رحلة في قطار ليلي من فيينا إلى البندقية

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السفر لمسافات طويلة عبر قطار ليلي هو بديل أفضل من الطيران لتقليل الانبعاثات. لكن كيف هي تجربة الرحلة الليلة في القطار؟ مراسل يوروماكس خاض الترجبة بنفسه.
يبدو أن سكان جزيرة مايوركا الإسبانية قد فاض بهم الكيل بسبب ارتفاع عدد الزوار وما يخلفه ذلك من عبء عليهم. وفي مبادرة تهدف إلى حماية المناخ، طالب السكان بوضع حد أقصى لأعداد زوار الجزيرة.
يقول خبراء في المناخ إن هناك 20 منطقة حول العالم تعد الأكثر عرضة لنتائج تغير المناخ. وتشير البيانات إلى أن 16 من هذه المناطق تقع في الصين، فيما جاءت فلوريدا في المركز العاشر، واحتلت كاليفورنيا المركز 19.
قرر فريق "تريك سيجارفريدو" للدراجات إيقاف دراجه الإيطالي انطونيو تيبيري لمدة عشرين يوما على الأقل، بعد أن فرضت عليه محكمة في سان مارينو 4000 يورو غرامة مالية بسبب قتل قطة ترجع ملكيتها لوزير السياحة في جهورية سان مارينو.
يتسارع تآكل سواحل بلدان المغرب العربي بوتيرة أسرع من أي مكان آخر في العالم. بيد أن خبراء يقولون إن ارتفاع مستوى سطح البحر ليس المتهم الوحيد، إذ يعود التآكل لأسباب أخرى، ما هي؟ وهل هناك بوادر أمل في إيجاد حل للمشكلة؟
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