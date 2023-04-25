 رحلة "طويلة وخطيرة".. سودانيون يفرون بشق الأنفس من الخرطوم إلى مصر | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 25.04.2023

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سياسة واقتصاد

رحلة "طويلة وخطيرة".. سودانيون يفرون بشق الأنفس من الخرطوم إلى مصر

إثر هدنة نسبية، بدأ سكان الخرطوم من سودانيين وأجانب يفرّون لأمكنة أكثر أمانا، وتتوجه عائلات سودانية إلى مصر فرارا من القتال. بعضهم يحكي قصة فراره المحفوفة بالمخاطر. يشعرون في مصر بالارتياح لكنهم قلقين على من تركوهم.

سودانيون يفرون من القتال في الخرطوم (19/4/2023)

توقع كاميرون هدسون من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن "نزوحا جماعيا للمدنيين" في السودان بمجرد سريان وقف دائم لإطلاق النار، مع "محاولة ملايين الأشخاص عبور الحدود" إلى بر الأمان.

في 15 أبريل/ نيسان اندلع القتال في الخرطوم وعدد من الولايات السودانية بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي). وأدى القتال الدائر في الخرطوم إلى محاصرة الكثيرين داخل منازلهم أو أحيائهم، ودمر معظم المستشفيات أو أغلقها، وأدى لانقطاع الكهرباء والمياه لفترات طويلة، وتسبب في غياب القانون وانتشار السلب والنهب في بعض المناطق. وتدوي أصوات الضربات الجوية والقصف المدفعي في أنحاء الخرطوم ليلا ونهارا.

وهربا من ويلات الحرب في الخرطوم، تقضي عائلات سودانية أيامًا بائسة في توفير المال والوقود، وساعات من القيادة في ليل حالك الظلام مرورا بعشرات نقاط التفتيش، من أجل القيام برحلة طولها ألف كلم إلى الحدود المصرية.

"عمر" يحكي عن أخطر مرحلة في المغادرة

لمدة 24 ساعة ظل الشاب السوداني عمر، الذي تحدث لوكالة فرانس برس باسم مستعار، حبيسا بين جدران منزله فيما أصوات الرصاص والانفجارات تهز أرجاء العاصمة السودانية، يحضر كل شيء لرحيله مع عائلته خارج الخرطوم.

وقال عمر إن أخطر مرحلة واجهتهم كانت مغادرة الحي: "عبرنا 25 نقطة تفتيش للوصول إلى محطة الحافلات على أطراف الخرطوم". وفي المحطة، كان عليهم الانتظار حتى يكتمل عقد الركاب في حافلتهم التي تتسع لـ45 شخصا. واوضح أن سعر التذكرة كان 115 دولارا للشخص الواحد.

ولكن مع تدفق مئات العائلات اليائسة للفرار من القتال، ارتفع المبلغ إلى نحو 400 دولار، وهو ما يعادل الراتب الشهري للموظف السوداني المدني.

وأضاف عمر أنه حتى بعد شراء التذكرة، "قد تنتظر بعض الحافلات يوما كاملا"، بينما يتدافع السائقون للعثور على الوقود الذي تضاعف سعره "ثماني مرات" في الأيام العشرة التي انقضت منذ بدء القتال.

معارك مستمرة في السودان رغم الهدنة والمدنيون يعانون

نون: 13 ساعة من القيادة ولا ماء ولا طعام

وصلت طالبة الطب نون عبد الباسط البالغة 21 عاما، إلى القاهرة الأحد، بعد يومين من مغادرتها الخرطوم "مع عشرة أشخاص من أقاربها تراوح أعمارهم بين 4 و 70 عاما"، بحسب ما قالت لفرانس برس.

في طريقهم للخروج من العاصمة السودانية أوقفت حافلتهم، على ما أفادت عبد الباسط، "مرتين من قبل الجيش ومرة من قبل قوات الدعم السريع". وقالت "كنا قلقين من أن يصعدوا (القوات) بأسلحتهم أو يؤذوا أي شخص"، ولكنها شعرت بالارتياح عندما "تأكدوا فقط من الركاب وطرحوا بضعة أسئلة".

يلتقط الركاب أنفاسهم بمجرد الخروج من العاصمة ويبقون في الحافلات حتى الوصول إلى معبر أرقين الحدودي مع مصر.

