رجال يسلمون أمر حلاقة شعر رؤوسهم لنسائهم وأبنائهم..فما النتيجة؟

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بسبب ظروف الحجر الصحي..يسلم رجال أمر حلاقة رؤسهم لنسائهم وأبنائهم..فما النتيجة؟
بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم أكثر من مليون و 130 ألف حالة أكثر من نصفها في أوروبا ونحو 290 ألف حالة إصابة في الولايات المتحدة وحدها. وتسببت الجائحة في تغير خطط مصر، وصدور قرارات مهمة في بلدان الخليج.
دعا رجل عبر أحد المواقع الإلكترونية إلى تنظيم مظاهرة اعتراضاً على القيود المشددة التي فرضتها ولاية بادن-فورتمبرغ الألمانية في محاولة منها للحد من انتشار فيروس كورونا. لكن مواطنين أبلغوا الشرطة عنه ليتم اعتقاله.
هاجم الشاب الذي كان يقدم نفسه على أنه لاجئ سوداني عدة أشخاص في أماكن متفرقة في بلدية (رومان-سور-ايزير) الفرنسية مستخدماً سكين ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين.
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