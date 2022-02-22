 رحلة سياحية إلى جورجيا: أوشغولي | يوروماكس | DW | 23.07.2023

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يوروماكس

رحلة سياحية إلى جورجيا: أوشغولي

في القوقاز، على ارتفاع 2200 متر، تقع واحدة من أشهر القرى في جورجيا. أصبحت أوشغولي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1996. وهي وجهة سياحية محببة خاصة في فصل الصيف.

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