وأضافت عبد الباسط أنه لم يكن هناك نقطة تفتيش واحدة طوال 13 ساعة من القيادة. كذلك لا مكان يتزودون منه الطعام والماء. فقط "طريق أسود ولا شيء إلى اليمين أو اليسار".

وسم: إلغاء تأشيرة دخول السودانيين لمصر

في الظروف العادية، يسمح فقط للنساء والأطفال والرجال السودانيين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما بدخول مصر بدون تأشيرة مسبقة، ويتعين على من هم رجال دون الخمسين الحصول على تأشيرة دخول من القنصلية المصرية في وادي حلفا أقصى شمال السودان.

ولكن على مدى الأيام الماضية، طالب العديد من المستخدمين المصريين لمنصات التواصل الاجتماعي سلطات بلادهم بالسماح للسودانيين الوافدين بسبب الحرب بالدخول من دون تأشيرات، مستخدمين وسم #إلغاء_تأشيرة_دخول_السودانيين_لمصر

كما نشرت إحدى منظمات العمل الخيري المحلية أرقاما للتواصل بين الوافدين في حالات الطوارئ، وخصوصا من هم في حاجة إلى حليب الأطفال أو الخدمات الطبية.

وحتى بعد عبور الحدود، يظل الطريق طويلا إلى القاهرة، إذ تعتبر أسوان في أقصى جنوب مصر أقرب مدينة كبرى وتقع على بعد 300 كلم شمال المعبر.

وبدلا من استقلال حافلة أخرى لمدة 20 ساعة للوصول إلى القاهرة، فضلت عبد الباسط وأسرتها ركوب القطار لمدة 14 ساعة فقط، والهدف أن يكونوا أخيرا في مأمن من الحرب.

ويقيم في مصر ما يقدر بنحو أربعة ملايين سوداني، وحتى قبل القتال كان المزيد من السودانيين يتجهون شمالا هربا من الركود الاقتصادي في بلادهم.

وقد وجه سودانيون الشكر لـ"أم الدنيا" على إلغاء تأشيرة دخول السودانيين. 

ورغم الترحيب بالسودانيين على وسائل التواصل "في بلدهم الثاني مصر" إلا أنه كانت تغريدات لمصريين ترفض استقبالهم بدعوى أنهم إنحازوا في صف إثيوبيا في الخلاف حول سد النهضة، وأن بعض السودانيين اعتبروا إثيوبيا "أم الدنيا"، في نفي لللقب الذي تشتهر به مصر في محيطها العربي. فيما تندر البعض بأن اللاجئين السوريين والليبيين واليمنيين والعراقيين موجودون في مصر وأن الأمر لن يقف عند السودانيين. 

روان: مرونة حرس الحدود

مختارات

روان الوليد، البالغة من العمر 24 عاما وتعمل في مجال التسويق الرقمي، كانت تتوقع أن تسافر جوا من الخرطوم إلى القاهرة الأسبوع الماضي لحضور حفل زفاف، لكن الحال انتهى بها في رحلة برية من السودان إلى مصر على متن حافلة استأجرتها عائلتها للهروب من الحرب.

غادرت عائلة روان، بعد أن أصاب صاروخ منزلها في حي العمارات بالخرطوم في 18 أبريل/ نيسان. ومثل غيرهم من السودانيين الذين يمكنهم تحمل التكلفة، دفعوا أربعة ملايين جنيه سوداني (6750 دولارا) لاستئجار حافلة لنقل نحو 50 فردا من أفراد العائلة الكبيرة لمسافة نحو 1000 كيلومتر شمالا وسط الأراضي السودانية وعبر الحدود إلى مدينة أسوان المصرية.

وكانت الحافلة من بين أولى حافلات السودانيين الذين شردهم القتال التي تصل إلى الحدود المصرية يوم الجمعة. وقالت روان إن حرس الحدود تحلوا بالمرونة، إذ سمحوا بالعبور لأشخاص أوشكت صلاحية جوازات سفرهم على الانتهاء وحتى بعض الشبان الذين تزيد أعمارهم قليلا عن 16 عاما، رغم أن القواعد الأمنية تنص على ضرورة حصول الذكور البالغين على تأشيرة لدخول مصر.

