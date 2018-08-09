رجل يهاجم عشيقته السابقة وصديقها الجديد بفأس

قالت الشرطة في بلدة كيربن، الواقعة بالقرب من كولونيا في غرب ألمانيا، إن رجلا بعمر 43 عاما هاجم بفأس اليوم الجمعة (17 آب/أغسطس) سيدة تايلندية برفقة صديقها الجديد. وكانت السيدة ترتبط بعلاقة غرامية مع المهاجم، أنهتها من جانب واحد. وألحق المهاجم بهما جروح بليغة، حيث تم نقلهما بطائرة مروحية إلى مستشفى قريب. وأضافت الشرطة أن الرجل المصاب بولندي الأصل، أما المهاجم فهو من أصل تركي.

ويبدو أن أحد الشهود قد ساهم في منع حدوث ما هو أسوأ، حيث صدم الشاهد المهاجم بعربة التبضع أمام المتجر وتمكن من وقف هجومه على الزوجين لحين تدخل الشرطة وإلقاء القبض على المهاجم الذي أصيب بجروح طفيفة.

ح.ع.ح/ف.ي (د.ب.أ)