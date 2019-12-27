رجل في الـ 81 من العمر يحقق وعده لوالدته ويتخرج من الجامعة

بعد بلوغه الـ 81 عاما، نجح الأمريكي ذو ثمانية أحفاد واي باندي في الوفاء بوعده لوالدته بالتخرج في الجامعة حيث استطاع أخيرا الحصول على درجة البكالوريوس في الدراسات العامة.
كان باندي قد التحق بعدة جامعات بعد انتهائه من المدرسة، لكنه قرر بالنهاية عدم استكمال دراسته من أجل العمل والزواج وإنشاء أسرة، وفقا لموقع برنامج " Good Morning America".
ولأنه أعطى والدته قبل وفاتها عام 2003 وعدا بإكمال دراسته، قرر باندي الالتحاق بالجامعة من جديد من أجل الانتهاء من مادة واحدة فقط متبقية له.
اختار باندي دراسة البيئة بالمناطق الرطبة، وبالرغم من صعوبة الأمر ما كاد يدفعه للتراجع، تمسك الرجل بحلمه واستمر في الاستعداد للامتحان النهائي حتى حصل على تقدير جيد بهذه المادة.
ويصف باندي لحظة نجاحه قائلا: "خرجت إلى رواق الجامعة وفردت ذراعي وصرخت: ,,نعم نجحت,,". ورافق باندي لحفل تخرجه، بجامعة "ساوث فلوريدا سانت بيترسبورغ" الأمريكية، زوجته "نانسي" وأصغر أبنائه كايل.
ويرغب باندي في أن تشجع حكايته الأخرين للسعي إلى تحقيق ما يأملونه حيث يقول: "أتمنى أن تلقى حكايتي بصداها على شخص ما فيقول لنفسه إن كان هذا الرجل العجوز تمكن من القيام بذلك، فباستطاعتي أنا أيضا النجاح".
د.ب/ز.أ.ب
-
هكذا تتحدى الشيخوخة
الحلوى مضرة للبشرة!
التركيز على الخيارات الصحية كأسلوب حياة من شأنه تعزيز الصحة البدنية والعقلية بل وطول العمر. ينصح الخبراء في موقع aurorahealth، باتباع عدة خطوات بسيطة لتفادى أمراض الشيخوخة والتمتع بصحة جيدة. إذ أنهم يحذرون من الإكثار من تناول الحلوى، مشيرين إلى أن السكر يزيد أيضا من عمر البشرة ويؤدي لفقدان مرونتها وحيويتها، بحسب الموقع الأمريكي المهتم بالأخبار الطبية.
-
هكذا تتحدى الشيخوخة
الذكريات الجميلة والنجاح
أكد البروفيسور كلاوس روترمند، في حواره مع Dw، أن المرء في سن الشيخوخة يحتاج إلى قدر كبير من الثقة بالنفس. وينصح البروفيسور بالتركيز دائما على الأمور الإيجابية، أما السلبية فيجب أن يتعلم الشخص كيفية تقبلها. ويضيف أن الذكريات الجميلة والنجاح الذي يحققه المرء في شبابه، كلها أشياء تجعل من مرحلة الشيخوخة فترة ممتعة.
-
هكذا تتحدى الشيخوخة
الرياضة تحارب الشيخوخة
"الاستمتاع بالحياة مهم للتقدم بالعمر، ولا يتعارض مع تناول الأطعمة المحببة وممارسة الرياضة"، هذا ما أكده البروفيسور برند كلاينه غونك. وأوضح رئيس الجمعية الألمانية لطب الشيخوخة، لـ Dw، أن الرياضة تٌبطئ التقدم بالعمر. وفسر ذلك بأن "الرياضة في الأساس تُجهد الجسم وتُتلف بعض ألياف العضلات ما يسبب الألم.. وهنا يقوم الجسم بترميم تلك الألياف التالفة لنحصل على كتلة عضلية جديدة أكبر من السابقة."
-
هكذا تتحدى الشيخوخة
مضادات الأكسدة
مع مرور الزمن يفقد الجسم قدرته على محاربة آثار الجذور الحرة التي تتكون نتيجة التعرض للمواد الكيماوية والملوثات، مما يؤدي للشيخوخة المبكرة. وينصح خبراء الصحة بتناول مضادات الأكسدة مثل الفيتامينات A و C و E وبيتا كاروتين الموجودة في الخضروات الطازجة والفاكهة. والتي تحارب الحرة وتصلح الخلايا وتوقف من تأثيرها عليها والحد من أضرارها.
-
هكذا تتحدى الشيخوخة
التأمل ضد الشيخوخة
أكدت سارة لازار، عالمة الأعصاب بجامعة هارفارد، أن التأمل يلعب دورا كبيرا في تأخير الشيخوخة. وأظهرت دراستها في 2005 أن التأمل بانتظام قد يبطئ ضمور الدماغ الطبيعي المرتبط بالتقدم في السن. فالتأمل يحافظ على المادة الرمادية في الدماغ، وهى الأنسجة التي تحتوي على الخلايا العصبية المسؤولة عن معالجة المعلومات، وتتآكل تلك المادة مع التقدم في العمر، حسب المختصين بالأعصاب.
-
هكذا تتحدى الشيخوخة
علاقات جيدة لعمر أطول
تابعت دراسة هارفارد لتنمية البالغين أكثر من 700 رجل منذ عام 1938. أظهرت النتائج أن العلاقات الاجتماعية الجيدة تعزز الصحة البدنية والعقلية وتقي من الشعور بالوحدة وتطيل العمر وتمنح الشعور بالسعادة. وفسر الخبراء ذلك بأن العلاقات الاجتماعية الآمنة تساعد على تقليل هرمونات الإجهاد مثل الكورتيزول، ما يعنى تأخير شيخوخة الدماغ والجسم. إعداد: سارة إبراهيم
الكاتب: سارة إبراهيم