 رداً على تقرير لأمنستي يشبهها ″بالفصل العنصري″ إسرائيل تصف القرار بمعاد للسامية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 01.02.2022

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أخبار

رداً على تقرير لأمنستي يشبهها "بالفصل العنصري" إسرائيل تصف القرار بمعاد للسامية

منظمة العفو الدولية تتهم إسرائيل بممارسة نظام "الفصل العنصري" بحق الفلسطينيين ومواطنيها العرب، وهو ما نفاه ووزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد مشددا على أن بلاده دولة ديمقراطية ملتزمة بالقوانين الدولية.

Amnesty International - Symbolbild

أصدرت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان، الثلاثاء (الأول من فبراير/ شباط 2022)، تقريراً حول واقع الفلسطينيين متهما إسرائيل بممارسة نظام فصل عنصري (أبارتايد) تجاههم. واعتمد التقرير في تعليله إلى ما اعتبرها سياسة "احتلالها (إسرائيل) المتواصل للأراضي الفلسطينية وممارساتها القائمة على التمييز ضدهم".

ومن أشكال هذه الممارسات وفقاً لتقرير أمنيستي "مصادرة الأراضي والممتلكات الفلسطينية على نطاق واسع، إضافة إلى القيود الصارمة على الحركة، وحرمان الفلسطينيين من حقوق الجنسية والمواطنة"، وخلص التقرير إلى أنها "انتهاكات مكونات نظام عنصري تمييزي يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي"، وفق ما خلصت إليه "أمنستي".

وبهذا التقرير  تنضم منظمة العفو الدولية إلى منظمتي "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية و"هيومن رايتس ووتش" في اتهام إسرائيل بممارسة "الآبارتهايد" أو "نظام الفصل العنصري" في الأراضي الفلسطينية وضد مواطنيها العرب.

وتستخدم المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والإسرائيلية مثل "بتسيلم" عبارة "الفصل العنصري" للإشارة إلى سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وقطاع غزة

"إنكار مطلق لحق إسرائيل في الوجود"

من جهتها، استبقت اسرائيل النشر برفض وزارة خارجيتها الإثنين للتقرير باعتبار أنه "ينكر عمليا بشكل مطلق حق (إسرائيل) في الوجود". وأصدر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد بياناً قال فيه إن "منظمة العفو كانت يوما ما منظمة موقرة نحترمها جميعا"، مضيفا "اليوم هي على عكس ذلك تماما". وتابع "بدلا من البحث عن الحقائق، تستشهد منظمة العفو بأكاذيب تنشرها منظمات إرهابية".

ولفت لبيد إلى أن دولة "اسرائيل ليست كاملة لكنها ديموقراطية ملتزمة بالقانون الدولي ومنفتحة على التدقيق".

كما اتهم لبيد منظمة العفو الدولية بمعاداة السامية، قائلا "أكره استخدام الحجة بأنه لو لم تكن إسرائيل دولة يهودية، فلن يتجرأ أحد في منظمة العفو الدولية على التحدث ضدها، لكن في هذه الحالة لا يوجد احتمال آخر".

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية "أمنستي" أنياس كالامار لوكالة فرانس برس "كنا نودّ إجراء محادثة مع وزير الشؤون الخارجية عندما اتصلنا به أولا وعرضنا التحدث اليه حول التقرير، كان هذا في تشرين الأول/أكتوبر".

وأضافت "لم يستجب لعرضنا في ذلك الحين. الوقت بات متأخرا جدا الآن لدعوتنا لعدم نشر التقرير".

وردت كالامار بأن "انتقاد ممارسات دولة إسرائيل لا يعد على الإطلاق شكلا من أشكال معاداة السامية".

وأضافت "تقف منظمة العفو الدولية بقوة ضد معاداة السامية وضد أي شكل من أشكال العنصرية، وقد نددنا باستمرار بالأفعال المعادية للسامية".

و.ب/ع.أ.ج (أ ف ب، د ب ا)

  • An Amnesty International vigil in Porto demanding EU leaders protect human rights in India amid the COVID-19 crisis, May 2021

    بالصور: 60 عاماً على منظمة العفو الدولية

    "آمنستي" تتذكر السجناء المنسيين

    في عام 1961 اعتُقل طالبان في العاصمة البرتغالية لشبونة لأنهما رفعا نخباً للحرية. لذلك، وبسبب تأثره بهذا الخبر، كتب المحامي البريطاني بيتر بينينسون مقالاً كان له أثر عالمي. طالب بينينسون في المقال بدعم كل من يتعرضون للملاحقة بسبب قناعاتهم. هذا المقال كان بذرة تكوين منظمة العفو الدولية "آمنستي"، التي ما تزال تناضل حتى اليوم ضد انتهاكات حقوق الإنسان.

