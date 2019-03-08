 رجل يكتشف أنه حامل ويرزق بطفل في الولايات المتحدة | عالم المنوعات | DW | 08.03.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منوعات

رجل يكتشف أنه حامل ويرزق بطفل في الولايات المتحدة

بعدما أخبره الأطباء بعدم وجود إمكانية لحدوث حمل، وضع متحول جنسي مؤخراً مولوده الأول في أمريكا. المتحول الجنسي أكد معاناته الكبيرة أثناء الحمل وتعرضه لعدة مضايقات. فما هي قصة هذا الرجل؟ وكيف غيرت ولادة الطفل حياته؟

Screenshot der Website elcomercio.pe

صورة المتحول الجنسي برفقة طفله وخطيبه.

 

أورد موقع صحيفة "ميرور" أن المتحول الجنسي وايلي سيمبسون (28 عاماً)، رزق بطفله الأول (روان) مؤخرا. وأضاف الموقع البريطاني أن وايلي أصيب بالصدمة عندما اكتشف أول مرة أنه يحمل جنيناً داخل بطنه.

وأوضح موقع "ميرور" أن سيمبسون، الذي يسكن في ولاية تكساس الأمريكية، لم يكن مستعداً بالمرة لاستقبال طفل هو و خطيبه ستيفن غيث، وأردف أن  الرجل قرر رغم ذلك مواصلة الحمل، ليرزق بطفله.

و أشار موقع "thequint" إلى أن الأطباء، أخبروا سيمبسون بعدم وجود إمكانية لحدوث حمل، بسبب توقف العادة الشهرية داخل جسده، وتلقيه منذ سنة 2012 علاجاً بهرمون "التستوستيرون" الذكري، بيد أن ذلك لم يحدث ليتفاجأ المتحول الجنسي بحمله في النصف الأول من العام الماضي 2018.

وتابع نفس المصدر أنه رغم خضوع سيمبسون إلى عملية تحول جنسية، بيد أنه مازال يملك كل الأعضاء التناسلية الأنثوية، فيما أفاد موقع مجلة "فوكس" الألمانية أن سيمبسون بدأ عملية التحول من أنثى إلى ذكر عندما كان عمره 21 عاماً.

من جهة أخرى، أكد وايلي سيمبسون أنه تعرض لمضايقات عديدة أثناء فترة حمله، وقال في هذا الصدد "لا يرى شخص ما في كل مرة رجلاً حاملاً يسير في الطريق، لذلك تلقينا قدراً لا بأس به من الإساءة"، وأضاف: "لقد قيل إنني لن أكون أبداً رجلاً، فالرجال لا يحملون أطفالاً".

وتابع نفس المتحدث أنه عانى كثيراً خلال فترة حمله واضطر إلى تحمل الألم، بيد أن ولادة روان خففت من حدة المعاناة، التي مر منها. وقال سيمبسون في هذا الصدد "روان مذهل لقد جعل كل الألم العقلي والجسدي (الذي عشته) يستحق كل هذا العناء".

وأكد وايلي سيمبسون أنه يتطلع إلى إنهاء تحوله الجنسي بشكل كامل في المستقبل، وأردف أنه يرى ولادة طفل آخر أمراً غير مرجح، حسب ما أشار إليه موقع صحيفة "ميرور" البريطانية.

ر.م

  • Giraffes (imago/Nature Picture Library)

    أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...

    يزداد النشاط الجنسي المثلي بين ذكور الزرافات مقارنة مع النشاط بين الإناث والذكور، إذ بيّنت الدراسات أن من خلال متابعة أكثر من 90 في المائة من السلوك الجنسي لدى الزرافات، أن لديها ميلاً إلى الجنس نفسه. وتعرف الذكور كيفية ملاطفة الطرف الآخر الذي يبدأ عادة بعناق الرقاب الذي يمكن أن يدوم لأكثر من ساعة.

  • Bottlenose dolphins (picture-alliance/Mary Evans Picture Library)

    أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...

    تظهر إناث وذكور الدلافين ميولاً مثلية إلى الجنس نفسه، ويترافق ذلك مع استخدام خطومها القارورية الشكل. وعادة ما تكون الميول الجنسية لدى ذكور الدلافين موجهة إلى الجنسين، غير أنها تمر بفترات تصبح فيها حصرية للجنس ذاته.

  • Lions (ARTIS/R. van Weeren)

    أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...

    الميول المثلية شائعة بين الأسود أيضاً، إذ يقوم ذكران أو أربعة ذكور بتشكيل تحالف يجمع بينهم، ويتم تعزيز هذا التحالف بإقامة علاقات مثلية فيما بينهم. لكن العديد من الباحثين يشيرون إلى أن طبيعة هذه العلاقة أقرب ما تكون إلى العلاقة القوية بين ذكرين بعيداً عن المثلية.

  • Bisons (imago/Nature Picture Library)

    أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...

