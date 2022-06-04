 رحلة الهيمالايا دولاغيري - صوفي لاڤو ومغامرة تسلق جبال الهيمالايا | وثائقي | DW | 17.06.2022

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وثائقي

رحلة الهيمالايا دولاغيري - صوفي لاڤو ومغامرة تسلق جبال الهيمالايا

تجرأت صوفي لاڤو مرتين على تسلق جبل دولاغيري الذي يبلغ ارتفاعه 8167 متراً في جبال الهيمالايا. لكنها لم تنجح بالوصول إلى قمة سابع أعلى جبل في العالم. فهل ستنجح المحاولة الثالثة؟

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لم تكن أدوات التسلق والألبسة العازلة دائماً في بؤرة اهتمام صوفي. في الحقيقة كانت تريد أن تصبح راقصة. ثم مارست حياة مهنية أخرى لسنوات لا علاقة لها بتسلق الجبال الشاهقة كقمة إيڤرست. ولكن بعد ذلك جاءت الأزمة المالية في عام 2008 وكان على صوفي لاڤو إعادة ترتيب حياتها من جديد. لقد تسلقت حتى الآن 11 جبلاً من أًصل 14 هي الأعلى في العالم. شاركت في ثمانية عشر رحلة إلى أعلى قمم جبال الهيمالايا، لكن لم تكن جميعها ناجحة. فماذا يعني النجاح في تسلق هذه الجبال؟ تُظهر متسلقة الجبال قوة التحمل والشجاعة ولا تخشى الانتكاسات. المخرجة ليزا روسلي ترافق صوفي لاڤو خلال رحلتها في ربيع عام 2021 وتحكي قصة مؤثرة عن الفشل والنهوض من جديد. كان كل أعضاء البعثة من النساء بما في ذلك طاقم الفيلم.

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Himalaya-Expedition von Frauen auf den siebthöchsten Berg der Welt - Bereits zwei Mal wagte Sophie Lavaud den Aufstieg auf den 8167m hohen Dhaulagiri im Himalaya. Jedoch musste sie bisher immer wieder umkehren. Die Regisseurin Lisa Röösli begleitet Sophie Lavaud bei ihrer Expedition im Frühjahr 2021 und erzählt eine bewegende Geschichte vom Scheitern und Wiederaufstehen. Alle, die an der Expedition teilnahmen waren Frauen, inklusive des Filmteams. (Sendedatum: 17. Juni 2022) ***Verwendung nur im Zusammenhang mit dieser Dokumentation***

رحلة الهيمالايا دولاغيري - صوفي لاڤو ومغامرة تسلق جبال الهيمالايا 27.05.2022

تجرأت صوفي لاڤو مرتين على تسلق جبل دولاغيري الذي يبلغ ارتفاعه 8167 متراً في جبال الهيمالايا. لكنها لم تنجح بالوصول إلى قمة سابع أعلى جبل في العالم. فهل ستنجح المحاولة الثالثة؟