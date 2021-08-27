 ردا على هجوم مطار كابول.. واشنطن توجه ضربة جوية ضد ″داعش″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.08.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ردا على هجوم مطار كابول.. واشنطن توجه ضربة جوية ضد "داعش"

شنت الولايات المتحدة الأمريكية ضربة جوية على أحد أعضاء تنظيم "الدولة الإسلاميّة في خراسان" المرتبط بتنظيم "داعش"، وذلك في رد على الهجوم الدموي الذي وقع يوم الخميس في مطار كابول وأودى بحياة العشرات.

طائرة أميركية مسيرة في أفغانستان

طائرة أميركية مسيرة في أفغانستان

أعلن الجيش الأميركي الجمعة (27 أغسطس/ آب 2021) أنّه نفّذ ضربة بطائرة مسيّرة ضدّ أحد "مُخَطّطي" تنظيم الدولة الإسلاميّة في خراسان الذي كان أعلن في وقت سابق مسؤوليّته عن التفجير الانتحاري في مطار كابول. وقال الكابتن بيل أوربان من القيادة المركزية في بيان إنّ الغارة الجوّية التي نفّذت بواسطة طائرة بلا طيّار "وقعت في إقليم نانغارهار بأفغانستان". وأضاف "المؤشّرات الأولية تدل إلى أنّنا قتلنا الهدف. لا عِلم لنا بسقوط أيّ ضحايا مدنيّين".

مختارات

استطاعت حركة طالبان العودة إلى السلطة بعد عشرين عاما من الإطاحة بها، وبسطت سيطرتها على البلاد بسرعة خاطفة من دون أي مقاومة تذكر. لكن الوضع في وادي "بانشير" مختلف، حيث هناك من يرفض الإذعان لطالبان ويستعد لمقاومتها.

يرى خبراء أن أمريكا، بانسحابها من أفغانستان، تطوي صفحة كان فيها "الجهاد العالمي العدو المعلن الوحيد"، لتحول مواردها لاستثمارها في مزاحمة منافسين استراتيجيين، مثل الصين وروسيا. فماذا كانت حصيلة الولايات المتحدة؟

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على ضرورة أن يواصل المجتمع الدولي الحوار مع طالبان بعد سيطرتها على أفغانستان، لكنها شددت على رفض أي اتفاقات غير مشروطة مع الحركة. وقالت: "الواقع الجديد مر لكن علينا مواجهته".

تفجيرات مطار كابول توحي بأن الخطر الأمني الأكبر في أفغانستان ليس من طالبان، وإنما من "داعش - فرع خراسان"، والذي لو قارنا طالبان به لبدت الأخيرة معتدلة. التنظيمان يخوضان حربا دموية منذ سنوات، رغم الانتماء المذهبي الواحد.

ونُفّذت الضربة من خارج أفغانستان في الوقت الذي استمرت فيه عمليات الإجلاء من مطار كابول الخاضع لمراقبة مشددة. وهذه أول ضربة ينفذها الجيش الأميركي منذ الهجوم الذي وقع الخميس في مطار كابول وخلّف ما لا يقل عن 85 قتيلا من بينهم 13 جنديا أميركيا.

اقرأ أيضا: الإرهاب في أفغانستان ـ من هو تنظيم "الدولة الإسلامية ـ خراسان"؟

وبعد الهجوم الذي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان، توعد الرئيس جو بايدن بالرد. وقال لمنفذي الهجوم الأكثر دموية الذي يستهدف الجيش الأميركي في أفغانستان منذ عام 2011 "سنلاحقكم ونجعلكم تدفعون الثمن". في خطاب ألقاه في البيت الأبيض ووصف فيه جنود بلاده الذين قتلوا في الهجوم الانتحاري بأنّهم "أبطال"، قال بايدن "لأولئك الذين نفّذوا هذا الهجوم وكذلك لأي شخص يتمنّى الضرر لأميركا، اعلموا هذا: لن نسامح. لن ننسى. سنطاردكم ونجعلكم تدفعون الثمن".

كما جدّد بايدن التزامه إنجاز انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان في 31 آب/أغسطس على الرّغم من الأصوات التي تطالبه، وبعضها من داخل حزبه، بالبقاء لما بعد هذه المهلة النهائية من أجل استكمال عمليات الإجلاء.

وأضاف "نظراً إلى أنّه من الممكن جداً أن يقع هجوم جديد، فقد خلُص الجيش إلى أنّه هذا ما يتعيّن علينا فعله، وأعتقد أنّهم (العسكريون) على حقّ". وقال "الولايات المتحدة لن تسمح بترهيبها"، مضيفاً "لن نسمح لإرهابيين بأن يثبطوا عزيمتنا. لن ندعهم يوقفون مهمّتنا. سنواصل عمليات الإجلاء".

وبلغ التوتّر ذروته في أفغانستان، قبل أيّام من الموعد النهائي لانسحاب الجنود الأميركيّين وانتهاء عمليّات الإجلاء في 31 آب/أغسطس، بعد عقدين من الحرب.

