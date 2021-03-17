 ردا على توعد بايدن لبوتين.. موسكو تستدعي سفيرها في واشنطن | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.03.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ردا على توعد بايدن لبوتين.. موسكو تستدعي سفيرها في واشنطن

أثارت تهديدات الرئيس بايدن لنظيره الروسي بوتين بـ"دفع الثمن" غضبا في روسيا، فقد أعلنت موسكو استدعائها لسفيرها بواشنطن لـ"التشاور"، مشددة على أن الخطوة تهدف إلى تجنّب "تدهور لا رجعة فيه" في العلاقات مع واشنطن.

الرئيس الروسي بوتين أمام شاشة اللابتوب (أرشيف)

تصريحات الرئيس الأمريكي جوب بايدن عن الرئيس الروسي بوتين أثارت الغضب في روسيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان الأربعاء (17 مارس/ آذار 2021) أن موسكو استدعت السفير أناتولي أنتونوف "للتشاور من أجل تحليل ما يتعيّن القيام به والغاية من العلاقات مع الولايات المتحدة". وأضاف البيان أن الخطوة تهدف إلى ضمان عدم تدهور العلاقات لمستوى غير قابل للإصلاح.

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية في البيان "الأمر الأساسي بالنسبة لنا هو تحديد سبل إصلاح العلاقات الروسية الأمريكية الصعبة التي قادتها واشنطن إلى طريق مسدود في السنوات الماضية". وتابعت قائلة "نحن مهتمون بتجنب التدهور غير القابل للإصلاح إذا أدرك الأمريكيون المخاطر المحتملة".

السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف

السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف

مختارات

تقرير صادر عن المخابرات الأمريكية، يتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعطائه "الإذن" لبذل جهود لتقويض المرشح الديمقراطي آنذاك جو بايدن، و"العمل على دعم" ترامب للفوز بولاية رئاسية ثانية، فيما تنفي روسيا هذه الاتهامات.

في خطوة تهدف للإبقاء على الاتفاقية الرئيسية الأخيرة من نوعها بين روسيا وأمريكا، صادق مجلس النواب الروسي على تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية لخمس سنوات. وجاء ذلك غداة اتصال هاتفي بين بوتين وبايدن.

بعد فوز الديمقراطي جو بايدن بأصوات المجمع الانتخابي، الرئيس الروسي يهنئ الرئيس الأمريكي المنتخب معربا عن استعداده "للتفاعل والتواصل" معه. وبايدن يشنّ أقوى هجمة ضد دونالد ترامب.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال في حوار تلفزيوني بُثّ الأربعاء، أن نظيره الروسي فلاديمير بوتينسيواجه عواقب توجيه جهود ترمي إلى التأثير في انتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2020 لصالح دونالد ترامب، وإن ذلك سيتحقق قريبا. وعند سؤاله من المذيع إن كان يعتبر أن الرئيس الروسي"قاتل"، أجاب جو بايدن "نعم أعتقد ذلك".

وأدلى بايدن بتلك التصريحات بعد أن أيد تقرير للمخابرات الأمريكية مزاعم ترددت منذ فترة طويلة عن أن بوتين كان يقف وراء تدخل موسكو في الانتخابات الأمريكية وهو اتهام تصفه روسيا بأنه بلا أساس.

ومن جانبه وصف رئيس مجلس الدوما الروسي فيتسيسلاف فولودين تصريحات بايدن بأنها "هستيريا عجز، وإهانة لجميع الروس". وكتب فولودين عبر "تليغرام": "بايدن أهان مواطني بلدنا بتصريحه. هذه هستيريا ناجمة عن العجز. بوتين هو رئيسنا، والتهجم عليه بمثابة تهجم على بلدنا"، بحسب ما نقل موقع "روسيا اليوم" (RT) بالعربية.

وقال مصدر في الخارجية الروسية إن الهدف من المشاورات هو "بحث الخطوات المطلوبة والاتجاه اللازم اتباعه على خلفية حال العلاقات مع الولايات المتحدة"، بحسب "RT". وأضاف المصدر أن الإدارة الأمريكية قريبة من تجاوز مرحلة المئة يوم الرمزية على توليها السلطة، وهي مناسبة جيدة لمحاولة تقييم ما نجح فيه فريق الرئيس جو بايدن، وما لم ينجح فيه.

