 رحلة شاقة للاجئين الأوكرانيين عبر الحدود إلى بولندا | DW الأخبار | DW | 27.02.2022

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DW الأخبار

رحلة شاقة للاجئين الأوكرانيين عبر الحدود إلى بولندا

مساعدات على قدم وساق في بولندا لاستقبال اللاجئين من أوكرانيا بسبب الغزو الروسي

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