 رحلة الهيمالايا دولاغيري - صوفي لاڤو ومغامرة تسلق جبال الهيمالايا | تقارير جديدة | DW | 27.05.2022

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تقارير جديدة

رحلة الهيمالايا دولاغيري - صوفي لاڤو ومغامرة تسلق جبال الهيمالايا

تجرأت صوفي لاڤو مرتين على تسلق جبل دولاغيري الذي يبلغ ارتفاعه 8167 متراً في جبال الهيمالايا. لكنها لم تنجح بالوصول إلى قمة سابع أعلى جبل في العالم. فهل ستنجح المحاولة الثالثة؟

Dokumentation Himalaya-Expedition Dhaulagiri - Sophie Lavaud und das Abenteuer der 8000er

Dokumentation Himalaya-Expedition Dhaulagiri - Sophie Lavaud und das Abenteuer der 8000er


لم تكن أدوات التسلق والألبسة العازلة دائماً في بؤرة اهتمام صوفي. في الحقيقة كانت تريد أن تصبح راقصة. ثم مارست حياة مهنية أخرى لسنوات لا علاقة لها بتسلق الجبال الشاهقة كقمة إيڤرست. ولكن بعد ذلك جاءت الأزمة المالية في عام 2008 وكان على صوفي لاڤو إعادة ترتيب حياتها من جديد.


Dokumentation Himalaya-Expedition Dhaulagiri - Sophie Lavaud und das Abenteuer der 8000er

لقد تسلقت حتى الآن 11 جبلاً من أًصل 14 هي الأعلى في العالم. شاركت في ثمانية عشر رحلة إلى أعلى قمم جبال الهيمالايا، لكن لم تكن جميعها ناجحة. فماذا يعني النجاح في تسلق هذه الجبال؟ تُظهر متسلقة الجبال قوة التحمل والشجاعة ولا تخشى الانتكاسات.

المخرجة ليزا روسلي ترافق صوفي لاڤو خلال رحلتها في ربيع عام 2021 وتحكي قصة مؤثرة عن الفشل والنهوض من جديد. كان كل أعضاء البعثة من النساء بما في ذلك طاقم الفيلم.

 

مواعيد البث

DW  عربية

الإثنين 23 يونيو/حزيران 2022 – 03:00 UTC
الإثنين 23 يونيو/حزيران 2022 – 06:30 UTC
الإثنين 23 يونيو/حزيران 2022 – 13:00 UTC
الثلاثاء 24 يونيو/حزيران 2022 – 09:00 UTC
الأربعاء 25 يونيو/حزيران 2022 – 00:30 UTC
الخميس 26 يونيو/حزيران 2022 – 10:30 UTC
الخميس يونيو/حزيران 2022 – 14:30 UTC
السبت 28 يونيو/حزيران 2022 - 04:30 UTC

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