وتابع المصدر أن الأهم بالنسبة لموسكو هو "تحديد السبل الممكنة لترميم العلاقات الروسية الأمريكية" التي تمر بمرحلة متأزمة بسبب سياسة واشنطن. وأشار إلى أن من مصلحة موسكو "منع تدهور لا رجعة عنه لهذه العلاقات إذا كان الأمريكيون يدركون خطورة تداعيات ذلك".

ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب/ د ب أ، رويترز)

  • Australien Buschfeuer Currowan Fire Frau Haus

    عام استثنائي: صور لن ننساها من عام 2020

    أستراليا تحترق

    نانسي وبرايان آلين يقفان أمام بيتهما في نيو ساوث ويلز في أستراليا. والرياح كانت تهب بالفحم والدخان من مناطق الحرائق والسماء بلون برتقالي. وطوال شهور استمرت حرائق الأدغال في أستراليا، حيث توفي 34 شخصا وتفحمت مساحة غابات أكبر من مساحة ايرلندا. هذه المشاهد للكارثة الطبيعية طغت على بداية عام 2020.

  • Frankfurt Gemälde erinnert an Opfer von Hanau

    عام استثنائي: صور لن ننساها من عام 2020

    لن يُنسوا

    جاتين غولتكين وضع يده على صورة شقيقه غوكخان. فالرجل البالغ من العمر 37 عاما قُتل أثناء الاعتداء العنصري في هاناو مع ثمانية أشخاص آخرين. وبعدها قتل الجاني والدته ثم نفسه. واللوحة التي يبلغ طولها 27 مترا تم رسمها من قبل مجموعة من الفنانين على ركيزة جسر، كي تُخلد ذكراهم على الدوام.

  • Bild des Jahres 2020 I England I Patrick Hutchinson I Waterloo station

    عام استثنائي: صور لن ننساها من عام 2020

    رمز الإنسانية

    حتى هذه الصورة أثارت المشاعر. خلال مهرجان خطابي لحركة "حياة السود مهمة" في لندن حمل باتريك هاتشينسون رجلا مصابا إلى مكان آمن واضعا إياه على كتفه. والرجل ينتمي حسب وسائل الاعلام البريطانية لمجموعة المتظاهرين اليمينيين المضادين. وفي الشبكة تم الاحتفاء بهاتشينسون الذي كان مسؤولا في الحقيقة عن أمن المتظاهرين السود.

  • Warschau Botschaft Belarus Solidaritätsmarsch

    عام استثنائي: صور لن ننساها من عام 2020

    من أجل الديمقراطية

    مثل تمثال الحرية في نيويورك ظهرت هذه المتظاهرة في وارسو. لقد نزلت بعد الانتخابات المثيرة للجدل في بيلاروسيا إلى الشارع تضامنا مع حركة المعارضة ـ وأمسكت هاتفها كمشعل في ظلام الليل.

  • Bild des Jahres 2020 I Libanon I Raymond Essayan

    عام استثنائي: صور لن ننساها من عام 2020

    سمفونية فوق الأنقاض

    الانفجار المدمر في ميناء بيروت لم يقتل فقط 200 شخص، بل دمر العديد من المنازل مثل بيت عازف البيانو رايموند ايسايان. وهذا الموسيقي أُصيب أيضا بارتجاج دماغي. وبالرغم من ذلك واصل العمل: ايسايان قام بالعزف على البيانو فوق الأنقاض لتسجيل فيديو موسيقي وعزف أغنية جديدة.

  • Bildergalerie | Bild des Jahres 2020 | Trump mit Bibel

    عام استثنائي: صور لن ننساها من عام 2020

    ترامب مع الإنجيل

    هذه الصورة أثارت ردود فعل على مستوى العالم: الرئيس الأمريكي ترامب وقف وبيده نسخة من الإنجيل أمام كنيسة سانت جونس في واشنطن ربما لنيل إعجاب ناخبيه الإنجيليين. وقبل هذا الظهور بوقت قصير، أمر بطرد متظاهرين سلميين بالغاز المسيل للدموع من أمام البيت الأبيض ـ بالنسبة إلى الكثيرين عمل لا يتوافق مع التعاليم المسيحية.

