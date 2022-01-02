 رحلة افتراضية داخل الجسد | المستقبل الآن | DW | 09.01.2022

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المستقبل الآن

رحلة افتراضية داخل الجسد

لمعرفة أسباب وفاة شخص ما، يتم عادة تشريح جثته أو صنع ما يُسمى فتحات في الجثة. هذه الطريقة لم تتغير مع الوقت، ومازالت تطبق بواسطة التشريح الافتراضي VirtoScan ولكن بدون تدخل جراحي.

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In diesen Arealen weisen die Hirne von Profimusikern, Amateuren und Nichtmusikern strukturelle Unterschiede auf. (Abb.: Gaser) Musiker haben mehr im Hirn. Zumindest mehr graue Substanz in bestimmten Regionen, die für das Hören, Sehen und für die Kontrolle und Umsetzung von Bewegungen verantwortlich sind. Das haben Dr. Christian Gaser von der Friedrich-Schiller-Universität Jena und Prof. Dr. Gottfried Schlaug von der Harvard Medical School in Boston (USA) herausgefunden. Dr. Gaser, der an der Klinik für Psychiatrie der Uni Jena forscht, hat gemeinsam mit dem Bostoner Kollegen in einer Studie die Hirne von Profimusikern mit denen von Amateuren und Nichtmusikern verglichen. Die Ergebnisse sind jetzt in der renommierten Fachzeitschrift Journal of Neuroscience (Okt. 2003 Vol. 23(27), S. 9240-9245) erschienen.

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