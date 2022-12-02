رحلات الحكومة الألمانية إلى قمة المناخ أنتجت 308 أطنان من الانبعاثات

حسب رد وزارة الخارجية الألمانية على طلب إحاطة من عضوة في البرلمان الألماني، تبين أن الحكومة الألمانية أنتجت قدرا كبيرا من ثاني أكسيد الكربون فقط من رحلاتها الجوية إلى مؤتمر المناخ (كوب 27) الذي انعقد خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الماضي في منتجع شرم الشيخ بمصر.

وتقدمت بطلب الإحاطة النائبة البرلمانية، يوانا كوتار، التي استقالت مؤخرا من حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، وهي حاليا مستقلة.

وبحسب الرد الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) فإن الانبعاثات المذكورة تشمل جميع الرحلات الجوية التي تمت في سياق مشاركة الحكومة في المؤتمر، بما في ذلك وصول ومغادرة أعضاء الحكومة وموظفيها على متن رحلات الطيران.

وأكدت الوزارة أنه بالنسبة لجميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الرحلات الرسمية من قبل الحكومة الألمانية، سيُجرى ترتيب تعويض مقابل لها من قبل الوكالة الاتحادية للبيئة.

تجدر الإشارة إلى أن من بين المسؤولين الألمان الذين شاركوا في المؤتمر، المستشار أولاف شولتس ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك ووزيرة التنمية سفينيا شولتسه.

وفي تصريحات لـ(د.ب.أ)، اتهمت النائبة كوتار الائتلاف الحاكم بـ "الإثارة الرخيصة"، وقالت: "أنتجت الحكومة الألمانية قدرا كبيرا من ثاني أكسيد الكربون فقط من رحلاتها الجوية إلى مؤتمر المناخ، وهو ما يوازي الانبعاثات التي يمكن أن ينتجها المواطن الألماني العادي خلال قيادة سيارة لمدة 150 عاما. وفي زمن المؤتمرات عبر الفيديو يعتبر هذا سخفا وإهدارا كبيرا لأموال دافعي الضرائب"، مضيفة أن ألمانيا بحاجة إلى "سياسة واقعية عقلانية، وليس إلى جنون مناخي مجعجِع".

ع.اع. /ع.ج.م (د ب أ)