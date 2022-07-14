ردا على بايدن.. إيران تحذر واشنطن من التهديد باستخدام القوة

حذر الجيش الإيراني الولايات المتحدة وإسرائيل اليوم الجمعة (15 يوليو/تموز 2022) من تهديد إيران باستخدام القوة، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية، بعد أن قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن اللجوء إلى القوة سيكون الملاذ الأخير لمنع طهران من حيازة سلاح نووي.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن البريغادير جنرال أبو الفضل شكارغي المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية قوله إن الأمريكيين والإسرائيليين "يعلمون جيداً ثمن استخدام كلمة ‭‭'‬‬اللجوء إلى القوة ضد إيران‭‭'‬‬".

ورداً على سؤال من التلفزيون الإسرائيلي هذا الأسبوع عما إذا كانت تصريحاته السابقة بأنه سيمنع طهران من حيازة سلاح نووي تعني أنه سيلجأ لاستخدام القوة ضد إيران، قال بايدن "نعم، إذا كان هذا هو الملاذ الأخير".

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم أن بلاده باتت "أكثر تصميماً" على حفظ مصالحها في أي إحياء للاتفاق النووي، بعد زيارة بايدن لإسرائيل، حيث وقع إعلاناً أمنياً موجها بالدرجة الأولى ضد الجمهورية الإسلامية.

وكتب أمير عبداللهيان عبر حسابه على تويتر "لن نتغاضى أبداً عن الحقوق الثابتة للأمة الإيرانية العظيمة. انجاز اتفاق جيد وصلب ومستدام هو هدفنا. من دون أدنى شكّ".

ووقع بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد يوم الخميس اتفاقاً مشتركاً يتعهدان فيه بمنع إيران من حيازة سلاح نووي.

وتنفي إيران السعي لامتلاك أسلحة نووية قائلة إن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية فقط.

وأبرمت طهران اتفاقا مع ست قوى كبرى في 2015 قامت بموجبه بتقييد برنامجها لتخصيب اليورانيوم لجعل تطوير سلاح نووي أكثر صعوبة مقابل تخفيف العقوبات الدولية.

وتراجع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن الاتفاق في 2018 وأعاد فرض عقوبات قاسية على إيران، مما دفعها إلى البدء في انتهاك قيود الاتفاق بعد حوالي عام. وفشلت الجهود الدبلوماسية حتى الآن في إحياء الاتفاق.

ع.ح./ع.ج.م. (رويترز، ا ف ب)