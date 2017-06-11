 رجل سوري ينقذ طفلاً من الغرق في ألمانيا | عالم المنوعات | DW | 29.06.2018

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منوعات

رجل سوري ينقذ طفلاً من الغرق في ألمانيا

أنقذ رجل سوري طفلاً يبلغ من العمر ثلاث سنوات من الغرق في أحد الأنهار في بلدة ألمانية صغيرة. وأشادت الشرطة بعمل الرجل الذي كُسرت إحدى أصابع قدميه أثناء عملية الإنقاذ.

Ausflugsschiff auf dem Hennesee im Frühnebel (picture-alliance/blickwinkel/S. Ziese)

نهر هينة حيث تم إنقاذ الطفل من الغرق فيه

قام رجل سوري يبلغ من العمر 49 عاماً بإنقاذ طفل (3 سنوات) من الغرق في أحد الأنهار في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، حسبما ذكرت الشرطة يوم أمس الخميس (28 حزيران/يونيو).

مختارات

سحب تمساح أمريكي عملاق طفلا صغيرا أمام أعين والديه إلى بحيرة منتجع ديزني في أورلاندو. ولم يستطع الأب إنقاذ ابنه من فكي التمساح الأمريكي، فيما لم تستطع الشرطة لغاية الآن العثور على أي آثر للطفل في البحيرة. (15.06.2016)

أفادت شرطة الحدود اليونانية أن قوات خفر السواحل أنقذت أكثر من مئة مهاجر بينهم أطفال بعد اصطدام قاربهم بصخرة في بحر إيجه. يأتي ذلك فيما لقي ستة أشخاص حتفهم من بينهم طفلتين سوريتين غرقا قبالة السواحل الليبية. (19.08.2016)

وذكرت تقارير محلية أن السوري عبد المناف محمد الذي يعيش في ألمانيا منذ 13 عاما أنقذ الطفل آزاد دمير من الغرق في نهر هينه في بلدة ميشيده، بعد أن جرفه التيار، إلا أن إحدى أصابع قدميه كُسرت أثناء عملية الإنقاذ، وتم نقل كليهما إلى المستشفى.

وقال المتحدث باسم الشرطة في بلدة ميشيده، هولغر غلارمين، لإذاعة غرب ألمانيا (WDR) " لو لم يقم المنقذ بالاستجابة بهذه الطريقة، ربما حدث شيء سيء جداً".

وقال الرجل السوري لصحيفة فيستفالن بوست: "رأيت الطفل وهو على وشك الغرق وأدركت أنه يجب عليّ إنقاذه".

م.ع.ح/ د.ص (د ب أ – أ ف ب)

المصدر: مهاجر نيوز

  • Drei Schwäne schwimmen auf einer überfluteten Straße (Foto: Picture Alliance)

    ألمانيا: ارتفاع منسوب مياه الأنهار يقرع ناقوس الخطر

    ما يُعتبر معاناة للبعض قد يكون مصدر سعادة للبعض الأخر. هذا هو حال البجع في ليوتسدورف، الواقعة على نهر الراين بين مدينتي بون وكوبلنز الألمانيتين، إذ تكتشف هذه الحيوانات عالماً غير مألوف بالنسبة لها. السبب هو كمية المياه الكبيرة التي تأتي من ذوبان الجليد في سويسرا، وتساقط الأمطار بشكل مستمر في ولاية بادن فوتنبرغ، وخاصة على نهر الراين في جبال الفوج.

  • Eine Parkbank ist zur Hälfte in trübem Wasser versunken (Foto: Imago)

    ألمانيا: ارتفاع منسوب مياه الأنهار يقرع ناقوس الخطر

    يحذر رجال الإطفاء من "سياحة الكوارث" و"التهور"، وسيكون من الخطورة الدخول إلى مناطق غمرتها الفيضانات، فضلاً عن ضرورة تمسك الناس بالحواجز والسماح لعمال الإنقاذ بالعمل دون إزعاج. وغمرت المياه الأراضي، حيث يمكن عرقلة حركة المرورو بسهولة كبيرة.

  • Eine mit Wasser und Schlamm überspülte Straße, nachts (Foto: Picture Alliance)

    ألمانيا: ارتفاع منسوب مياه الأنهار يقرع ناقوس الخطر

    تسبب الأمطار المستمرة وذوبان الثلوج في الغابة السوداء في مدينة سانت بلاسين الألمانية مخاوف من حدوث انهيارات أرضية. وتم نقل 100 من السكان إلى صالة الألعاب الرياضية كتدبير وقائي، بيد أنهم عادوا إلى ديارهم ليلة الجمعة.

