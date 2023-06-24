رحل عن 89 عاماً.. هكذا عاش حياته أول شُخّص مصاب بالتوحد!

توفي عن 89 عاماً في منتصف يونيو/حزيران، أميركي كان أوّل إنسان يُشخَّص بالتوحّد، على ما أفاد أقاربه. وكانت مجموعة من الأطباء شّخصت عام 1943 ، دونالد تريبليت المعروف بدونالد ت. في المؤلفات العلمية، كحامل لاضطراب عصبي معرفي يسمّى "التوحد"، وكان يبلغ حينها عشر سنوات. وكانت تلك الحالة الأولى من الإصابة بالتوحّد التي تُحدَّد في المجال الطبي.
عاش حياة "قوية ومستقلة"
وأدى تريبليت دوراً رئيسياً في تحديد هذه الحالة وتعيّن عليه إجراء مقابلات كثيرة فضلاً عن أنه كان موضوع فيلم وثائقي وكتاب. وعندما كان طفلاً، لم يكن تريبليت يستجيب لطلبات والديه أو يبدي اهتماماً بالأطفال الآخرين، في وقت كان يظهر قدرة على حفظ معلومات وأرقام دقيقة جداً عن مواضيع متنوعة. فكتب والداه آنذاك رسالة من 22 صفحة إلى طبيب نفسي متخصص بالأطفال، شرحا فيها بالتفاصيل سلوك ابنهما، في نص بقي مرجعاً في توثيق أعراض التوحد.
ورغم تشخيصه بهذا الاضطراب المعرفي، تمكّن تريبليت من مواصلة دراسته والعمل لأكثر من 60 عاماً في بنك بلدة فورست الصغيرة في ميسيسيبي. وقال أقرباؤه إنّ "والديه أدركا في وقت مبكر من حياته أنّه كان مميزاً من جوانب كثيرة وعملا جاهدين لتزويده بالموارد حتى يتمكن من العيش حياة سعيدة ومثمرة". وأشاروا إلى أنّ تريبليت "عاش حياة قوية ومستقلة"، ما "أعطى أملاً للعائلات الأخرى التي يعاني أحد أفراها التوحّد".
إ.م/ (أ ف ب)
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فنانون مبدعون رغم الإعاقة الجسدية
ولد مانويل لوبيرا كابيلا عام 1990 في بلدة غيزتاخت الألمانية. ظهرت موهبته الفنية في سن مبكرة جداً. يستخدم في أعماله الاكريليك والألوان الزيتية وقد اشتهر بقدرته البالغة على محاكاة الروائع الفنية لفناين مثل: سيزان، غوغان وماتيس. اللوحة الظاهرة هي (المدخن) التي قام بانجازها باستخدام الاكريليك على القماش.
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فنانون مبدعون رغم الإعاقة الجسدية
قام بنحت هذا التمثال البرونزي هانز يورغين هاينتس. وهو فنان كفيف وأصم، عاش وعمل في ورشة فنية إبداعية منذ عام 1967 في لوبيتال. ومنذ عام 2007، يتشارك مرسم مع فنان الخزف غودرون سيلار في ايبرسفالده. موهبته الفذة تظهر جلية في قطعته الفنية (امرأة بظفيرة).
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فنانون مبدعون رغم الإعاقة الجسدية
قلم التخطيط والاكريليك على الورق المقوى، هذه هي الأدوات التي اختارها ويلفريد كاسنر ليقوم برسم صورة لوجهه، ومن خلفه طائرة مقاتلة. قام بمزج ألوان التخطيط بطريقة احترافية لتبدو على الورقة وكأنها قد صممت بهذه الطريقة. يفضل كاسنر في أعماله الصور ذات الطابع القوي، كالتكنولوجيا والسفن، والصواريخ، والطائرات، والألعاب النارية.
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فنانون مبدعون رغم الإعاقة الجسدية
ولد مارتن فوسوينكل، الفنان الحائز على عدة جوائز، في مدينة ايرلانغن عام 1963. يدير في الوقت الحالي ورشة فنية في مدينة روتينبيرغ. يعتمد في تركيب لوحته (Spot On) على الاكريليك والحبر الهندي، وثلاث طبقات من زجاج الاكريليك ليضفي عليها تأثيرا ثلاثي الأبعاد.
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فنانون مبدعون رغم الإعاقة الجسدية
في هذه اللوحة الغريبة قام الفنان ستيفان كرامر (1949-2015) برسم وجهه بسبعين طريقة مختلفة. وقام بتسمية هذا العمل الفني بـ(ترويض الشياطين). كان قد تلقى كهدية صندوقاً مليئاً بمستلزمات الرسم جميعها في عام 1979 ليبدأ بعدها بالرسم. كان أسلوبه سريعاً ومعبراً. وحتى بعد وفاته ما تزال لوحاته تشغل حيزاً كبيراً في المعارض.
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فنانون مبدعون رغم الإعاقة الجسدية
يقوم بوليسلاف يانكوفسكي باستخدام العديد من المواد في أعماله الفنية بما فيها الورق المقوى والجص. بالإضافة إلى ذلك قام بإبداع ثلاث لوحات ثلاثية الأبعاد ومنحوتات ومطبوعات. ويظهر في الصورة تمثال خشبي تحت اسم (الأخوين). يعمل يانكوفسكي في استوديو (the Blaumeier art) في مدينة بريمن منذ عام 1992.
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فنانون مبدعون رغم الإعاقة الجسدية
فلوريان شميرر، زائر اعتيادي لاستوديو آموس في مدينة كاسل. أثناء دراسته في المدرسة المهنية قام برسم مخططات الأسلاك الكهربائية والمباني والآلات. وفي الوقت الحالي، تتضمن وظيفته فك رموز، وتطوير وتنفيذ الرسومات التقنية وهو بحاجة الكرسي المتحرك لأداء أعماله. اللوحة تحمل اسم (العقبات).
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فنانون مبدعون رغم الإعاقة الجسدية
ولدت الفنانة شانا سارانزيف في روسيا عام 1976، وهي تعيش الآن في مدينة بيليفيلد حيث تساهم بمشاركة فعالة في بيت للفنون يعرف باسم (Künstlerhaus Lydda) في بيتل. بدأت مسيرتها الفنية بلوحات صغيرة، أما الآن فلوحاتها الكبيرة بحجم الجدار تشغل حيزا كبيرا من المعارض. مواضيع رسوماتها غالباً تكون عن الأم والطفل، متأثرة بالفن الروسي الرمزي الكلاسيكي.
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فنانون مبدعون رغم الإعاقة الجسدية
مصطفى العياشي، ولد في مدينة ملقة الاسبانية في عام 1977، لم تمنعه إعاقته الذهنية والجسدية من إنتاج أعمال فنية على مستوى مرموق جداً. تنتج لوحاته بسرعة وعفوية وكأنها صادرة عن اللاشعور.عرضت لوحاته في عدة معارض مهمة، وتظهر هذه اللوحة تسع صور فنية لوجهه نابضة بالحياة بحالات اللا استقرار من جوانب حياته.
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فنانون مبدعون رغم الإعاقة الجسدية
هذا العمل الفني من إبداع يورغن رودي، الذي صار قطعة فنية من معرض (فن رغم الإعاقة) في مدينة كاسل. قام بتنفيذ هذا العمل من قطعتين ليغطي الجدران المرتفعة في معرض دوكومنتا. يبلغ قياس القطعتين 4 * 8 أمتار ( 26*13 قدم) محبوكة وملونة. وأمضى رودي ستة أشهر بحياكتها.
الكاتب: كلاوس كريمر/ ريم ضوا