رجل مسلح بقوس وسهام يقتل عددا من الأشخاص في النرويج

لقي عدة أشخاص حتفهم، وأصيب آخرون، في هجوم مسلح عنيف في مدينة كونغسبرغ النرويجية الأربعاء (13 أكتوبر/ تشرين الأول 2021)، بحسب ما ذكرته الشرطة.

وقال قائد الشرطة المناوب، أويفيند آس، في مؤتمر صحفي مساء اليوم إن رجلا مسلحا استهدف عددا من الأشخاص في مركز المدينة، وقد سقط قتلى. وأضاف "أصيب عدد من الأشخاص وقتل عدد آخر" محجما عن التعليق على عدد القتلى والمصابين، لكنه ذكر أن المصابين يتلقون العلاج في المستشفى.

وقالت محطة (إن.آر.كيه) التلفزيونية العامة في النرويج إن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا في تلك الهجمات.

وذكرت الشرطة أن الهجمات نفذت "على منطقة واسعة" من المدينة التي تقع في جنوب شرق البلاد والتي يقطنها 28 ألف نسمة. ويعتقد أن الرجل كان يحمل قوسا وسهما، وظهر أنه يتصرف بشكل منفرد. ولا تبحث الشرطة عن مشتبه بهم آخرين.

ووقع الهجوم مساء في المدينة التي تقع على بعد نحو 80 كيلومترا جنوب غرب أوسلو.

واحتجزت الشرطة المشتبه به الذي لم تتضح دوافعه في البداية، وأوضحت أنه ما زال من السابق لأوانه القول إن الهجوم تم بدافع إرهابي، لكنها قالت إنها ستحقق فيما إذا كان الهجوم عملا إرهابيا. وقال قائد الشرطة أويفيند آس للصحفيين "من الطبيعي أن ندرس ما إذا كان هذا عملا إرهابيا".

ويأتي الهجوم بعد 10 سنوات من أعنف هجوم إرهابي في البلاد، الذي شهد مقتل 77 شخصا على يد متطرف يميني يدعى أندرس بهرنغ برايفيك.

ص.ش/ أ.ح (د ب أ، رويترز)