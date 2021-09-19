 رجل مسلح بقوس وسهام يقتل عددا من الأشخاص في النرويج | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 13.10.2021

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رجل مسلح بقوس وسهام يقتل عددا من الأشخاص في النرويج

قتل عدد من الأشخاص وأصيب آخرون على يد رجل استخدم قوسا وسهاما بهجمات في كونغسبرغ النرويجية. ولم توضح الشرطة عدد القتلى أو الجرحى لكن مصادر إعلامية تحدثت عن مقتل أربعة أشخاص. وتحقق الشرطة فيما إذا كان الهجوم عملا إرهابيا.

الشرطة في بلدة كونغسبرغ النرويجية بعد هجوم رجل على أشخاص مستخدما قوسا وسهاما (13/10/2021)

هجوم باستخدام قوس وسهام في بلدة كونغسبرغ النرويجية، أدى على ما يبدو لسقوط أربعة قتلى وعدد من الجرحى

لقي عدة أشخاص حتفهم، وأصيب آخرون، في هجوم مسلح عنيف في مدينة كونغسبرغ النرويجية الأربعاء (13 أكتوبر/ تشرين الأول 2021)، بحسب ما ذكرته الشرطة.

وقال قائد الشرطة المناوب، أويفيند آس، في مؤتمر صحفي مساء اليوم إن رجلا مسلحا استهدف عددا من الأشخاص في مركز المدينة، وقد سقط قتلى. وأضاف "أصيب عدد من الأشخاص وقتل عدد آخر" محجما عن التعليق على عدد القتلى والمصابين، لكنه ذكر أن المصابين يتلقون العلاج في المستشفى.

مختارات

أعلنت النرويج الخميس اتخاذ إجراءات أمنية استثنائية بعد تلقيها معلومات "ذات مصداقية" تفيد عن "هجوم إرهابي" وشيك قد ينفذه على أرضها متطرفون إسلاميون قاتلوا في سوريا، مشيرة إلى أن العملية يمكن أن تقع في غضون "أيام".

بلغ عدد ضحايا جريمة أوسلو التي كان وراءها أندرس برينغ برايفيك 77 قتيلا وأكثر من 800 جريح. وكان على الأقل 150 شخصا شاهدين على الحادث. وتعتبر محاكمة أندرس برينغ برايفيك أكبر محاكمة تعيشها النرويج في الآونة الأخيرة.

أعلن محامي الدفاع عن اندرس ب.، المتهم بارتكاب مجزرة أوسلو والتي راح ضحيتها 93 قتيلاً على الأقل أن موكله "أقر بالتهم الموجهة إليه"، فيما قلل وزير الداخلية الألمانية من المخاوف من حصول حوادث مشابهة من قبل اليمين في ألمانيا

 وقالت محطة (إن.آر.كيه) التلفزيونية العامة في النرويج إن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا في تلك الهجمات.

وذكرت الشرطة أن الهجمات نفذت "على منطقة واسعة" من المدينة التي تقع في جنوب شرق البلاد والتي يقطنها 28 ألف نسمة. ويعتقد أن الرجل كان يحمل قوسا وسهما، وظهر أنه يتصرف بشكل منفرد. ولا تبحث الشرطة عن مشتبه بهم آخرين.

ووقع الهجوم مساء في المدينة التي تقع على بعد نحو 80 كيلومترا جنوب غرب أوسلو.

واحتجزت الشرطة المشتبه به الذي لم تتضح دوافعه في البداية، وأوضحت أنه ما زال من السابق لأوانه القول إن الهجوم تم بدافع إرهابي، لكنها قالت إنها ستحقق فيما إذا كان الهجوم عملا إرهابيا. وقال قائد الشرطة أويفيند آس للصحفيين "من الطبيعي أن ندرس ما إذا كان هذا عملا إرهابيا".

ويأتي الهجوم بعد 10 سنوات من أعنف هجوم إرهابي في البلاد، الذي شهد مقتل 77 شخصا على يد متطرف يميني يدعى أندرس بهرنغ برايفيك.

ص.ش/ أ.ح (د ب أ، رويترز)

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