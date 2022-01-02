رحلة عبر مدينة لوكسمبورغ

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لوكسمبورغ هي واحدة من أصغر الدول في أوروبا. والعاصمة التي تحمل الاسم نفسه لديها الكثير من الثقافة والمعالم السياحية. السكان المحليون يخبرونا بمعالم ينبغي زيارتها في المدينة.
لقي 16 شحصا على الأقل حتفهم وأُلغيت مئات الرحلات جراء العاصفة "يونس"، التي ضربت شمال غرب أوروبا. وألحقت العاصفة أضرار "بأكثر من 1000 كيلومتر من خطوط السكك الحديد" في ألمانيا وفقًا لمتحدث باسم شركة "دويتشه بان".
اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في اجتماع عُقد في لوكسمبورغ على بدء الاستعدادات اللازمة لفرض عقوبات على روسيا بتهمة تسميم المعارض الروسي نافالني. وحذر وزراء خارجية الاتحاد من أن الواقعة لا يمكن أن تمر دون عقاب.
منذ عام 2016 شرع النجمان براد بيت وأنجلينا جولي في إجراءات الطلاق بعد زواج استمر لمدة عامين وقبلها علاقة مساكنة استمرت سنوات. جولة جديدة في النزاع القضائي لها علاقة بحقل كرمة لإنتاج النبيذ في فرنسا كانا قد اشترياه سويا.
في أمر يبدو شبيه بروايات التجسس، قامت ألمانيا الغربية في فترة الحرب الباردة بطبع عملة طوارئ بديلة قدرها 15 مليار مارك وخبأتها في موقع محصن مقاوم للأسلحة النووية للجوء إليها حال تعرضها لهجوم على يد السوفيات.
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