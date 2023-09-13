رحلة عبر لاوس على نهر ميكونغ

تمر الرحلة بمدينة لوانغ برابانغ الملكية سابقًا في لاوس التي تعتبر من أجمل المدن في جنوب شرق آسيا. ولا يزال الدين هناك يؤثر في الحياة اليومية، فكل صباح يجول مئات الرهبان عبر البلدة القديمة لجمع الصدقات.

يكسب معظم اللاوسيين رزقهم من الزراعة في القرى النائية التي لا يمكن الوصول إلى بعضها إلا بالقوارب. وتمتد حقول الأرز الكبيرة إلى يمين ويسار ضفتي نهر ميكونغ الخصبتين. ويعد الأرز الغذاء الرئيسي لسكان لاوس إذ يتم تناوله ثلاث مرات في اليوم، كما يزود بعض الصيادين الناس بالأسماك النهرية.

بالإضافة إلى القوارب السياحية الفردية يستخدم المواطنون نهر ميكونغ للتنقل، فأسرع وسيلة للوصول إلى بعض المدن الكبرى في لاوس تكون عبر الطرق النهرية. وعلى بعد بضع مئات الكيلومترات على طول النهر تظهر العاصمة فينتيان المركز الاقتصادي للاوس والنقطة التجارية الهامة لصناعة النسيج اللاوسي الشهير الذي يصدر من هناك إلى أنحاء عديدة في العالم.

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الجزء الأول

DW عربية

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