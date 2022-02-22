رحلة سياحية إلى جورجيا: أوشغولي

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في القوقاز، على ارتفاع 2200 متر، تقع واحدة من أشهر القرى في جورجيا. أصبحت أوشغولي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1996. وهي وجهة سياحية محببة خاصة في فصل الصيف.
تم نصب ثمانية تماثيل جديدة تزن العديد من الأطنان عند الحيد المرجاني العظيم في استراليا. على الزوار الغوص إلى الأعماق حتى يتسنى لهم رؤيتها ولكن لا يسمح لهم بلمسها مثلما هو الحال مع الشعاب المرجانية!
من أوروبا إلى العالم العربي وأمريكا، تجتاح موجات من الحر الشديد العالم، وسط درجات حرارة قياسية وتحذيرات من حرائق. وأكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن الأسبوع الأول من يوليو 2023 كان الأكثر سخونة على الإطلاق.
في ظهوره الأول منذ جائحة كورونا، تشارك العديد من الدول العربية بعروضها الجديدة والتقليدية في معرض السياحة الدولي "ITB" المقام في برلين على أمل جذب أسواق سياحية جديدة من وسط وغرب أوروبا بعد تأثرها من حرب أوكرانيا.
بعد عزلة مطبقة استمرت لعقود بسبب الحروب وما أعقبها من موجات العنف، بدأ بعض السياح الأجانب بالعودة لاكتشاف العراق بمدنه وآثاره، لكن القطاع السياحي هناك ما زال يعاني من مشاكل عدة.
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