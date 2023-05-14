 رحلة صوب الحرية - نساء سريلانكيات يقدن التوكتوك | وثائقي | DW | 24.05.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

وثائقي

رحلة صوب الحرية - نساء سريلانكيات يقدن التوكتوك

تسير عربة التوكتوك التي لطالما ارتبطت قيادتها بالرجال بسلاسة وسط الاختناقات المرورية في سريلانكا. لكن النساء الآن بدأن باقتحام هذا المجال، سعياً منهن إلى تحقيق الاستقلالية والحرية. يُرافق هذا الفيلم ثلاث نساء من سائقات هذه العربة.

إنهن سائقات عربة التوكتوك في سريلانكا، وهن ينتمين بذلك إلى أقلية لا يتجاوز عددها أصابع اليد، في مجال يهيمن عليه الذكور. تعد عربة التوكتوك ذات العجلات الثلاث إحدى أكثر وسائل النقل شيوعاً في ذلك البلد، لكنها تعتبر بالنسبة للنساء الثلاث بالدرجة الأولى، وسيلة للبقاء على قيد الحياة، فقد كان عليهن إيجاد طريقة لإعالة أنفسهن وأطفالهن بعد أن هجرهن أزواجهن. خطوة يرفضها المجتمع الذي يعتبر إعالة الأسرة مهمة تقع على عاتق الرجال، ولا يتقبل النساء كمنافسات في هذا المجال، بل يعتبرهن خصوماً. وبالرغم من ذلك، فإن سائقات التوكتوك يحظين بشعبية كبيرة بين النساء. تعيش إحداهن في العاصمة كولومبو، وهي المعيلة الوحيدة لنفسها وابنتيها. أما السائقة الثانية فتعمل في كاندي، وقد تمكنت من شراء التوكتوك مما جنته خلال عملها لبضع سنوات في الخارج. فيما السائقة الثالثة وهي أم عزباء، تعيش مع ابنها وابنة أختها في بلدة هيكادوا السياحية.

المزيد من المركز الإعلامي

Doku YT Plan KW 05 Superfood oder Klimakiller

الأغذية الخارقة والبيئة - الأفوكادو والتوت الأزرق 14.05.2023

Videostill | Doku YT Plan KW 18

وثائقي - إسرائيل - نشأة دولة 13.05.2023

Osman Kavala - Eine Stimme aus dem Gefängnis

عثمان كافالا - صوت من وراء القضبان 12.05.2023

Das asiatische Beben

وثائقي - الزلزال الآسيوي - أزمة مالية وتبعاتها 10.05.2023

المزيد وثائقي

Doku YT Plan KW 04 | Das schmutzige Geschäft mit der Schönheit

الجانب المظلم لتجارة التجميل 24.05.2023

Filmstill Dokumentation | Katanga Nation - Hafen der Hoffnung in Addis Abeba

وثائقي - حي كاتانغا - بصيص الأمل في أديس أبابا 20.05.2023

Doku YT Plan KW 02 l Globalisierung in der Krise

وثائقي - العولمة في أزمة - الهجرة بين الربح والخسارة 18.05.2023

Filmstill Dokumentation | Wer steckt hinter Anonymous?

وجه أنونيموس الخفي 17.05.2023

اقرأ أيضا

Sendung: Dokumentation Im Tuktuk zur Freiheit - Sri Lankas Frauen machen mobil Sendedatum: 24. Mai 2023 Mitten im Verkehrsgewühl Sri Lankas: Die populäre Autorikscha, das Tuktuk. Chauffeure sind traditionell Männer. Jetzt erobern aber die ersten Frauen die Straßen - der Film begleitet die Tuktuk-Fahrerinnen Anulawathi, Thushari und Jega.

رحلة صوب الحرية - نساء سريلانكيات يقدن التوكتوك 17.05.2023

تسير عربة التوكتوك التي لطالما ارتبطت قيادتها بالرجال بسلاسة وسط الاختناقات المرورية في سريلانكا. لكن النساء الآن بدأن باقتحام هذا المجال، سعياً منهن إلى تحقيق الاستقلالية والحرية. يُرافق هذا الفيلم ثلاث نساء من سائقات.