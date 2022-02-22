رحلة سياحية إلى جورجيا: أوشغولي

مشاركة سعودية أولى - ماذا تقدم الدول العربية في بورصة برلين للسياحة؟

في ظهوره الأول منذ جائحة كورونا، تشارك العديد من الدول العربية بعروضها الجديدة والتقليدية في معرض السياحة الدولي "ITB" المقام في برلين على أمل جذب أسواق سياحية جديدة من وسط وغرب أوروبا بعد تأثرها من حرب أوكرانيا.