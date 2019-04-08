ردا على قرار واشنطن ـ إيران تصنف الجيش الأمريكي منظمة إرهابية

ذكر التلفزيون الذي تديره الدولة في إيران (اليوم الأثنين الثامن من نيسان /ابريل 2019) أن "مجلس الأمن الأعلى في إيران صنف القوات المسلحة الأمريكية منظمة إرهابية". كما نقلت وكالة أنباء رويترز.

في السياق نفسه، حض وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف اليوم رئيس بلاده على تصنيف القوات الأميركية العاملة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى والقرن الإفريقي في قائمة الجماعات التي تعتبرها إيران "إرهابية". وكتب ظريف رسالة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني يحضه على القيام بذلك، حسب بيان لوزارة الخارجية صدر بعيد الإعلان عن قرار واشنطن ادراج الحرس الثوري ضمن "قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية".

وذكر التلفزيون الإيراني اليوم أن قرار واشنطن تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية أجنبية يتعارض مع القانون الدولي وغير قانوني.

وقال التلفزيون الرسمي دون النقل عن مسؤول محدد "ليس لأي دولة أخرى الحق القانوني في اعتبار قوة مسلحة في دولة أخرى إرهابية... نفوذ إيران في الشرق الأوسط ونجاحها في محاربة الدولة الإسلامية من الأسباب التي أدت إلى التصنيف".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن (اليوم الاثنين الثامن من نيسان/ إبريل 2019) إن الولايات المتحدة صنفت الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية" أجنبية لتكون تلك المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن رسميا قوة عسكرية في بلد آخر جماعة إرهابية.

وكانت الولايات المتحدة أدرجت بالفعل عشرات الكيانات والأشخاص على قوائم سوداء لانتمائهم للحرس الثوري، لكنها لم تدرج القوة بأكملها على تلك القوائم.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد في بيان أن هذه الخطوة "غير المسبوقة" تؤكد "حقيقة أن إيران ليست فقط دولة ممولة للإرهاب، بل إن الحرس الثوري ينشط في تمويل الإرهاب والترويج له كأداة حكم"، مضيفاً أن هذا الإجراء يسمح بزيادة "الضغط" على إيران.

وقال ترامب في بيان "الحرس الثوري هو أداة الحكومة الرئيسية لتوجيه وتنفيذ حملتها الإرهابية العالمية". وأضاف أن التصنيف "يوضح بجلاء مخاطر الدخول في معاملات مالية مع الحرس الثوري أو تقديم الدعم له... إذا تعاملت ماليا مع الحرس الثوري فإنك بذلك تمول الإرهاب".

من جانبه أكد وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو أنّ تصنيف الحرس الثوري الإيراني جماعة إرهابية يسري خلال أسبوع. وضغط بومبيو، وهو منتقد شديد لإيران، من أجل تغيير السياسة الأمريكية في إطار موقف إدارة ترامب المتشدد تجاه طهران.

م.م/ ع.ج.م (رويترز، أ ف ب، ج ب ا)