 رجل إطفاء يغلق الهاتف في وجه المستشارة أنغيلا ميركل | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 30.03.2020

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منوعات

رجل إطفاء يغلق الهاتف في وجه المستشارة أنغيلا ميركل

رفع قائد فرقة المطافئ والإنقاذ بجزيرة "روغن" الواقعة بشمال شرق ألمانيا سماعة الهاتف مستفسراً عن المتصل. على الجانب الآخر كانت المستشارة أنغيلا ميركل، بيد أن الرجل لم يصدق وأنهى المكالمة من طرفه.

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل

في واقعة طريفة، تلقى رئيس فرقة المطافئ والإنقاذ التطوعية بجزيرة "روغن" الواقعة بشمال شرق ألمانيا اتصالاً هاتفياً من المستشارة أنغيلا ميركل لتشكره على جهود فرقته بتطوعهم للعزل الذاتي في مبنى المطافئ لتفادي العدوى بفيروس كورونا وليكونا جاهزين لتأدية واجبهم ومساعدة الآخرين، في حال استدعت الحاجة ذلك. إلا أن رئيس فرقة المتطوعين أندريه موسفيك، بحسب ما أوردت صحيفة "نورد كورير" المحلية بولاية ماكليمبورغ - فوربومن التي تقع ضمنها جزيرة روغن، لم يصدق أن المتصلة هي المستشارة ميركل واعتقد أن الأمر دعابة سخيفة وقام بإنهاء الاتصال.

بعد ذلك بوقت قصير سيفاجأ موسفيك باتصال هاتفي آخر من المكتب الإعلامي للمستشارة. أكد المكتب أن المتصلة كانت بالفعل ميركل وأنها كانت تريد أن تشكره بشكل شخصي على الأداء المتميز للمجموعة التطوعية التي يقودها. وبالفعل عاودت ميركل الاتصال بقائد فرق الإنقاذ، وتجمع الفريق بالكامل حول الهاتف هذه المرة حيث عبرت المستشارة الألمانية عن احترامها للفريق وامتنانها لجهودهم في ظل أزمة كورونا.

وتعتبر جزيرة روغن من أجمل المناطق السياحية وأكبر جزر ألمانيا، وتقع على بحر البلطيق، ويقصدها السياح لجاذبية مناظرها الطبيعية ولتوفرها على بنيات صحية للعلاج الطبيعي، وتصنفها منظمة اليونسكو كتراث إنساني عالمي، وتعتبرها ملاذا آمنا لطير الكلايبر النادر كما تتميز بزهور الأوركيد. وتضم جنبات الجزيرة الخلابة العديد من القصور التاريخية.

س.ح

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  • Berlin | Annegret Kramp-Karrenbauer und Ursula von der Leyen (Reuters/H. Hanschke)

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  • Ursula von der Leyen (picture-alliance/dpa/W. Weihs)

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  • CDU-Parteitag 2010 (dapd)

    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

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  • Angela Merkel und Andrea Nahles (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

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  • Alice Weidel AFD (picture-alliance/dpa/F. Kästle)

    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

    الأحزاب اليمينية واستقطاب النساء

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  • Deutschland Bundestag Kanzlerwahl (Getty Images/AFP/T. Schwarz)

    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

    تواجد نسائي على قمة المناصب السياسية ولكن!

    رغم أن أعلى منصب سياسي في ألمانيا بيد امرأة منذ سنوات ورغم التمثيل النسائي الواضح سواء على مستوى الأحزاب أو الوزارات، إلا أن الإحصائيات تشير إلى تراجع الحضور النسائي على مستوى الحكومة الفدرالية وحكومات الولايات خاصة بعد انتخابات 2017، إذ بلغت نسبة النساء بين نواب البرلمان أقل من 31 بالمائة.

  • Claudia Roth Bündnis 90 Die Grünen (Getty Images)

    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

    روت وميركل..خلاف سياسي لا يفسد للود قضية

    السياسية الألمانية البارزة في حزب الخضر، كثيرا ما انتقدت قرارات سياسية لميركل، لكنها أقرت للمستشارة في الوقت نفسه بأنها "سياسية غير ملتصقة بكرسي السلطة". تولت كلاوديا روت رئاسة حزب الخضر للمرة الأولى خلال حقبة المستشار السابق غيرهارد شرودر ثم عادت مرة أخرى لقيادة الحزب قبيل وصول ميركل لكرسي المستشارية. وتتولى روت منذ عام 2013 منصب نائب رئيس البرلمان الألماني.

    الكاتب: ابتسام فوزي


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حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

حدث تاريخي شهدته ألمانيا في عام 2005 مع وصول أنغيلا ميركل إلى كرسي المستشارية. منذ ذلك الحين برزت إلى جانب أول امرأة تتولى هذا المنصب وجوه نسائية تبوأت مناصب كانت حكرا على الرجال. نظرة على أبرز هذه الوجوه في حقبة ميركل. (21.07.2019)  

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