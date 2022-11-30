 رحلة إلى القطب الشمالي - خطر تلوث البيئة | تقارير جديدة | DW | 30.11.2022

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تقارير جديدة

رحلة إلى القطب الشمالي - خطر تلوث البيئة

هل تصل نفاياتنا حتى الدائرة القطبية الشمالية؟ في رحلة إلى القطب الشمالي اكتشف مخرج أفلام ألماني شيئا لا يصدق: ففي إحدى جزر لوفوتن البعيدة عن المدن الكبرى تتراكم على الشواطئ نفايات، بينها زجاجات بيرة ألمانية.

Dokumentation Flaschenpost aus Dresden? - Wie sich unser Müll über die Elbe verbreitet

Dokumentation Flaschenpost aus Dresden? - Wie sich unser Müll über die Elbe verbreitet

هل هذا ممكن؟ هل تصل نفاياتنا بالفعل إلى الدائرة القطبية الشمالية؟ بعد عودته إلى مدينة دريسدن الألمانية، ظل هذا السؤال يشغل بال المخرج شتيفن كرونيس. ثم قرر البحث بنفسه عن الإجابات. بدأ مع صديقه وجاره الخبير في التصميم التقني بصنع عوامات مزودة بجهاز تحديد المواقع لتتبع طريقها عبر نهر إلبه وصولا إلى بحر الشمال. مدفوعيْن بفكرة جنونية تتمثل في وضع رسالة في زجاجة وإطلاقها في رحلة إلى جزر لوفوتن النرويجية، يعايش الاثنان الكثير من اللحظات الغريبة والمذهلة، حيث يواجهان عثرات ولكن مفاجآت أيضًا.

Dokumentation Flaschenpost aus Dresden? - Wie sich unser Müll über die Elbe verbreitet

ولمشروعه هذا حصل مخرج الأفلام على دعم من علماء بارزين في معهد ألفريد فيغينر. إذ يتوجب عليه أولا فهم ما يحدث لنفاياتنا عندما تصل إلى الأنهار والبحار. بالإضافة إلى هؤلاء العلماء يرافقه أيضا صديقه النرويجي كريس الذي ينتمي لشعب الإنويت ويريد بصفته مرشدا سياحيا في المحيط المتجمد الشمالي جعل السياح يدركون عن كثب مدى هشاشة وجمال الطبيعة وفي الوقت نفسه تأثير البشر من خلال التلوث البلاستيكي على الطبيعة.

 

Dokumentation Flaschenpost aus Dresden? - Wie sich unser Müll über die Elbe verbreitet

عمل شتيفن كرونيس وأصدقاؤه على مشروع العوامة ثلاث سنوات تقريبا، وفي الوقت نفسه على إنجاز فيلمه. من حيث الأسلوب، يجمع الفيلم بين مقاطع "سيلفي" عصرية وحقيقية، قام بتصوير بعضها أبطال الفيلم بأنفسهم باستخدام كاميرات الهواتف المحمولة، وانطباعات سينمائية كبيرة للمناظر الطبيعية الخلابة التي يستكشفونها خلال رحلتهم. 
 

مواعيد البث
DW  عربية

السبت 17 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 03:15 UTC
السبت  17 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 13:15 UTC
السبت 17 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 16:15 UTC
السبت 17 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 19:15 UTC
الأحد 18 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 05:15 UTC
الأحد 18 ديسمبر/كانون الأول 2022– 22:15 UTC
الإثنين 19 ديسمبر/كانون الأول 2022– 11:15 UTC
الإثنين 19 ديسمبر/كانون الأول 2022– 18:15 UTC
الثلاثاء 20 ديسمبر/كانون الأول 2022– 01:15 UTC
الثلاثاء 20 ديسمبر/كانون الأول 2022– 07:15 UTC
الأربعاء  21 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 09:15 UTC
الأربعاء 21 ديسمبر/كانون الأول 2022  – 15:15 UTC

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