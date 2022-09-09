رحيل ملكة بريطانيا... وبداية عهد جديد

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بريطانيا تعلن بدء فترة حداد وطني على الملكة إليزابيث حتى إقامة الجنازة الرسمية، ونجلها الأكبر الملك تشارلز الثالث يلقي خطابه الأول للأمة التي خيم عليها الحزن إثر رحيل الملكة التي لم يعرف معظمُ البريطانيين غيرَها. فما الذي ينتظر الملك الجديد؟
في أول خطاب رسمي له بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث، تعهد الملك تشارلز بخدمة بريطانيا مدى الحياة مثلما فعلت والدته، كما منح ابنه وليام وزوجته كيت لقب أمير وأميرة ويلز. وسيُعلن تشارلز رسميا ملكا لبريطانيا غدا السبت.
أشاد قادة ألمانيا بالملكة البريطانية الراحلة إليزابيث وبمناقبها. الرئيس شتاينماير قال إنها "شكلت ملامح قرن، في بريطانيا وخارجها"، فيما وصفها المستشار شولتس بـ"نموذج يحتذى به ومصدر إلهام للملايين وفي ألمانيا أيضا".
"اليوم انتقل التاج كما كان يحدث على مدار أكثر من ألف عام إلى عاهلنا الجديد ورئيس دولتنا الجديد جلالة الملك تشارلز الثالث"، تقول رئيسة وزراء بريطانيا. ويواصل زعماء العالم تقديم التعازي بوفاة الملكة إليزابيث الثانية.
الخطط السرية بشأن مسار الأحداث التي تشهدها بريطانيا بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية جرى التحضير لها منذ وقت طويل فيما يُطلق عليها "عملية جسر لندن". وهذه هي تفاصيل خطة الأيام العشر من إعلان الوفاة وحتى الدفن.
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