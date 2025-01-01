رحلة بالقطار على امتداد الساحل الشرقي لأيرلندا

المناظر الطبيعية في شرق الجزيرة الخضراء خلابة: حيث الشواطئ الطويلة والجبال المنعزلة. حطّ الفايكنغ رحالهم هنا في وقت من الأوقات، كما ترك النورمانيون بصماتهم أيضا. وقد تأثرت المنطقة أيضاً بقرون من التاريخ المضطرب مع إنجلترا. وبالإضافة إلى القلاع الرائعة من زمن المستعمرين السابقين، تشهد أطلال دير مسيحي قديم ومقبرة دولمن من عصور ما قبل التاريخ على التأثيرات الثقافية المتنوعة. يلتقي فريق الفيلم بأشخاص يجسدون البلد الحديث ويسيرون في الوقت نفسه على خطى أسلافهم. تقودنا جولة إلى المناطق النائية الخصبة في مقاطعة ويكسفورد وإلى أماكن ساحرة في جبال ويكلو، قبل التوجه إلى مدينة دبلن الصاخبة. ثم تقدم لنا الجنة الطبيعية بالقرب من هوث، الراحة والاستجمام، حيث تشعر أعداد كبيرة من الفقمات الرمادية أيضا بالأمن والأمان.