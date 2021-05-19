 رحبتا بالهدنة.. برلين وبروكسل تحثان على حل دائم لنزاع الشرق الأوسط | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.05.2021

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أخبار

رحبتا بالهدنة.. برلين وبروكسل تحثان على حل دائم لنزاع الشرق الأوسط

بعد دخول الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ الجمعة، رحبت ألمانيا والاتحاد الأوروبي بوقف إطلاق النار، وأكدتا على ضرورة البحث عن حل سياسي عن طريق الحوار من أجل التوصل لحل الدولتين.

وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس زار إسرائيل والأراضي الفلسطينية قبل إعلان الهدنة (الصورة مع وزير خارجية إسرائيل جابي أشكنازي)

وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس زار إسرائيل والأراضي الفلسطينية قبل إعلان الهدنة (الصورة مع وزير خارجية إسرائيل جابي أشكنازي)

رحبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، اليوم الجمعة (21 مايو/ أيار 2021) في برلين: "هذا نبأ جيد. المهم الآن احترام وقف إطلاق النار واستمراره... من المهم الآن أيضا إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة بسرعة".

وذكر المتحدث أنه يتعين أيضا استمرار العمل على إجراء حوار سياسي جوهري، مؤكدا أن التوصل لحل الدولتين هو القادر على حل أسباب الصراع، مطالبة كافة الأطراف بوضع هذا الهدف في الاعتبار. 

كما رحب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس  بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، بعد 11 يوما من تصعيد عسكري عنيف.

وقال ماس في تغريدة على تويتر "إنه لأمر جيد أن يطبق وقف لإطلاق النار (...) ولم يعد يسقط ضحايا"، وذلك غداة محادثات أجراها في إسرائيل ورام الله.

وأضاف وزير خارجية ألمانيا "علينا الآن معالجة الأسباب وإعادة بناء الثقة والتوصل لحل للنزاع في الشرق الأوسط". كما وجه ماس في تغريدته الشكر لمصر على دورها في الوساطة بين طرفي النزاع.

يذكر أن ميركل كانت قد أعربت أمس الخميس عن تأييدها  لإشراك حركة حماس بشكل غير مباشر في جهود البحث عن حل للصراع. وقالت ميركل:" لا يجب القيام بهذا الأمر بشكل مباشر دائما، لكن بطبيعة الحال لابد من إشراك حماس بطريقة ما، فبدون حماس لن يكون هناك وقف لإطلاق النار". وأضافت ميركل:" لابد بالطبع من وجود اتصالات غير مباشرة مع حماس" 

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جهود برلين لتكريس هدنة مستدامة بين إسرائيل وحماس.. خطة على ثلاث مراحل

 

"استعداد أوروبي لدعم في حل الدولتين"

من جانبه رحب الاتحاد الأوروبي الجمعة بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس وتعهد بتعزيز الجهود من أجل "حل سياسي" طويل الأمد لحل الأزمة.

مختارات

وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل في بيان إن التكتل "يرحب بوقف إطلاق النار المعلن الذي ينهي العنف في غزة وما حولها"، معبرا عن "إشادته بمصر وقطر والأمم المتحدة والولايات المتحدة وغيرها ممن لعبوا دورا في تسهيل ذلك".

وأضاف السياسي الإسباني "نحن مصدومون ونشعر بالأسف للخسائر في الأرواح خلال الأيام ال11 الماضية، كما يؤكد الاتحاد الأوروبي باستمرار الوضع في قطاع غزة غير قابل للاستمرار منذ فترة طويلة".

 وشدد البيان على أن "الحل السياسي وحده هو الذي سيحقق السلام الدائم وينهي النزاع الفلسطيني الإسرائيلي برمته".

 وقال بوريل إن "إعادة توجيه الأفق السياسي نحو حل الدولتين تبقى الآن ذات أهمية قصوى، والاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم الدعم الكامل للسلطات الإسرائيلية والفلسطينية في هذه الجهود".

وأكد أن "الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه مع الشركاء الدوليين الرئيسيين بما في ذلك الولايات المتحدة وشركاء آخرين في المنطقة وكذلك اللجنة الرباعية للشرق الأوسط التي أعيد تنشيطها لتحقيق هذه الغاية".

ومازال وقف إطلاق النار صامدا على ما يبدو بين اسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على غزة. 

ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)

  • موجة الدمار لا تبدو لها نهاية في الأفق. طائرات حربية إسرائيلية تقصف قطاع غزة وتستهدف عدداً من قيادات حركة حماس الفلسطينية، المصنفة على قائمة الإرهاب.

    بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد

    ضربات انتقامية إسرائيلية

    موجة الدمار لا تبدو لها نهاية في الأفق. طائرات حربية إسرائيلية تقصف قطاع غزة وتستهدف عدداً من قيادات حركة حماس الفلسطينية.

  • الجيش الإسرائيلي يحشد جنوداً ودبابات على حدود قطاع غزة. المشهد يعيد إلى الذاكرة صورة حروب أعوام 2008/2009 و2014.

    بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد

    إسرائيل تستدعي المزيد من قوات الاحتياط

    الجيش الإسرائيلي يحشد جنوداً ودبابات على حدود قطاع غزة. المشهد يعيد إلى الذاكرة صورة حروب أعوام 2008/2009 و2014.

