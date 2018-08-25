رجل بابلي كتب أقدم شكوى في التاريخ بسبب سوء الخدمة

ذكر موقع "qz" أن أول شكوى في العالم قدمها زبون ضد سوء وزيف الخدمة المقدمة إلى الزبناء قد تعود إلى 3800 سنة، حيث يُوثق قرص قديم رسالة شكوى كتبها رجل في جنوب بلاد ما بين النهرين في مدينة أور في العراق.

وأوضح موقع "qz" أن رسالة الشكوى عبارة عن لوح قديم من العصر البابلي ويُوجد الآن في المتحف البريطاني، وأضاف أن رسالة الشكوى موجهة من شخص يُدعى ناني إلى رجل آخر اسمه إيا ناصر، حيث يشتكي ناني من "صنف النحاس الخاطئ الذي وصل إليه والتضليل والتأخير في تسليم شحنة أخرى"، حسب ما أشار إليه نفس الموقع.

وتابع نفس المصدر أن حروف رسالة الشكوى مكتوبة باللغة الأكدية في الكتابة المسمارية (كتابة كانت متداولة لدى شعوب مابين النهرين وجنوب غرب آسيا)، وأضاف أن ارتفاع اللوح يبلغ 11.6 سنتيمتر وسمكه حوالي 2.6 سنتيمتر.

وفي نفس السياق، نشر موقع "reddit" رسالة الشكوى التي ترجمها ليو أوبنهايم في كتابه "رسائل من بلاد ما بين النهرين"، حيث عبر ناني عن حنقه وغضبه الكبير من سوء المعاملة، التي لقيها رسوله ورغبته في استعادة أمواله.

ويبدأ ناني رسالته قائلاً :"عندما قدمت عندي قلت الكلام التالي: سأعطي جميل سين (رسول ناني) سبائك نحاس ذات جودة عالية. لكنك ذهبت بعدها من دون أن تفي بما وعدتني به"، وأضاف :"وضعت سبائك لم تكن جيدة وقلت لرسولي جميل سين إذا أردتهم خذهم وإذا كنت لا تريد أخذهم فاذهب بعيداً".

وتابع ناني "لماذا عاملت شخصا بمثلي بهذا الاحتقار؟"، مضيفاً أنه يرغب في استعادة أمواله وسيرفض مزيداً من النحاس من شخص وقح "من الآن فصاعداً سأختار بنفسي السبائك وسأمارس ضدك حقي في الرفض بسبب معاملتك لي باحتقار".

ر.م/ع.خ