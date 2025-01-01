  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
قضايا راهنة
الانتخابات الألمانية 2025الهجرة واللجوء إلى أوروباحرب غزة وارتداداتها
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
بث مباشر
رحلاتإيرلندا

رحلة بالقطار على امتداد الساحل الشرقي لأيرلندا

٢ يناير ٢٠٢٥

يمكن مشاهدة المنحدرات الشاطئية المذهلة وآثار الفايكنغ على امتداد سكة القطار الأكثر جمالاً في أيرلندا. تمتد الرحلة من روسلير في الجنوب الشرقي عبر العاصمة دبلن إلى شبه جزيرة هوث. ترك كل من الفايكنغ والنورمانيين والإنجليز بصماتهم في المنطقة.

https://p.dw.com/p/4kVPR

المناظر الطبيعية في شرق الجزيرة الخضراء خلابة: حيث الشواطئ الطويلة والجبال المنعزلة. حطّ الفايكنغ رحالهم هنا في وقت من الأوقات، كما ترك النورمانيون بصماتهم أيضا. وقد تأثرت المنطقة أيضاً بقرون من التاريخ المضطرب مع إنجلترا. وبالإضافة إلى القلاع الرائعة من زمن المستعمرين السابقين، تشهد أطلال دير مسيحي قديم ومقبرة دولمن من عصور ما قبل التاريخ على التأثيرات الثقافية المتنوعة. يلتقي فريق الفيلم بأشخاص يجسدون البلد الحديث ويسيرون في الوقت نفسه على خطى أسلافهم. تقودنا جولة إلى المناطق النائية الخصبة في مقاطعة ويكسفورد وإلى أماكن ساحرة في جبال ويكلو، قبل التوجه إلى مدينة دبلن الصاخبة. ثم تقدم لنا الجنة الطبيعية بالقرب من هوث، الراحة والاستجمام، حيث تشعر أعداد كبيرة من الفقمات الرمادية أيضا بالأمن والأمان.

تخطي إلى الجزء التالي المزيد من رحلات في منطقة أوروبا

المزيد من رحلات في منطقة أوروبا

external

بسبب الحرارة تزايد السياح نحو شمال أوروبا

دفعت درجات الحرارة القياسية الكثيرين ألى تغيير وجهات سفرهم. ويستبدل البعض الشواطئ ​​بجبال الدول الأسكندينافية الباردة.
رحلات٦ يوليو ٢٠٢٤01:46 دقيقة
تخطي إلى الجزء التالي عن هذا البرنامج

عن هذا البرنامج

DW Sendungslogo "DokFilm" arabisch

وثائقي

أفلام وثائقية وريبورتاجات يومية من ألمانيا وسائر أنحاء العالم في دائرة الضوء. بحث عن كثب في خلفيات القضايا، وقصص مثيرة من مجالات الاقتصاد والعلوم والثقافة والطبيعة والتاريخ والرياضة. تنوع في المواضيع ومشاهد رائعة وصور شيقة. أفلام وثائقية مدتها نصف ساعة أو ثلاثة أرباع الساعة.

الانتقال إلى برنامج وثائقي