  • أعمدة الدخان والنيران تتصاعد صباح الأربعاء من مدينة خان يونس في قطاع غزة. منذ مطلع الأسبوع دخل صراع الشرق الأوسط مرحلة العنف المفتوح بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

    بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد

    شروق معمّد بالنار

    أعمدة الدخان والنيران تتصاعد صباح الأربعاء من مدينة خان يونس في قطاع غزة. منذ مطلع الأسبوع دخل صراع الشرق الأوسط مرحلة العنف المفتوح بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

  • في مدينة غزة، يحاول هؤلاء الفلسطينيون إيجاد مكان آمن من الضربات الانتقامية الإسرائيلية. حتى الآن أدت موجة العنف إلى مقتل 109 فلسطينيين على الأقل، بحسب وزارة الصحة في غزة، وثمانية إسرائيليين.

    بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد

    نزوح يائس

    في مدينة غزة، يحاول هؤلاء الفلسطينيون إيجاد مكان آمن من الضربات الانتقامية الإسرائيلية. حتى الآن أدت موجة العنف إلى مقتل 109 فلسطينيين على الأقل، بحسب وزارة الصحة في غزة، وثمانية إسرائيليين.

  • تقول إسرائيل إنها أرسلت تحذيراً قبل قصف هذا المبنى في قطاع غزة، موضحة أنه إما كان يضم مكاتباً لفصائل فلسطينية مسلحة أو يقيم به قياديون في حركة حماس.

    بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد

    دمار في قطاع غزة

    تقول إسرائيل إنها أرسلت تحذيراً قبل قصف هذا المبنى في قطاع غزة، موضحة أنه إما كان يضم مكاتباً لفصائل فلسطينية مسلحة أو يقيم به قياديون في حركة حماس.

  • حركة حماس التي تحكم قطاع غزة قامت ليلة الثلاثاء/ الأربعاء بإطلاق صواريخ على مدينة تل أبيب. نظام الحماية الإسرائيلي من الصواريخ والمقذوفات يحمي المدينة ويدمّر المقذوفات في الجو، أو يقوم بتوجيهها بعيداً عن المناطق الحضرية لتقليل حجم الضرر.

    بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد

    صواريخ على تل أبيب

    حركة حماس التي تحكم قطاع غزة قامت ليلة الثلاثاء/ الأربعاء بإطلاق صواريخ على مدينة تل أبيب. نظام الحماية الإسرائيلي من الصواريخ والمقذوفات يحمي المدينة ويدمّر المقذوفات في الجو، أو يقوم بتوجيهها بعيداً عن المناطق الحضرية لتقليل حجم الضرر.

  • لكن نظام الحماية الصاروخي – المسمى القبة الحديدية – لا يوفر حماية كاملة. إطلاق صافرات الإنذار يعني بالنسبة للإسرائيليين البحث عن ملجأ يحميهم وبسرعة، وحتى وإن كانت الساعة الثالثة صباحاً، كما في الصورة.

    بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد

    انتظار قلق

    لكن نظام الحماية الصاروخي – المسمى "القبة الحديدية" – لا يوفر حماية كاملة. إطلاق صافرات الإنذار يعني بالنسبة للإسرائيليين البحث عن ملجأ يحميهم وبسرعة، وحتى وإن كانت الساعة الثالثة صباحاً، كما في الصورة.

  • حتى وإن نجح نظام الحماية الإسرائيلي في اعتراض الصواريخ الفلسطينية، فإن الحطام المتساقط يشكل خطراً. في الصورة منزل تعرض للتدمير في مدينة ييهود، التي تقع شمال مطار بن غوريون الأهم في إسرائيل. بحسب معلومات الجيش الإسرائيلي، فقد أطلق الفلسطينيون منذ الاثنين أكثر من ألف صاروخ ومقذوف على إسرائيل.

    بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد

    خطر داهم

    حتى وإن نجح نظام الحماية الإسرائيلي في اعتراض الصواريخ الفلسطينية، فإن الحطام المتساقط يشكل خطراً. في الصورة منزل تعرض للتدمير في مدينة ييهود، التي تقع شمال مطار بن غوريون الأهم في إسرائيل. بحسب معلومات الجيش الإسرائيلي، فقد أطلق الفلسطينيون منذ الاثنين أكثر من ألف صاروخ ومقذوف على إسرائيل.

  • من لا يستطيع الوصول إلى ملجأ في وقت مناسب عند دويّ صافرات الإنذار، عليه أن يحاول قدر الإمكان البحث عن مكان للاحتماء به، مثل هؤلاء الأشخاص في مدينة أشكلون (عسقلان)، على بعد عشرة كيلومترات شمال قطاع غزة.

    بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد

    يدان فوق الرأس

    من لا يستطيع الوصول إلى ملجأ في وقت مناسب عند دويّ صافرات الإنذار، عليه أن يحاول قدر الإمكان البحث عن مكان للاحتماء به، مثل هؤلاء الأشخاص في مدينة أشكلون (عسقلان)، على بعد عشرة كيلومترات شمال قطاع غزة.

  • في الأيام الماضية وقعت مواجهات واسعة النطاق بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، مثل ما يحدث في الصورة في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. المتظاهرون يلقون بالحجارة على القوات الإسرائيلية.

    بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد

    حجارة وغاز مسيل للدموع

    في الأيام الماضية وقعت مواجهات واسعة النطاق بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، مثل ما يحدث في الصورة في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. المتظاهرون يلقون بالحجارة على القوات الإسرائيلية. أوتا شتاينفير/ ي.أ


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