 رحلة في قطار ليلي من فيينا إلى البندقية | يوروماكس | DW | 26.03.2023

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يوروماكس

رحلة في قطار ليلي من فيينا إلى البندقية

السفر لمسافات طويلة عبر قطار ليلي هو بديل أفضل من الطيران لتقليل الانبعاثات. لكن كيف هي تجربة الرحلة الليلة في القطار؟ مراسل يوروماكس خاض الترجبة بنفسه.

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