  • Bild des Jahres 2020 I Dr. Joseph Varon I COVID-19

    عام استثنائي: صور لن ننساها من عام 2020

    عناق كالدواء

    عندما دخل الطبيب جوزيف فارون قسم مرضى كوفيد 19 في مستشفى في تكساس الأمريكية، رأى فجأة هذا المريض الوحيد الذي يبكي. وحتى في يوم العطلة الأمريكي "عيد الشكر" لم يحق له استقبال زوار. وقال فقط "أريد أن أكون عند زوجتي"، كما صرح فارون للموقع الأمريكي كرون. "كان يحتاج إلى أحد يعانقه". الصورة لقيت رواجا عالميا.

  • Bildergalerie | Bild des Jahres 2020 | entgleiste U-Bahn in den Niederlanden

    عام استثنائي: صور لن ننساها من عام 2020

    قطار مترو معلق فوق حوت

    لا، هذه ليست تركيبة صورة: قطار الميترو هذا في هولندا تجاوز حدود السكة الحديدية. والقطار الخارج عن القضبان استقر فوق تحفة فنية لحوت كبير، ولم يُصب لحسن الحظ أحد بأذى. وهذه الحادثة المثيرة شدت أيضا اهتمام الكثير من قراء دويتشه فيله.

  • Louisiana | Präsidentschaftswahlen Mutter Kind Schutzanzug

    عام استثنائي: صور لن ننساها من عام 2020

    انتخابات في زمن الجائحة

    دانا كلارك وولدها البالغ من العمر 18 شهرا كانا ينتظران في نيو أورليانس أمام البلدية للمشاركة في اقتراع الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وتفيد كلارك بأنها لبست مع ابنها نوعا من كبسولة الحماية، لأنها لم تكن تعرف كم عدد الناس الذين سيرتدون كمامة. وهي لم ترد بذلك فقط حماية ابنها، بل التلاميذ أيضا الذين تعلمهم هي كمدرسة.

  • Bild des Jahres 2020 I Indien I Freude über Sieg von Kamala Harris in Thulasendrapuram

    عام استثنائي: صور لن ننساها من عام 2020

    قرية هندية تصلي من أجل الانتخابات الأمريكية

    ما هي علاقة الانتخابات الأمريكية مع قرية في جنوب ولاية تاميل نادو الهندية؟ في عام 2020 العلاقة كبيرة، لأن المرشحة لمنصب نائب الرئيس، كامالا هاريس، لها جذور هندية. فجدها من طرف والدتها ينحدر من قرية ثولاسيندرابورام. والناس هناك أقاموا صلوات الشكر بعد انتصار هاريس واحتفلوا بأنها ستكون في 2021 نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية

  • Dänemark | Santa Claus trifft Kinder in Blase

    عام استثنائي: صور لن ننساها من عام 2020

    تحية من نوع آخر في عيد الميلاد

    داخل كرة جليدية كبيرة يرحب بابا نويل في حديقة آلبورغ في الدنمارك بالأطفال ـ عبر كبسولة الحماية تماشيا مع إجراءات كورونا. وليس فقط بالنسبة للأطفال سيكون عيد الميلاد مختلفا هذه السنة، بل حتى الكبار وجب عليهم في كثير من المواقع التخلي عن الاحتفالات العائلية الكبيرة. ونأمل أن يعود عيد الميلاد في 2021 ليكون "عاديا"، حتى ولو بقيت الكرة الثلجية موجودة.


مواضيع ذات صلة

Russland Präsident Putin

تقرير أمريكي: بوتين سعى لتوجيه رئاسيات 2020 لصالح ترامب 17.03.2021

تقرير صادر عن المخابرات الأمريكية، يتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعطائه "الإذن" لبذل جهود لتقويض المرشح الديمقراطي آنذاك جو بايدن، و"العمل على دعم" ترامب للفوز بولاية رئاسية ثانية، فيما تنفي روسيا هذه الاتهامات.

Joe Biden

بايدن مهددا بوتين: سيدفع ثمن تدخله في الانتخابات الأمريكية 17.03.2021

هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين مهدداً إياه بـ"دفع ثمن" محاولات التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020. كما أن بايدن لم يتردد في إطلاق وصف "القاتل" على بوتين. فكيف جاء رد موسكو؟

Bildkombo Joe Biden Kronprinz Mohammed bin Salman

محللون غربيون ـ كيف يسعى بايدن لـ"تقليم أظافر" ولي العهد السعودي 28.02.2021

ربما يكون ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان قد أفلت من عقاب مباشر بعد توجيه تقرير للمخابرات الأمريكية أصابع الاتهام له في جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، لكن يبدو أن تلك الجريمة ستظل تطارده وتقض مضجعه، برأي محللين.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  