المستقبل الآن

رحلة افتراضية داخل الجسد

لمعرفة أسباب وفاة شخص ما، يتم عادة تشريح جثته أو صنع ما يُسمى فتحات في الجثة. هذه الطريقة لم تتغير مع الوقت، ومازالت تطبق بواسطة التشريح الافتراضي VirtoScan ولكن بدون تدخل جراحي.