نجوا لكن صوت الألعاب النارية يخيفهم

استقلوا القطار من أسوان إلى القاهرة، ليستكملوا رحلة استغرقت 72 ساعة. وتشعر روان بالارتياح لابتعادها عن القتال، لكنها تركت وراءها أصدقاء وأقارب من بينهم شقيقها الشاب، إذ كانت الأسرة تخشى ألا تتمكن من استخراج تأشيرة دخول في الوقت المناسب.

وقالت في مقابلة أجريت معها في مجمع سكني تقيم به في الجيزة "لم نكن نعرف إن كان سيتمكن من عبور الحدود". وقالت روان "نعم نجوت، لكنني ما زلت قلقة على الذين تركتهم ورائي. الوضع كارثي للغاية".

وعندما وصلت عائلة روان إلى القاهرة سمعوا أطفالا يطلقون مفرقعات نارية احتفالا بعيد الفطر. وقالت روان "هذا جزء من الصدمة التي نعيشها. أي صوت للألعاب النارية يخيفنا".

ص.ش/ف.ي (أ ف ب، رويترز)

  • قادة تحالف قوى الحرية والتغيير في اجتماع مع المجلس العسكري الانتقالي

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    قوى "إعلان الحرية والتغيير"

    وهي تجمع لعدد من التيارات والمكونات السياسية الإئتلافات المدنية السودانية، منها "تجمّع المهنيين" و "الجبهة الثورية" و "تحالف قوى الإجماع الوطني" و "كتلة التجمع الاتحادي" و "كتلة قوى نداء السودان".

  • قوى الحرية والتغيير والتحالف الوطني الديمقراطي يوقعان على التشكيل السياسي للإدارة المدنية الديمقراطية. السودان في 23 أغسطس 2022

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    تأسيس "إعلان الحرية والتغيير"

    تأسّست قوى الحرية في كانون الثاني/يناير 2019 خِلال الاحتجاجات التي اندلعت عام 2018 ضد حكم الرئيس السابق عمر البشير. قامت تلك القوى المعروفة اختصاراً باسم "قحت" بصياغة "إعلان الحرية والتغيير" و"ميثاق الحرية والتغيير" الذي دعا إلى إقالة البشير من السلطة وهو ما حدث في نيسان/أبريل عام 2019.

  • متظاهرون معارضون للحكم العسكري في مظاهرة بمناسبة ذكرى استيلاء الجيش على السلطة وإبعاد المدنيين عن الحكم.

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    الجيش يطيح باتفاق تقاسم السلطة

    استمرت "قحت" في نشاطها ونظمت احتجاجات في وجه المجلس العسكري الذي حكم البلاد "نظريًا" بعد سقوط نظام البشير ثمّ دخلت في مرحلة مفاوضات مع الجيش حتى توصلت معه في 17 تموز/يوليو 2019 إلى خطة لتقاسم السلطة لكنها لم تصمد كثيراً، حيث أطاح الجيش السلطة المدنية واتُهم بتنفيذ "انقلاب".

  • قوات من الجيش السوداني في استقبال قائد الجيش البرهان. السودان في 21 سبتمبر 2021

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    الجيش الحاكم الفعلي منذ استقلال السودان

    الحاكم الفعلي للبلاد منذ إعلان الجمهورية عام 1956. يحتل المركز 75 عالمياً في قائمة أقوى جيوش العالم ويصل عدد أفراده إلى نحو 200 ألف جندي بين قوات عاملة واحتياط. لدى الجيش السوداني 191 طائرة حربية متنوعة بين مقاتلات وطائرات هجومية وطائرات شحن عسكري وطائرات تدريب ومروحيات هجومية. كما يمتلك 170 دبابة وآلاف المدرعات وأنواع مختلفة من المدافع وراجمات الصواريخ إلى جانب أسطول بحري صغير.

  • الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    انقلاب الجيش على الحكومة المدنية

    استولى الجيش في أكتوبر/تشرين الأول 2021 على السلطة وأعلن حالة الطوارئ، منهياً اتفاق تقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين في خطوة وصفت بأنها انقلاب عسكري. تقول التيارات المدنية إن الجيش يرفض تسليم السلطة للمدنيين ما أدى لصدامات متعددة كان أبرزها ما سمى "بمجزرة القيادة العامة" في حزيران/يونيو 2019 وراح ضحيتها أكثر من 100 قتيلٍ في يومٍ واحد وتبرأ المجلس العسكري منها وأكد فتح تحقيقات بشأنها.

  • عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    الرجل القوي في الجيش السوداني

    يقود الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان والذي برز اسمه في فبراير/شباط 2019، مع إعلان البشير ترقيته من رتبة فريق ركن إلى فريق أول. تولى العديد من المناصب داخل وخارج السودان. عقّدت الانقسامات بين قوات الدعم السريع والجيش جهود استعادة الحكم المدني. وسرعان ما دب الخلاف بين الرجلين القويين عبد الفتاح البرهان قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة ومحمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع ونائب البرهان.

  • قوات الدعم السريع

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    قوات الدعم السريع..ميليشيات الجنجويد بالأمس

    عمودها الأساسي ميليشيات الجنجويد وهي جماعات مسلحة كانت موالية للبشير، أثارت ذعراً شديداً منذ عام 2003 حين قامت بسحق تمرد في دارفور. اتهمت بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية. أضفى البشير الشرعية عليها لتتحول إلى "قوات الدعم السريع" وفق قانون أجازه المجلس الوطني في عام 2017". حصل قائدها محمد حمدان دقلو "حميدتي" على رتبة عسكرية وكان له مطلق الحرية في السيطرة على مناجم الذهب في دارفور.

  • قوات الدعم السريع

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    قوات الدعم السريع..الرجال والعتاد

    يُقدر عدد أفراد قوات الدعم السريع بنحو 100 ألف فرد ينتشرون في جميع أنحاء البلاد. تمتلك عدداً كبيراً من الأسلحة الخفيفة مثل البنادق والرشاشات والأسلحة المضادة للدروع والصواريخ الموجهة والمتفجرات اليدوية والأسلحة الثقيلة مثل المدافع والدبابات وآلاف من سيارات الدفع الرباعي وغيرها.

  • محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع ونائب رئيس مجلس السيادة السوداني.

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    من هو محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع؟

    "حميدتي" اللواء محمد حمدان دقل، هو تاجر جمال سابق وحاصل على قدر من التعليم الأساسي ويعد الرجل الثاني في السودان وأحد أثرى الأشخاص في البلاد. أدى دوراً بارزاً في السياسة المضطربة في السودان على مدى سنوات وساعد في إطاحة الرئيس البشير عام 2019، والذي كانت تربطه به علاقة وثيقة ذات يوم. تولى عدداً من أهم الملفات في السودان بعد سقوط البشير، بما في ذلك الاقتصاد المنهار ومفاوضات السلام مع جماعات متمردة.

  • وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ، يسارًا ، ونائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الجنرال محمد حمدان دقلو. السودان 9 فبراير 2023.

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    "حميدتي" ..رجل من؟

    يتمتع حميدتي بعلاقات دولية قوية مع عدة دول أجنبية مثل روسيا وإثيوبيا، وأخرى عربية منها السعودية والإمارات خاصة بعد أن أرسل قواته لدعمهما ضد الحوثيين في الحرب الأهلية اليمنية. يقول مراقبون إنه منذ سقوط البشير وهو يسعى ليصبح الرجل الأول في السودان.

  • احتجاجات لإسلاميين أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم. السودان في 29 أكتوبر / تشرين الأول 2022

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    كيانات التيار الإسلامي

    وهي تنظيمات وتيارات وكيانات إسلامية متنوعة المشارب والاتجاهات، منها "حركة الإصلاح الآن" بقيادة غازي صلاح الدين العتباني وهو مستشار سابق للبشير، وأيضاً "الحركة الإسلامية السودانية" بقيادة حسن عمر و"منبر السلام العادل" و "حزب دولة القانون والتنمية".

  • احتجاجات لإسلاميين أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم. السودان في 29 أكتوبر / تشرين الأول 2022

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    موقف كيانات التيار الإسلامي

    تقول قوى سياسية سودانية إن التيار الإسلامي في أغلبه يضم رموزاً من العهد السابق وأن أغلب مكوناته تنتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين. من جهتها تقول تلك التيارات الإسلامية إنها تعمل على حفظ السيادة الوطنية وجعل قيم الدين هي الحاكمة لجميع أوجه الحياة إضافة لإصلاح الشأن السياسي. إعداد: عماد حسن.


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