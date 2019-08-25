رداً على صواريخ .. إسرائيل تقصف غزة وتتخذ إجراءات عقابية

قصف الطيران الإسرائيلي أهدافاً تابعة لحركة حماس في قطاع غزة رداً على إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل، حسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين (26 أغسطس/ آب 2019).

كما أعلنت السلطات الإسرائيلية اتخاذ إجراء عقابي بخفض كميات الوقود الواصلة إلى محطة الطاقة الرئيسية في قطاع غزة، ما يعني انخفاضاً كبيراً في التغذية بالتيار الكهربائي هناك.

وكان الجيش قد أعلن في وقت سابق أن ثلاثة صواريخ أُطلقت مساء أمس الأحد من قطاع غزة على جنوب إسرائيل.

وقال الجيش في بيان إن "منظومة القبة الحديدية اعترضت صاروخين" من الصواريخ الثلاثة. كما صرّح الجيش في بيان آخر صباح الاثنين: "رداً على ذلك، ضربت طائرات إسرائيلية عدداً من الأهداف الإرهابية في مجمع عسكري تابع لحماس في شمال قطاع غزة، بينها مكتب قائد كتيبة في حماس".

ي.أ/ ح.ز (أ ف ب)