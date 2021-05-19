رحبتا بالهدنة.. برلين وبروكسل تحثان على حل دائم لنزاع الشرق الأوسط

رحبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، اليوم الجمعة (21 مايو/ أيار 2021) في برلين: "هذا نبأ جيد. المهم الآن احترام وقف إطلاق النار واستمراره... من المهم الآن أيضا إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة بسرعة".

وذكر المتحدث أنه يتعين أيضا استمرار العمل على إجراء حوار سياسي جوهري، مؤكدا أن التوصل لحل الدولتين هو القادر على حل أسباب الصراع، مطالبة كافة الأطراف بوضع هذا الهدف في الاعتبار.

كما رحب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، بعد 11 يوما من تصعيد عسكري عنيف.

وقال ماس في تغريدة على تويتر "إنه لأمر جيد أن يطبق وقف لإطلاق النار (...) ولم يعد يسقط ضحايا"، وذلك غداة محادثات أجراها في إسرائيل ورام الله.

وأضاف وزير خارجية ألمانيا "علينا الآن معالجة الأسباب وإعادة بناء الثقة والتوصل لحل للنزاع في الشرق الأوسط". كما وجه ماس في تغريدته الشكر لمصر على دورها في الوساطة بين طرفي النزاع.

يذكر أن ميركل كانت قد أعربت أمس الخميس عن تأييدها لإشراك حركة حماس بشكل غير مباشر في جهود البحث عن حل للصراع. وقالت ميركل:" لا يجب القيام بهذا الأمر بشكل مباشر دائما، لكن بطبيعة الحال لابد من إشراك حماس بطريقة ما، فبدون حماس لن يكون هناك وقف لإطلاق النار". وأضافت ميركل:" لابد بالطبع من وجود اتصالات غير مباشرة مع حماس"

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"استعداد أوروبي لدعم في حل الدولتين"

من جانبه رحب الاتحاد الأوروبي الجمعة بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس وتعهد بتعزيز الجهود من أجل "حل سياسي" طويل الأمد لحل الأزمة.

مختارات تعقيدات حساسة تمنع ألمانيا من الوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل في بيان إن التكتل "يرحب بوقف إطلاق النار المعلن الذي ينهي العنف في غزة وما حولها"، معبرا عن "إشادته بمصر وقطر والأمم المتحدة والولايات المتحدة وغيرها ممن لعبوا دورا في تسهيل ذلك".

وأضاف السياسي الإسباني "نحن مصدومون ونشعر بالأسف للخسائر في الأرواح خلال الأيام ال11 الماضية، كما يؤكد الاتحاد الأوروبي باستمرار الوضع في قطاع غزة غير قابل للاستمرار منذ فترة طويلة".

وشدد البيان على أن "الحل السياسي وحده هو الذي سيحقق السلام الدائم وينهي النزاع الفلسطيني الإسرائيلي برمته".

وقال بوريل إن "إعادة توجيه الأفق السياسي نحو حل الدولتين تبقى الآن ذات أهمية قصوى، والاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم الدعم الكامل للسلطات الإسرائيلية والفلسطينية في هذه الجهود".

وأكد أن "الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه مع الشركاء الدوليين الرئيسيين بما في ذلك الولايات المتحدة وشركاء آخرين في المنطقة وكذلك اللجنة الرباعية للشرق الأوسط التي أعيد تنشيطها لتحقيق هذه الغاية".

ومازال وقف إطلاق النار صامدا على ما يبدو بين اسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على غزة.

ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)