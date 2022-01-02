رحلة افتراضية داخل الجسد

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لمعرفة أسباب وفاة شخص ما، يتم عادة تشريح جثته أو صنع ما يُسمى فتحات في الجثة. هذه الطريقة لم تتغير مع الوقت، ومازالت تطبق بواسطة التشريح الافتراضي VirtoScan ولكن بدون تدخل جراحي.
في ألمانيا وفي دول أخرى أصابتها جائحة كورونا، يدور جدل حول موت الناس بالفيروس، أم موتهم بأمراض أخرى مع الإصابة بفيروس كورونا؟ أطباء وباحثون ألمان بدأوا بنشر أبحاثهم حول هذا الموضوع.
سيتحمّل بطل الملاكمة المعتزل فلويد مايويذر جونيور تكاليف جنازة جورج فلويد، الأميركي الأسود الذي قضى قتيلاً بضغط شرطي أبيض بركبته على عنقه، فيما وصف تقرير طبيب شرعي محلي وفاة جورج فلويد، بأنها "جريمة قتل".
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