رحلة صوب الحرية - نساء سريلانكيات يقدن التوكتوك

إنهن سائقات عربة التوكتوك في سريلانكا، وهن ينتمين بذلك إلى أقلية لا يتجاوز عددها أصابع اليد، في مجال يهيمن عليه الذكور. تعد عربة التوكتوك ذات العجلات الثلاث إحدى أكثر وسائل النقل شيوعاً في ذلك البلد، لكنها تعتبر بالنسبة للنساء الثلاث بالدرجة الأولى، وسيلة للبقاء على قيد الحياة، فقد كان عليهن إيجاد طريقة لإعالة أنفسهن وأطفالهن بعد أن هجرهن أزواجهن.

خطوة يرفضها المجتمع الذي يعتبر إعالة الأسرة مهمة تقع على عاتق الرجال، ولا يتقبل النساء كمنافسات في هذا المجال، بل يعتبرهن خصوماً. وبالرغم من ذلك، فإن سائقات التوكتوك يحظين بشعبية كبيرة بين النساء.

تعيش إحداهن في العاصمة كولومبو، وهي المعيلة الوحيدة لنفسها وابنتيها. أما السائقة الثانية فتعمل في كاندي، وقد تمكنت من شراء التوكتوك مما جنته خلال عملها لبضعة سنوات في الخارج. فيما السائقة الثالثة وهي أم عزباء، تعيش مع ابنها وابنة أختها في بلدة هيكادوا السياحية.





مواعيد البث

DW عربية

الأربعاء 24 مايو/أيار 2023 – 18:15 UTC

الأربعاء 24 مايو/أيار 2023– 22:15 UTC

الخميس 25 مايو/أيار 2023– 01:15 UTC

الخميس 25 مايو/أيار 2023 – 03:00 UTC

الخميس 25 مايو/أيار 2023 – 05:15 UTC

الخميس 25 مايو/أيار 2023 – 09:15 UTC

السبت 27 مايو/أيار 2023 – 06:15 UTC

السبت 27 مايو/أيار 2023– 10:15 UTC

السبت 27 مايو/أيار 2023– 15:15 UTC

السبت 27 مايو/أيار 2023– 23:15 UTC

الأحد 28 مايو/أيار 2023– 13:15 UTC

الأحد 28 مايو/أيار 2023– 19:15 UTC

الإثنين 29 مايو/أيار 2023– 16:15 UTC





الجزائر UTC +1

القاهرة UTC + 2

دبي UTC + 4

UTC تعني توقيت عالمي منسق