رحلة عبر مدينة لوكسمبورغ

الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات على روسيا بتهمة تسميم نافالني

اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في اجتماع عُقد في لوكسمبورغ على بدء الاستعدادات اللازمة لفرض عقوبات على روسيا بتهمة تسميم المعارض الروسي نافالني. وحذر وزراء خارجية الاتحاد من أن الواقعة لا يمكن أن تمر دون عقاب.