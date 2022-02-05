رحلة شاقة للاجئين الأوكرانيين عبر الحدود إلى بولندا

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مساعدات على قدم وساق في بولندا لاستقبال اللاجئين من أوكرانيا بسبب الغزو الروسي
تدفق عشرات آلاف النازحين من أوكرانيا إلى دول مجاورة مثل سلوفاكيا وبولندا، وتنظر هذه الدول بوضع إجراءات حماية استثنائية للتعامل معهم، وتتوقع مفوضية الأمم المتحدة للاجئين عبور نحو أربعة ملايين نازح من أوكرانيا بسبب الحرب.
أكدت بولندا رفضها مواجهة روسيا في الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر 2022 في كرة القدم، بحسب ما أعلن رئيس الاتحاد البولندي للعبة، مرجعا السبب إلى الغزو الروسي لأوكرانيا.
حالة ذعر أصابت سكان مدن أوكرانية بعد ساعات من انطلاق الهجوم الروسي، ما ينذر بعملية نزوح جماعية هائلة. دول الجوار تستعد لاستقبال المدنيين، فيما تعرض ألمانيا مساعدتها، وتونس والأردن يعملان على إجلاء الرعايا.
يجد أكثر من عشرة آلاف طالب عربي، بينهم العديد من المغاربة والمصريين، أنفسهم عالقين في أوكرانيا على وقع الغزو الروسي، فيما تطرح إعادتهم الى أوطانهم معضلة لحكوماتهم التي يفتقر بعضها الى تمثيل دبلوماسي في كييف.
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