رداً على تقرير لأمنستي يشبهها "بالفصل العنصري" إسرائيل تصف القرار بمعاد للسامية

أصدرت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان، الثلاثاء (الأول من فبراير/ شباط 2022)، تقريراً حول واقع الفلسطينيين متهما إسرائيل بممارسة نظام فصل عنصري (أبارتايد) تجاههم. واعتمد التقرير في تعليله إلى ما اعتبرها سياسة "احتلالها (إسرائيل) المتواصل للأراضي الفلسطينية وممارساتها القائمة على التمييز ضدهم".

ومن أشكال هذه الممارسات وفقاً لتقرير أمنيستي "مصادرة الأراضي والممتلكات الفلسطينية على نطاق واسع، إضافة إلى القيود الصارمة على الحركة، وحرمان الفلسطينيين من حقوق الجنسية والمواطنة"، وخلص التقرير إلى أنها "انتهاكات مكونات نظام عنصري تمييزي يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي"، وفق ما خلصت إليه "أمنستي".

وبهذا التقرير تنضم منظمة العفو الدولية إلى منظمتي "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية و"هيومن رايتس ووتش" في اتهام إسرائيل بممارسة "الآبارتهايد" أو "نظام الفصل العنصري" في الأراضي الفلسطينية وضد مواطنيها العرب.

وتستخدم المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والإسرائيلية مثل "بتسيلم" عبارة "الفصل العنصري" للإشارة إلى سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وقطاع غزة

"إنكار مطلق لحق إسرائيل في الوجود"

من جهتها، استبقت اسرائيل النشر برفض وزارة خارجيتها الإثنين للتقرير باعتبار أنه "ينكر عمليا بشكل مطلق حق (إسرائيل) في الوجود". وأصدر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد بياناً قال فيه إن "منظمة العفو كانت يوما ما منظمة موقرة نحترمها جميعا"، مضيفا "اليوم هي على عكس ذلك تماما". وتابع "بدلا من البحث عن الحقائق، تستشهد منظمة العفو بأكاذيب تنشرها منظمات إرهابية".

ولفت لبيد إلى أن دولة "اسرائيل ليست كاملة لكنها ديموقراطية ملتزمة بالقانون الدولي ومنفتحة على التدقيق".

كما اتهم لبيد منظمة العفو الدولية بمعاداة السامية، قائلا "أكره استخدام الحجة بأنه لو لم تكن إسرائيل دولة يهودية، فلن يتجرأ أحد في منظمة العفو الدولية على التحدث ضدها، لكن في هذه الحالة لا يوجد احتمال آخر".

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية "أمنستي" أنياس كالامار لوكالة فرانس برس "كنا نودّ إجراء محادثة مع وزير الشؤون الخارجية عندما اتصلنا به أولا وعرضنا التحدث اليه حول التقرير، كان هذا في تشرين الأول/أكتوبر".

وأضافت "لم يستجب لعرضنا في ذلك الحين. الوقت بات متأخرا جدا الآن لدعوتنا لعدم نشر التقرير".

وردت كالامار بأن "انتقاد ممارسات دولة إسرائيل لا يعد على الإطلاق شكلا من أشكال معاداة السامية".

وأضافت "تقف منظمة العفو الدولية بقوة ضد معاداة السامية وضد أي شكل من أشكال العنصرية، وقد نددنا باستمرار بالأفعال المعادية للسامية".

و.ب/ع.أ.ج (أ ف ب، د ب ا)