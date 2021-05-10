 ردا على إطلاق صواريخ.. إسرائيل تشن غارات ″واسعة واستثنائية″ على غزة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.05.2021

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ردا على إطلاق صواريخ.. إسرائيل تشن غارات "واسعة واستثنائية" على غزة

تشهد الأوضاع الميدانية في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل تصاعدا متزايدا في ظل تبادل الضربات بين مقاتلين فلسطينيين من غزة وإسرائيل، التي أعلنت، عقب توعد نتانياهو لحماس، عن بدء "جولة واسعة واستثنائية من الغارات على غزة".

المواجهات العسكرية تتجه صوب التصعيد اثر احداث القدس

المواجهات العسكرية تتجه صوب التصعيد اثر احداث القدس

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء ( 11 مايو/ أيار) بتكثيف الهجمات على حركة حماس، بعد تبادل قصف عنيف بين إسرائيل وقطاع غزة قتل فيه 26 فلسطينيا وإسرائيليتان، في ذأخطر تصعيد بين الجانبين منذ سنوات أشعلته مواجهات متواصلة منذ حوالى أسبوعين في القدس الشرقية المحتلة. وقال نتانياهو في مقطع مصور وزعه مكتبه "نفذ الجيش منذ الأمس مئات الهجمات على حماس والجهاد الإسلامي في غزة (...) سنكثف قوة هجماتنا". وأضاف أن حماس "ستتعرض لضربات لم تكن تتوقعها".

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استدعت وزارة الخارجية الأردنية الأحد، القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان للاحتجاج على "الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة" في القدس الشرقية، بينما أجلت محكمة إسرائيلية النظر في ملف حي الشيخ جراح.

اشتبك فلسطينيون يرشقون الحجارة مع الشرطة الإسرائيلية الذين استخدموا قنابل الصوت ورصاص مطاطي خارج المسجد الأقصى في القدس، بينما تحتفل إسرائيل بذكرى "يوم توحيد القدس". والأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى وقف عمليات الإخلاء.

أصيب أكثر من تسعين شخصاً بجروح في صدامات جديدة اندلعت بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين في القدس الشرقية. وتوالت ردود الفعل العربية والدولية التي تدعو الطرفين للتهدئة خوفا من خروج الأوضاع عن السيطرة.

وتجدد تبادل القصف الثلاثاء بين إسرائيل وقطاع غزة حيث قتل 28 فلسطينيا منذ أمس في الضربات الإسرائيلية، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة حماس التي تسيطر على القطاع المحاصر.

وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي عن مقتل ثلاثة من قادتها العسكريين اليوم الثلاثاء في غارة إسرائيلية على غزة ضمن جولة التوتر المستمرة منذ يومين. ونعت "سرايا القدس" الجناح العسكري للجهاد في بيان ثلاثة من قادة "الوحدة الصاروخية" وأوضحت السرايا أن القادة الثلاثة قضوا "إثر عملية اغتيال جبانة نفذتها طائرات" إسرائيلية، متوعدة بأن الرد على ذلك "سيكون قاسياً".  

وجاءت الضربات الإسرائيلية ردا على إطلاق صواريخ من القطاع في اتجاه إسرائيل تسببت بمقتل إسرائيليتين وجرح 85 آخرين. وقتلت المرأتان في مدينة عسقلان في جنوب إسرائيل في حادثين منفصلين إثر انفجار صاروخين أطلقا من قطاع غزة، على ما أكدت خدمة الطوارئ الإسرائيلية لوكالة فرانس برس.

من جهتها، نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مستشفى برزيلاي في عسقلان قوله إنه يعالج 61 جريحًا إثر الهجمات الصاروخية على عسقلان. وأضافت "من بين الجرحى، واحد حالة خطيرة، وآخر مصاب بجروح متوسطة، والباقي مصابين بجروح طفيفة أو يعانون من الهلع".

وذكرت القناة (12) أن فلسطينيين أطلقوا 137 صاروخا من قطاع غزة على أسدود (38 كم من غزة) وعسقلان، ومناطق قريبة خلال 5 دقائق، اليوم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي انطلاق جولة واسعة واستثنائية من الغارات على غزة. وكتب أفخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، على موقع تويتر،:"في هذه الساعة يُطلق /جيش الدفاع/ جولة واسعة واستثنائية من الغارات الجوية على قطاع غزة". وطالب المتحدث المدنيين بالابتعاد عن أي موقع يحتوي على وسائل قتالية تابعة لحماس. 

جاء ذلك بعد دقائق من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن إسرائيل ستعزز وتيرة وشدة الغارات التي تشنها على قطاع غزة، وهدد حركة حماس بأنها ستواجه ضربات لم تكن تتوقعها.

 

وشاب التوتر أجواء المدينة المقدسة خلال شهر رمضان، وتأجج الوضع بوقوع اشتباكات متفرقة واحتمال طرد فلسطينيين من منازل يطالب بها مستوطنون يهود في دعوى مطروحة أمام القضاء منذ فترة طويلة. وتحاصر إسرائيل قطاع غزة الذي يعيش فيه قرابة مليوني شخص منذ 2007. وحصلت ثلاث حروب مدمرة منذ ذلك الوقت بين حماس وإسرائيل في 2008 و2012 و2014.

ع.أ.ج/ ع ج م (د ب ا، رويترز، أ ف ب)

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