 رحلة عبر لاوس على نهر ميكونغ | تقارير جديدة | DW | 13.09.2023

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تقارير جديدة

رحلة عبر لاوس على نهر ميكونغ

تعد المنطقة المحيطة بنهر ميكونغ جوهرة آسيا بفضل تنوعها الحيوي. ويُطلق على نهر ميكونغ لقب "أم المياه" أيضًا، فهو يستخدم في النقل ويشكل مصدرا للمياه والغذاء للملايين.

Stills aus Sendung / Auf dem Mekong durch Laos

Stills aus Sendung / Auf dem Mekong durch Laos

 

تمر الرحلة بمدينة لوانغ برابانغ الملكية سابقًا في لاوس التي تعتبر من أجمل المدن في جنوب شرق آسيا. ولا يزال الدين هناك يؤثر في الحياة اليومية، فكل صباح يجول مئات الرهبان عبر البلدة القديمة لجمع الصدقات.

 

DW Dokumentationen | Auf dem Mekong durch Laos

 

يكسب معظم اللاوسيين رزقهم من الزراعة في القرى النائية التي لا يمكن الوصول إلى بعضها إلا بالقوارب. وتمتد حقول الأرز الكبيرة إلى يمين ويسار ضفتي نهر ميكونغ الخصبتين. ويعد الأرز الغذاء الرئيسي لسكان لاوس إذ يتم تناوله ثلاث مرات في اليوم، كما يزود بعض الصيادين الناس بالأسماك النهرية.

DW Dokumentationen | Auf dem Mekong durch Laos

 

بالإضافة إلى القوارب السياحية الفردية يستخدم المواطنون نهر ميكونغ للتنقل، فأسرع وسيلة للوصول إلى بعض المدن الكبرى في لاوس تكون عبر الطرق النهرية. وعلى بعد بضع مئات الكيلومترات على طول النهر تظهر العاصمة فينتيان المركز الاقتصادي للاوس والنقطة التجارية الهامة لصناعة النسيج اللاوسي الشهير الذي يصدر من هناك إلى أنحاء عديدة في العالم.

 

مواعيد البث

الجزء الأول

DW  عربية

السبت 30 سبتمبر/أيلول 2023 – 03:15 UTC
السبت  30 سبتمبر/أيلول 2023 – 13:15 UTC
السبت 30 سبتمبر/أيلول 2023 – 16:15 UTC
السبت 30 سبتمبر/أيلول 2023 – 19:15 UTC
الأحد 01 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 05:15 UTC
الأحد 01 أكتوبر/تشرين الأول 2023– 22:03 UTC
الإثنين 02 أكتوبر/تشرين الأول 2023– 11:15 UTC
الإثنين 02 أكتوبر/تشرين الأول 2023– 18:15 UTC
الثلاثاء 03 أكتوبر/تشرين الأول 2023– 01:15 UTC
الثلاثاء 03 أكتوبر/تشرين الأول 2023– 07:15 UTC
الأربعاء  04 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 09:15 UTC
الأربعاء 04 أكتوبر/تشرين الأول 2023  – 15:15 UTC
الجمعة 06 أكتوبر/تشرين الأول 2023  – 01:45 UTC
الجمعة 06 أكتوبر/تشرين الأول 2023  – 10:15 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 


 

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