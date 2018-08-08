رحلات عشرات آلاف من المسافرين مهددة بسبب إضراب"ريان إير" التاريخي

تم إلغاء ما يقرب من 400 رحلة جوية اليوم (الجمعة العاشر من أغسطس / آب 2018) في جميع أنحاء أوروبا تحسبًا لتوقف الخدمات لمدة 24 ساعة لدى شركة "ريان إير"، حيث من المقرر أن يشارك أيضا طيارون من ألمانيا وبلجيكا والسويد وإيرلندا وهولندا. وتشكل عمليات الإلغاء حوالي سدس الرحلات الجوية المقررة اليوم الجمعة والبالغ عددها ألفين و400 رحلة، وسيتأثر بذلك نحو 55 ألف مسافر. وسيكون معظم المتأثرين (حوالى 42 ألفا) في ألمانيا، حيث يبدأ الإضراب، الذي يأتي في ذروة موسم العطلة الصيفية.

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وسيكون لدى الركاب المتأثرين خيار إعادة جدولة رحلاتهم بدون مقابل أو استعادة أموالهم. ولن تعوض "ريان إير" الركاب بأكثر من ذلك. والأشخاص الوحيدون الذين لن يتأثروا بإلغاء رحلات "ريان إير" في ألمانيا هم أولئك الذين يسافرون من وإلى مطار كارلسروه / بادن - بادن، حيث لا يشارك الطيارون هناك في الإضراب، الذي دعت إليه نقابة الطيارين "فرا أينغون كوكبيت" في وقت سابق من الأسبوع الجاري. ويطالب الطيارون وطواقم الضيافة بعقود جديدة تتضمن أجوراً وظروف عمل أفضل.

ح.ز / م. س (د.ب.أ)