  • Überflutete Uferstraße in Köln (Foto: Picture Alliance)

    ألمانيا: ارتفاع منسوب مياه الأنهار يقرع ناقوس الخطر

    رغم ارتفاع مستوى المياه، يتحلى سكان مدينة كولونيا بالهدوء، لأن حوض الراين في المدينة ضيق جداً. كما أن الحماية من ارتفاع المياه متطورة للغاية.

  • Vier Arbeiter bauen vor einem Haus metallene Schutzwände auf. (Foto: Picture Alliance)

    ألمانيا: ارتفاع منسوب مياه الأنهار يقرع ناقوس الخطر

    تحمي جدران الصد المتنقلة منازل مدينة كولونيا، غير أن الماء قد تسرب فعلاً إلى جدران الصد الأولى. في المدينة القديمة وصل منسوب المياه إلى أكثر من 11 متراً، وهو ما لم يحدث منذ 250 سنة.

  • Ein Schiff liegt an einer Brücke und scheint nicht mehr unten hindurch zu passen (Foto: Picture Alliance)

    ألمانيا: ارتفاع منسوب مياه الأنهار يقرع ناقوس الخطر

    بعد ارتفاع مستوى المياه، أصبحت حركة الملاحة غير ممكنة، ومن المتوقع أن يصل يوم الأحد مستوى المياه إلى 8.30 متراً، وهو ما لا يسمح لأي سفينة بأن تبحر على النهر، وبالتالي تتكبد شركات النقل البحري خسائر مالية كبيرة.

  • Weiße Kühe auf einer Weide, dahinter rasch fließendes Wasser (Foto: Picture Alliance)

    ألمانيا: ارتفاع منسوب مياه الأنهار يقرع ناقوس الخطر

    في مدينة مولهايم الألمانية، الواقعة في ولاية شمال الراين وستفاليا، غمرت مياه نهر الراين جزءاً كبيراً من مراعي الأبقار.

  • Autos auf einer Autobahn, daneben Wasser fast so hoch wie die Straße (Foto: Picture Alliance)

    ألمانيا: ارتفاع منسوب مياه الأنهار يقرع ناقوس الخطر

    في حال ارتفاع المياه سنتيمتراً واحداً فقط، كان سيتم إغلاق الطريق السريع في مدينة زاربروكن. غير أن تراجع مستوى المياه حالياً سمح ببقاء الطريق السريع مفتوحاً في وجه وسائل النقل.

  • Ein Mann baut an der Uferkante metallene Stellwände auf (Foto: Picture Alliance)

    ألمانيا: ارتفاع منسوب مياه الأنهار يقرع ناقوس الخطر

    في مدينة ريغنسبورغ في ولاية بافاريا، لم يصل هطول الأمطار إلى نهايته بعد، ويُتوقع أن يرتفع مستوى مياه نهر الدانوب نهاية هذا الأسبوع، وهو ما وضع القائمين على المدينة في حالة استنفار لحماية هذه المدينة التاريخية، والاعتماد على جدران الصد على غرار مدينة كولونيا.

  • Eine überflutete Landstraße, im Hintergrund Wohnhäuser (Foto: Picture Alliance)

    ألمانيا: ارتفاع منسوب مياه الأنهار يقرع ناقوس الخطر

    غمرت المياه طرق وشوارع أماكن أخرى في ولاية بافاريا، على غرار مدينة بامبرغ ومدينة ترير في ولاية راينلاند–بفالتس، حيث وصل منسوب مياه النهر إلى خمسة أمتار فوق المستوى الطبيعي. وأوصى مركز التبليغ عن ارتفاع مستوى المياه المتصلين به، الذين يشعرون بعدم الأمان، على طول منطقة النهر بإخلاء المكان.

  • Ein Traktor schiebt Wassermassen über eine überflutete Straße (Foto: Picture Alliance)

    ألمانيا: ارتفاع منسوب مياه الأنهار يقرع ناقوس الخطر

    يحاول أحد العمال إزالة المواد الطافية (كما توضح الصورة). كما تم إغلاق أحد شوارع بلدة أورتسيش في ولاية راينلاند–بفالتس بسبب ارتفاع مياه النهر. وقال العمدة، آرنو سيمون: "هدمنا بالأمس محطة البنزين القريبة من ضفة النهر". إعداد: يوتا شتاينفير/ ر.م


مختارات

ألمانيا: ارتفاع منسوب مياه الأنهار يقرع ناقوس الخطر

تسببت الأحوال الجوية السيئة التي تشهدها مناطق متفرقة من ألمانيا في ارتفاع منسوب مياه الأنهار. فيما تكثف السلطات المختصة مجهوداتها لاحتواء الوضع، بعد أن وصل منسوب المياه في بعض المدن إلى مستويات قياسية. (05.01.2018)  

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