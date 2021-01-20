 رحيل المذيع الأمريكي الشهير لاري كينغ عن 87 عاما | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.01.2021

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أخبار

رحيل المذيع الأمريكي الشهير لاري كينغ عن 87 عاما

غيب الموت مقدم البرامج الحوارية التلفزيونية الأميركي لاري كينغ عن 87 عاما، بعدما لمع اسمه على مدى عقود في الولايات المتحدة وخارجها نظرا لإجرائه مقابلات مع عدد كبير من الشخصيات المهمة في العالم.

Larry King - Talkshow Moderator

توفي لاري كينغ، أحد أشهر الشخصيات الإعلامية الأمريكية، ولم تحدد شركته "أورا ميديا" في بيان أصدرته سبب الوفاة، لكنّ شبكة "سي إن إن" الأمريكية، التي عمل فيها مدة طويلة، أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر أن لاري كينغ أصيب بفيروس كورونا المستجد ويعالَج في أحد مستشفيات لوس أنجلوس.

ونعت "أورا ميديا" لاري كينغ في البيان الذي نُشر على حساب "تويتر" الرسمي لهذا النجم التلفزيوني الأميركي. وجاء في البيان "ببالغ الحزن، تعلن شركة أورا ميديا وفاة مؤسسها المشارك والصديق لاري كينغ عن عمر يناهز 87 عاماً في مركز سيدرز سيناي الطبي في لوس أنجلوس". وأشار البيان إلى أن "آلاف المقابلات التي أجراها لاري كينغ والجوائز التي نالها والتقدير العالمي الذي حظي به على مدى 63 عاماً أمضاها في الإذاعة والتلفزيون ووسائل الإعلام الرقمية، لهي دليل على موهبته الفريدة  كإعلامي".

وفي موسكو، أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أجرى لاري كينغ مقابلات عدة معه، وجّه تحية إلى الراحل وأشاد بما كان يتمتع به من "مهنية كبيرة".

ويُعتبَر لاري كينغ أحد أبرز الشخصيات التي طبعت تاريخ التلفزيون في الولايات المتحدة، وعُرِف بأكمام قميصه الملفوفة، وربطات العنق متعددة الألوان التي كان يضعها، والحمالات والنظارات الكبيرة. وقدّم على مدى 25 عاماً برنامج "لاري كينغ لايف". وأجرى فيه مقابلات مع جميع الرؤساء الأمريكيين منذ عام 1974 وبعض أبرز قادة العالم كالزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالإضافة إلى مشاهير ونجوم كفرانك سيناترا ومارلون براندو وباربرا سترايسند.

وغادر لاري كينغ "سي إن إن" في عام 2010. لكنّه واصل إجراء المقابلات وكان يعرضها على موقعه الإلكتروني. وفي عام 2012 أطلق برنامج "لاري كينغ ناو" على قناة الفيديو على الطلب "أورا تي في" عبر الإنترنت التي شارك في تأسيسها. وبدأ في عام 2013 إحياء برنامج "بوليتيكينغ ويذ لاري كينغ".

ف.ي/ص.ش (ا.ف.ب، د.ب.ا)

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  • BG Kobe Bryant | Kobe mit seiner Tochter Gianna (2019)

    شخصيات عربية وعالمية بارزة غيّبها الموت في عام 2020

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  • Diego Maradona

    شخصيات عربية وعالمية بارزة غيّبها الموت في عام 2020

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  • Italien Paolo Rossi 1982

    شخصيات عربية وعالمية بارزة غيّبها الموت في عام 2020

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  • Algerien Kabyle Idir

    شخصيات عربية وعالمية بارزة غيّبها الموت في عام 2020

    إيدير

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  • Frankreich Schauspieler Michel Piccoli

    شخصيات عربية وعالمية بارزة غيّبها الموت في عام 2020

    ميشال بيكولي

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  • Deutschland Berlinale 2013 | Kamboziya Partovi

    شخصيات عربية وعالمية بارزة غيّبها الموت في عام 2020

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