رحلة الهيمالايا دولاغيري - صوفي لاڤو ومغامرة تسلق جبال الهيمالايا

لم تكن أدوات التسلق والألبسة العازلة دائماً في بؤرة اهتمام صوفي. في الحقيقة كانت تريد أن تصبح راقصة. ثم مارست حياة مهنية أخرى لسنوات لا علاقة لها بتسلق الجبال الشاهقة كقمة إيڤرست. ولكن بعد ذلك جاءت الأزمة المالية في عام 2008 وكان على صوفي لاڤو إعادة ترتيب حياتها من جديد. لقد تسلقت حتى الآن 11 جبلاً من أًصل 14 هي الأعلى في العالم. شاركت في ثمانية عشر رحلة إلى أعلى قمم جبال الهيمالايا، لكن لم تكن جميعها ناجحة. فماذا يعني النجاح في تسلق هذه الجبال؟ تُظهر متسلقة الجبال قوة التحمل والشجاعة ولا تخشى الانتكاسات. المخرجة ليزا روسلي ترافق صوفي لاڤو خلال رحلتها في ربيع عام 2021 وتحكي قصة مؤثرة عن الفشل والنهوض من جديد. كان كل أعضاء البعثة من النساء بما في ذلك طاقم الفيلم.