رجل في الـ 81 من العمر يحقق وعده لوالدته ويتخرج من الجامعة

بعد بلوغه الـ 81 عاما، نجح الأمريكي ذو ثمانية أحفاد واي باندي في الوفاء بوعده لوالدته بالتخرج في الجامعة حيث استطاع أخيرا الحصول على درجة البكالوريوس في الدراسات العامة.

كان باندي قد التحق بعدة جامعات بعد انتهائه من المدرسة، لكنه قرر بالنهاية عدم استكمال دراسته من أجل العمل والزواج وإنشاء أسرة، وفقا لموقع برنامج " Good Morning America".

ولأنه أعطى والدته قبل وفاتها عام 2003 وعدا بإكمال دراسته، قرر باندي الالتحاق بالجامعة من جديد من أجل الانتهاء من مادة واحدة فقط متبقية له.





اختار باندي دراسة البيئة بالمناطق الرطبة، وبالرغم من صعوبة الأمر ما كاد يدفعه للتراجع، تمسك الرجل بحلمه واستمر في الاستعداد للامتحان النهائي حتى حصل على تقدير جيد بهذه المادة.

ويصف باندي لحظة نجاحه قائلا: "خرجت إلى رواق الجامعة وفردت ذراعي وصرخت: ,,نعم نجحت,,". ورافق باندي لحفل تخرجه، بجامعة "ساوث فلوريدا سانت بيترسبورغ" الأمريكية، زوجته "نانسي" وأصغر أبنائه كايل.

ويرغب باندي في أن تشجع حكايته الأخرين للسعي إلى تحقيق ما يأملونه حيث يقول: "أتمنى أن تلقى حكايتي بصداها على شخص ما فيقول لنفسه إن كان هذا الرجل العجوز تمكن من القيام بذلك، فباستطاعتي أنا أيضا النجاح".

د.ب/ز.أ.ب