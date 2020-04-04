رجال يسلمون أمر حلاقة شعر رؤوسهم لنسائهم وأبنائهم..فما النتيجة؟

كورونا- 45 ألف وفاة بأوروبا وأمريكا تواجه أسوأ أزمة في تاريخها

بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم أكثر من مليون و 130 ألف حالة أكثر من نصفها في أوروبا ونحو 290 ألف حالة إصابة في الولايات المتحدة وحدها. وتسببت الجائحة في تغير خطط مصر، وصدور قرارات مهمة في بلدان الخليج.