 رحلات عشرات آلاف من المسافرين مهددة بسبب إضراب″ريان إير″ التاريخي | أخبار | DW | 10.08.2018

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أخبار

رحلات عشرات آلاف من المسافرين مهددة بسبب إضراب"ريان إير" التاريخي

من المقرر أن ينضم طيارون ألمان في شركة "ريان إير" للطيران إلى أكبر إضراب للطيارين في تاريخ شركة الطيران منخفض التكلفة "ريان إير". ويهدد الإضراب رحلات أكثر من 50 ألف راكب معظمهم من ألمانيا.

Ryanair-Streik Flughafen Schönefeld (picture alliance/dpa/B. Settnik)

تم إلغاء ما يقرب من 400 رحلة جوية اليوم (الجمعة العاشر من أغسطس / آب 2018) في جميع أنحاء أوروبا تحسبًا لتوقف الخدمات لمدة 24 ساعة لدى شركة "ريان إير"، حيث من المقرر أن يشارك أيضا طيارون من ألمانيا وبلجيكا والسويد وإيرلندا وهولندا. وتشكل عمليات الإلغاء حوالي سدس الرحلات الجوية المقررة اليوم الجمعة والبالغ عددها ألفين و400 رحلة، وسيتأثر بذلك نحو 55 ألف مسافر. وسيكون معظم المتأثرين (حوالى 42 ألفا) في ألمانيا، حيث يبدأ الإضراب، الذي يأتي في ذروة موسم العطلة الصيفية.

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وسيكون لدى الركاب المتأثرين خيار إعادة جدولة رحلاتهم بدون مقابل أو استعادة أموالهم. ولن تعوض "ريان إير" الركاب بأكثر من ذلك. والأشخاص الوحيدون الذين لن يتأثروا بإلغاء رحلات "ريان إير" في ألمانيا هم أولئك الذين يسافرون من وإلى مطار كارلسروه / بادن - بادن، حيث لا يشارك الطيارون هناك في الإضراب، الذي دعت إليه نقابة الطيارين "فرا أينغون كوكبيت" في وقت سابق من الأسبوع الجاري. ويطالب الطيارون وطواقم الضيافة بعقود جديدة تتضمن أجوراً وظروف عمل أفضل.

ح.ز / م. س (د.ب.أ)

 

  • Drohne Sommer in Brandenburg (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟

    قد تشبه هذه الصورة وبر الإبل، إلا أنها صورة ملتقطة صيفاً لمناطق في شرق ألمانيا، عندما تشرق الشمس على حقول الذرة في منطقة براندنبورغ، تصبح الصورة هكذا لمن يرى المنظر من الجو.

  • Drohnenbild England Weinernte 2016 (picture-alliance/empics)

    كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟

    كروم العنب في صفوف، وتظهر الصورة هنا أيضاً العمال الذين يعملون على قطف العنب وذلك لإرساله في الغالب إلى مصانع النبيذ التي تنتظر القطاف. وبالرغم من أن بريطانيا ليست مشهورة بأنها معقل صناعة النبيذ، إلا أنه في جنوب البلاد بمقاطعة هامبشاير، تستخدم حبات العنب هذه لصناعة الشمبانيا.

  • Drohnenbild Recycling von Elektrogeräten wird ausgeweitet (picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte)

    كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟

    في مشهد آخر تظهر لنا عدسة الطائرة بدون طيار كميات مهولة من القمامة المنتشرة على مد البصر. هنا في منطقة غوسلار بولاية هيسن يتم تجميع الخردة وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية.

  • Drohnenbild Foto von Amolofi Beach in Kavala (picture-alliance/NurPhoto)

    كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟

    من يحب الإجازات المنفردة، قد لا تبدو هذه الصورة جذابة بالنسبة له، إذ تظهر عدسة كاميرا الطائرة بدون طيار جزءاً من شاطئ كافالا في شمال اليونان، ويبدو الازدحام الشديد للمصطافين. كما أن صورة البحر غير ظاهرة.

  • Drohnenbild Eisbären kühlen sich bei Hitze ab (picture-alliance/dpa/A. Heimken)

    كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟

    الفضول دفع الدبة القطبية لارا (يسار) وبيل في حديقة الحيوان بمدينة غيلزنكيرشن الألمانية للنظر ملياً إلى السماء لمعرفة طبيعة الشيء الطائر الذي يمر من فوقهم.

  • Daily Drone Götzmann am Völkerschlachtdenkmal Leipzig mit seinem Equipment (DW/D. Späth)

    كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟

    هكذا تبدو الطائرة بدون طيار قبل إطلاقها في الجو. تخضع هذه الطائرات إلى شروط استخدام وقوانين مختلفة في كل بلد. ففي ألمانيا على سبيل المثال، يحظر على هذا النوع من الطائرات التحليق بالقرب من المطارات أو المستشفيات أو السجون، بالإضافة إلى حظر الطيران والتصوير قرب القواعد العسكرية.

  • Drohnenbild Winter in Niedersachsen (picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte)

    كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟

    التصوير يستخدم هنا بعداً جديداً، إذ تظهر الصورة أحد أسطح المنازل الذي تعرض لعاصفة ثلجية. وقد تغني الصورة أحياناً عن تسلق السطح المتجمد تفقده في الأيام الباردة.

  • Drohne Eröffnung des Außenbereiches von Tropical Island (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger)

    كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟

    يبلغ طول هذه القناة المائية 250 متراً، وهي بالقرب من مدينة كوتبوس في شرق ألمانيا. صورة هذه "الجزيرة الاستوائية" تظهر التناقض في الألوان، ما يعطيها جمالية خاصة.

  • Drohne Deutsch-polnischer Grenzübergang in Küstrin (picture-alliance/ZB/P. Pleul)

    كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟

    الطائرة بدون طيار تخترق هنا الحدود الجوية بين ألمانيا وبولندا، حيث يظهر الجسر الذي يربط بين منطقة "كوتسرين" الألمانية ومنطقة "كوجترين" البولندية، وذلك فوق نهر الأودر في شرق ألمانيا.

  • Drohne Morgenstimmung in Brandenburg (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟

    ليس ببعيد عن الحدود البولندية الألمانية، تم التقاط هذه الصورة، وهي غابة مختلطة الألوان، وتم التقاط الصورة مع إشراقة الصباح الأولى في منطقة براندبورغ.

  • Drohne Schafherde in Niederbayern (picture-alliance/dpa/A. Weigel)

    كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟

    صورة جميلة تم التقاطها من الأعلى لقطيع من الأغنام في ولاية بافاريا، حيث يظهر القطيع وكأنه دوامة عبر الحقل الأخضر.

  • Drohnenbild Studierende an der Shenyang Agraruniversität (picture-alliance/Photoshot/Z. Wenkui)

    كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟

    إنها مجرد ابتسامة، إلا أنها تعبر عن فنون تشكيلية جديدة لتحفيز المصور من الأعلى. في هذه اللوحة يشكل طلاب من جامعة شنيانغ الزراعية في الصين وجهاً مبتسماً في الحرم الجامعي. (فريديل تاوبه/ علاء جمعة).


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