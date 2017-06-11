رجل سوري ينقذ طفلاً من الغرق في ألمانيا

قام رجل سوري يبلغ من العمر 49 عاماً بإنقاذ طفل (3 سنوات) من الغرق في أحد الأنهار في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، حسبما ذكرت الشرطة يوم أمس الخميس (28 حزيران/يونيو).

وذكرت تقارير محلية أن السوري عبد المناف محمد الذي يعيش في ألمانيا منذ 13 عاما أنقذ الطفل آزاد دمير من الغرق في نهر هينه في بلدة ميشيده، بعد أن جرفه التيار، إلا أن إحدى أصابع قدميه كُسرت أثناء عملية الإنقاذ، وتم نقل كليهما إلى المستشفى.

وقال المتحدث باسم الشرطة في بلدة ميشيده، هولغر غلارمين، لإذاعة غرب ألمانيا (WDR) " لو لم يقم المنقذ بالاستجابة بهذه الطريقة، ربما حدث شيء سيء جداً".

وقال الرجل السوري لصحيفة فيستفالن بوست: "رأيت الطفل وهو على وشك الغرق وأدركت أنه يجب عليّ إنقاذه".

م.ع.ح/ د.ص (د ب أ – أ ف ب)

المصدر: مهاجر نيوز