ع.ش/خ.س (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

  • Afghanistan | Taliban in Kabul

    في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"

    أفغان يائسون يحاولون دخول مطار كابول

    تواصل العائلات الأفغانية محاولاتها اليائسة للوصول إلى مطار حامد كرزاي الدولي في كابول. وحتى الأطفال تدفقوا بين الحشود التي تسعى بكل قواها للهروب في اللحظات الأخيرة من حركة طالبان التي اقتحمت العاصمة.

  • Afghanistan | Taliban in Kabul

    في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"

    مستقبل غامض أمام الأفغان

    كان أمام الأفغان خياران، منذ انسحاب القوات الأمريكية وقوات الناتو من البلاد، وأحلاهما مر: إما البقاء اعتمادا على قدرة القوات الحكومية على وقف زحف طالبان أو الفرار إلى الدول المجاورة. والآن بعد أن استولت حركة طالبان على العاصمة كابول، بات كثيرون الآن في مأزق، خصوصا مع الغموض الذي يلف المشهد الأفغاني، ولا أحد يعرف ماذا سيحدث بعد ذلك.

  • Afghanistan Kabul | Menschenmassen am Flughafen in Kabul

    في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"

    حشود غير مسبوقة تتجمع في المطار

    المطار الرئيسي في كابول، والذي سمي على اسم حامد كرزاي، أول رئيس تولى السلطة بعد الإطاحة بطالبان، بات مسرحا لحشود يائسة مطلع الأسبوع، يحدوهم الأمل في ركوب الطائرات والفرار من طالبان. وبينما سارعت القوى الغربية لإجلاء مجموعات صغيرة، مؤلفة في معظمها من رعايا تلك الدول، وبعض الموظفين المحليين، تم إيقاف الرحلات الجوية التجارية من وإلى البلاد.

  • Afghanistan I Lage in Kabul spitzt sich zu I 15.08.2021

    في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"

    طالبان تستولي على القصر الرئاسي

    زحف طالبان الذي تواصل حتى سقوط العاصمة كابول، شهد سيطرة مقاتلي الحركة على القصر الرئاسي يوم الأحد (15 أغسطس/آب). وأظهرت مقاطع فيديو قادة ومقاتلي طالبان جالسين داخل القصر معلنين النصر في حملتهم ضد الجيش الأفغاني.

  • Afghanistan | Taliban in Kabul

    في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"

    الخوف من حكم الإسلامويين

    الأنظار تتركز الآن نحو الخطوات القادمة، إذ يخشى كثيرون من الحكم الإسلامي المتشدد لطالبان، رغم أن الحركة أصدرت بيانا زعمت فيه أنها لن تنتقم من الأشخاص الذين ساندوا التحالف الذي تدعمه الولايات المتحدة. خلال حقبة حكم طالبان السابقة، منعت النساء والفتيات من التعليم. والآن سارع السكان في كابول للتصرف قبل فوات الآن، محاولين إخفاء الصور التي قد لا يحبها الأصوليون.

  • Pakistan Chaman | Grenze zu Afghanistan: Grenzkontrollen

    في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"

    عبور الحدود إلى باكستان

    وبينما اكتظت الحشود حول وفي داخل مطار حامد كرزاي سعيا منهم للمغادرة، كان هناك آخرون يعبرون الحدود برا باتجاه باكستان. وقال وزير الداخلية الباكستاني الشيخ رشيد أحمد لـDW إن حكومة بلاده أغلقت معبر تورخام الحدودي مع أفغانستان.

  • Weltspiegel 18.02.2021 | Afghanistan 2012 | US-Armee, NATO

    في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"

    عودة طالبان لم تستغرق سوى أسابيع بعد الانسحاب الأمريكي

    الولايات المتحدة وحلفاؤها دخلوا أفغانستان معلنين الحرب، بعد هجمات 11 سبتمبر عام 2001، وأطاحوا بحركة طالبان. ولكن بعد عشرين عاما انهار الجيش الأفغاني بشكل مفاجئ، بعيد انسحاب القوات الأمريكية وقوات الناتو.

  • Afghanistan | Mullah Baradar Akhund

    في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"

    قيادة طالبان

    الفترة الأولى لحكم طالبان امتدت من عام 1996 إلى عام 2001. وخلالها فرضت الحركة تفسيرا متشددا للشريعة الإسلامية. الحركة تأسست تحت قيادة الملا عمر. أما قائدها الأعلى اليوم فهو هبة الله آخُند زاده. الرئيس المؤسس المشارك الملا بردار، الظاهر في هذه الصورة، يترأس المكتب السياسي للحركة.

  • Afghanistan I Lage in Kabul spitzt sich zu I 16.08.2021

    في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"

    طالبان تنصب رايتها

    تقول طالبان إنها مستعدة للسيطرة على البلاد، متعهدة أنها لن تضر بالمدنيين الذين تعاونوا مع القوات الغربية. وأكد المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان، محمد نعيم، في تصريح أنهم "مستعدون لإجراء حوار مع جميع الشخصيات الأفغانية وضمان الحماية اللازمة لهم". الأمر نفسه أكده الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في أول مؤتمر صحفي له من كابول. قد يكون من الصعب تصديق هذا الكلام.