  • Mandela speaks in London in 2003

    بالصور: 60 عاماً على منظمة العفو الدولية

    حملة لإنقاذ الأرواح

    في البداية، ركزت منظمة العفو الدولية على الدفاع عن السجناء السياسيين غير المتورطين في العنف. تلقى العديد من النشطاء السياسيين، من بينهم نيلسون مانديلا في جنوب أفريقيا وأليكسي نافالني في روسيا، لقب "سجناء الرأي". أضافت المنظمة فيما بعد إلى نشاطاتها الاحتجاج على استخدام التعذيب وعقوبة الإعدام.

  • Protesters dressed like Guantanamo Bay inmates in orange prison with black hoods over their heads walk across a street with the US Capitol in the background

    بالصور: 60 عاماً على منظمة العفو الدولية

    حملة ضد التعذيب

    عندما أطلقت المنظمة حملتها العالمية الأولى ضد استخدام التعذيب في سبعينات القرن الماضي، كان كثير من جيوش العالم تستخدمه، وبشكل مستمر مع السجناء السياسيين. ساهمت هذه الحملة في رفع مستوى الوعي وساعدت على اعتماد قرار الأمم المتحدة ضد استخدام التعذيب، الذي وقعت عليه أكثر من 150 دولة حتى الآن.

  • A man carrying a child past piles of debris and damaged buildings in the northern Syrian city of Raqqa

    بالصور: 60 عاماً على منظمة العفو الدولية

    تحقيقات في ساحات الحروب

    تبني منظمة العفو الدولية حملاتها على التحقيقات التي يجريها تشطاؤها. في ساحات الحروب، حيث يكون المدنيون في أضعف موقف أمام الجيوش والمليشيات، من المهم توثيق انتهاكات حقوق الإنسان من أجل محاسبة مجرمي الحرب. تحتفظ المنظمة بسجل متاح للعامة يوثق جرائم الحرب التي ترتكبها كل من روسيا والنظام السوري والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا.

  • An Amnesty International activist holds a homemade replica missile bearing the message 'Made in Britain, destroying lives in Yemen'

    بالصور: 60 عاماً على منظمة العفو الدولية

    عمل دؤوب لوقف تدفق الأسلحة

    تسعى منظمة العفو الدولية أيضاً إلى وقف تصدير الأسلحة إلى مناطق الحروب والصراعات، حيث تُستخدم ضد المدنيين. وبالرغم من وجود اتفاقية دولية لتنظيم تجارة السلاح حول العالم، إلا أن بيع وشراء الأسلحة ما يزال في ازدياد. بعض أكبر مصدري السلاح حول العالم، مثل الولايات المتحدة وروسيا، لم تصادق بعد على هذه الاتفاقية، بينما لا تلتزم دول كثيرة بها.

  • Activist places a bouquet of parsley in front of a gate in Argentina in 2020

    بالصور: 60 عاماً على منظمة العفو الدولية

    حملة من أجل إجهاض آمن وقانوني

    يشمل عمل منظمة العفو الدولية المساواة بين الجنسين وحقوق الأطفال ودعم مجتمع الميم. تعرضت "آمنستي" لانتقادات الحكومات والمؤسسات الدينية بسبب دعمها لحقوق مثل حق الإجهاض. في الصورة وضع نشطاء في الأرجنتين أكاليل من البقدونس وأعشاب أخرى تستخدم في تحفيز الإجهاض أمام بوابة مبنى البرلمان في العاصمة بوينس آيرس.

  • An Amnesty International activist with his hands fake tied by a rope holds a banner with the organization's name

    بالصور: 60 عاماً على منظمة العفو الدولية

    شبكة عالمية مزدهرة

    منذ بدايتها في الستينات، نمت "آمنستي" إلى شبكة عالمية تضم من النشطاء الذين، بالإضافة إلى مشاركتهم في حملات تضامن دولية، يعملون من أجل التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان في دولهم. حالياً تضم المنظمة ملايين الأعضاء والداعمين حول العالم، ونجحت في إنقاذ آلاف السجناء من الموت والاحتجاز. إعداد: منير غائدي/ ي.ب


 

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