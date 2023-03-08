رحلة من التحديات- رائدات في عالم الرياضة

كسائقة في الدرجة الأولى

ماريا تيريزا دي فليبيس كانت في نهاية الخمسينات أول امرأة شاركت في سباقات الفورمولا واحد. فالايطالية انضمت في 1948 في عمر 22 عاما لرياضة السباقات. وبعدها شاركت في 1958 في بعض السباقات ضمن البطولة العالمية للسيارات التي تسمى اليوم بفورمولا واحد، وبعد عام واحد أنهت مشوارها الرياضي بعد وفاة صديق مقرب لها.