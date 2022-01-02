 رحلة عبر مدينة لوكسمبورغ | يوروماكس | DW | 03.07.2022

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يوروماكس

رحلة عبر مدينة لوكسمبورغ

لوكسمبورغ هي واحدة من أصغر الدول في أوروبا. والعاصمة التي تحمل الاسم نفسه لديها الكثير من الثقافة والمعالم السياحية. السكان المحليون يخبرونا بمعالم ينبغي زيارتها في المدينة.

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