    النشاط الجنسي المثلي بين ذكور ثيران البيسون هو أكثر شيوعاً من العلاقة بين ذكور وإناث ثيران البيسون، لأن إناث البيسون تتزاوج مرة واحدة في السنة، وإذا لم تُشْبِع ذكور البيسون رغبتها خلال موسم التزاوج، فإنها تلجأ إلى إقامة علاقة مثلية مع ذكور آخرين.

  • Macaques (picture alliance/robertharding)

    أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...

    تنخرط ذكور وإناث قرود المكاك في علاقات مثلية مع بعضها البعض، ولكن بينما تستمرالعلاقة المثلية بين القرود يوماً واحداً فقط، نلاحظ أن العلاقة المثلية بين إناث قرود المكاك تشكل رابطاً قوياً يجمع الإناث ويساعدها على البقاء معاً والدفاع عن بعضها البعض ضد الأعداء.

  • Layson albatrosses (imago/Mint Images)

    أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...

    تُعرف أعشاش طيور القطرس في جزيرة هاواي بأنها تضم تجمعاً كبيراً من الطيور مثلية الجنس، إذ ما يقارب 30 في المائة من كل الأعشاش في جزيرة هاواي تشغلة أنثيان من طائر القطرس تبقيان معاً طوال حياتهما، وتتحملان معاً عبء رعاية الفراخ التي نتجت من علاقة بطيورٍ ذكور هي بالأصل على علاقات بإناث طيور أخرى.

  • Female bonobos having sex (picture-alliance/F. Lanting)

    أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...

    تعتبر حياة قرود البابون الأشبه بحياة الإنسان، ويُعرف عن هذه القرود سعيها للمتعة الجنسية، إذ تقيم ذكور وإناث قرود البابون علاقة مثلية مع نفس الجنس، وأكثر من ثلثي العلاقات المثلية تمارسها إناث قرود البابون، كما تنشط العلاقة المثلية بين هذين الذكرين من قرود البابون.

  • Swans (picture-alliance/blickwinkel/P. Frischknecht)

    أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...

    مثل العديد من الطيور، يكتفي طائر البجع بزوجة واحدة ويظل الزوجان معاً طوال حياتهما، غير أن ذكرالبجع يقوم باختيار شريك من نفس جنسه، ويعتبر نحو 20 في المائة من أزواج طيور البجع من المثليين جنسياً، وهم ينشئون عائلات مع بعضهم البعض، وأحياناً تقوم الأنثى بإقامة علاقة مع أنثى أخرى وتنتهي العلاقة بوضع تلك الأنثى الأخرى لبيضها فتطردها من العش وتحتض بيضها في عملية تُعرف بتبني البيض.

  • Homosexualität im Tierreich | Walrosse (imago/Nature in Stock)

    أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...

    يصل ذكر حيوان الفظ المائي إلى سن البلوغ في الرابعة من عمره، ولحين وصوله إلى سن البلوغ يعيش حصراً حياة المثليين، غير أنه فور وصول معظم الذكور إلى سن البلوغ يبدأ بإقامة علاقة مع الإناث خلال موسم التكاثر، بينما يتابع الذكور إقامة علاقة مثلية مع بقية الذكور طوال بقية العام.

  • Domestic sheep (Getty Images/M. cardy)

    أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...

    .تشير الدراسات إلى أن ما يُقارب 8 في المائة من ذكور الأغنام تفضل إقامة علاقة مثلية مع ذكورأغنام أخرى حتى ولو كانت إناث الأغنام في فترة الخصوبة. وبينت الدراسة أن بُنية الأدمغة لدى الأغنام المثلية الجنس تختلف عن بُنية أدمغة نظرائها التي تفضل الجنس الآخر. كما أن تفرز كميات أقل من الهرمونات الجنسية. غ.د/ ي.أ


مختارات

إسبانية متحولة جنسيا على بعد خطوة من لقب ملكة جمال الكون  

متحولة جنسيا تسعى لرئاسة فنزويلا ولكن باسم ذكوري

سجلت أول سياسية متحولة جنسياً تسعى لخوض انتخابات الكونغرس في فنزويلا اسمها بكشوف المرشحين ضمن كتلة المعارضة ووعدت الناخبين بمزيد من الحقوق للمثليين. تمارا اضطرت لتسجيل نفسها بإسم توماس للتحايل على القانون. (10.08.2015)  

قريباً في ألمانيا: اكتمال الأعضاء التناسلية ليس شرطاً لدخول سلك الشرطة

الرجال الذين لا يملكون كل الأعضاء التناسلية لا يمكنهم دخول سلك الشرطة الألمانية، وهو ما يرغب في تغييره وزراء الداخلية الألمان. تغيير الشروط سيمكن المتحولين جنسيا بالإضافة إلى "ثنائي الجنس" من العمل في الشرطة مستقبلا. (31.12.2018)  

أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...

عملية الاقتران بالجنس نفسه ليست طبيعية فحسب في عالم الحيوان، بل هي عملية شائعة الحدوث أيضاً، إذ تشير الدراسات أن مايقارب الـ1500 نوع من الحيوانات تجامع شريكاً من نفس الجنس. في جولتنا هذه سنعرفكم على بعض منها. (04.08.2017)  

إعلان
Themenbild Facebook

 