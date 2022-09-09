مسائية DW

رحيل ملكة بريطانيا... وبداية عهد جديد

بريطانيا تعلن بدء فترة حداد وطني على الملكة إليزابيث حتى إقامة الجنازة الرسمية، ونجلها الأكبر الملك تشارلز الثالث يلقي خطابه الأول للأمة التي خيم عليها الحزن إثر رحيل الملكة التي لم يعرف معظمُ البريطانيين غيرَها. فما الذي ينتظر الملك الجديد؟