  • Afghanistan Update Bildergalerie Witwe mit ihren zwei Kindern in Kabul

    في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"

    خطر على النساء والأطفال

    من المرجح أن تعاني النساء والأطفال والأقليات الأخرى بشكل كبير تحت حكم نظام طالبان. فالنساء والفتيات منعن من التعليم خلال الفترة الأولى لحكم طالبان، والذي انتهى بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2001.

  • Afghanistan Wandgemälde von Präsident Ashraf Ghani am internationalen Flughafen Hamid Karzai in Kabul

    في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"

    فرار الرئيس غني

    هرب الرئيس الأفغاني أشرف غني من البلاد في 15 أغسطس/آب. وصرح بالقول: "كي نتجنب الفيضان النازف، اعتقدت أنه من الأفضل الخروج"، لكنه شدد على أنه سيواصل الكفاح من أجل بلاده.

  • Afghanistan | ehemaliger Präsident Hamid Karzai

    في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"

    الرئيس السابق كرزاي يدعو للسلام

    أنشأ القادة الأفغان مجلسا للقاء طالبان وإدارة نقل السلطة. الرئيس السابق حميد كرزاي، الذي يقود هذا المجلس، قال إن الهدف هو: "منع الفوضى وتقليل معاناة الشعب" وإدارة "انتقال سلمي" للسلطة.

  • Bundeswehr bereitet Evakuierung von Deutschen in Afghanistan vor

    في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"

    جلاء الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون

    قامت ألمانيا بإرسال طائرات عسكرية للمساعدة في الإجلاء من أفغانستان، بعد أن أغلقت سفارتها في كابول. الأمر نفسه تقوم به الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية، حيث تقوم بإجلاء القوات والدبلوماسيين ومسؤولين آخرين من البلاد.

  • USA I Demonstration zur Lage in Afghanistan in Washington

    في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"

    احتجاجات في الولايات المتحدة

    خرج متظاهرون في نهاية الأسبوع في الولايات المتحدة للاحتجاج أمام البيت الأبيض مطالبين باستعادة السلام في أفغانستان. وقال الأدميرال مايك مولين: إن الولايات المتحدة وحلفاءها "قللوا من شأن تأثير ما تقوم به الحكومة (الأفغانية) الفاسدة".


تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

هجوم المطار في كابول ومواصلة النقل الجوي  

مواضيع ذات صلة

President Joe Biden pauses as he listens to a question about the bombings at the Kabul airport that killed at least 12 U.S. service members, from the East Room of the White House, Thursday, Aug. 26, 2021, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)

هجوم مطار كابول.. ارتفاع حصيلة القتلى وبايدن يتوعد المهاجمين 27.08.2021

في خطاب ألقاه في البيت الأبيض، توعّد الرئيس الأميركي جو بايدن منفّذي الهجوم الانتحاري الذي استهدف مطار كابول وأسفر عن مقتل 13 جندياً أميركياً وعشرات المدنيين الأفغان بأنّ الولايات المتحدة "ستطاردهم".

Smoke rises from explosion outside the airport in Kabul, Afghanistan, Thursday, Aug. 26, 2021. The explosion went off outside Kabul’s airport, where thousands of people have flocked as they try to flee the Taliban takeover of Afghanistan. Officials offered no casualty count, but a witness said several people appeared to have been killed or wounded Thursday. (AP Photo/Wali Sabawoon)

الإرهاب في أفغانستان ـ من هو تنظيم "الدولة الإسلامية ـ خراسان"؟ 27.08.2021

تفجيرات مطار كابول توحي بأن الخطر الأمني الأكبر في أفغانستان ليس من طالبان، وإنما من "داعش - فرع خراسان"، والذي لو قارنا طالبان به لبدت الأخيرة معتدلة. التنظيمان يخوضان حربا دموية منذ سنوات، رغم الانتماء المذهبي الواحد.

A U.S. soldier holds a sign indicating a gate is closed as hundreds of people gather some holding documents, near an evacuation control checkpoint on the perimeter of the Hamid Karzai International Airport, in Kabul, Afghanistan, Thursday, Aug. 26, 2021. Western nations warned Thursday of a possible attack on Kabul’s airport, where thousands have flocked as they try to flee Taliban-controlled Afghanistan in the waning days of a massive airlift. Britain said an attack could come within hours. (AP Photo/Wali Sabawoon)

انفجاران قرب مطار كابول وأصابع الاتهام تتجه نحو "داعش" 26.08.2021

فيما أكدت تقارير متطابقة عن وقوع انفجارين في محيط مطار كابول، تحدث البنتاغون عن "هجوم معقد" أسفر عن سقوط العديد من القتلى بينهم جنود أمريكيون. مصادر إعلامية تتحدث عن مقتل 11 جنديا من المارينز وطبيب في الجيش الأمريكي.