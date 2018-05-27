رجال شرطة يخالفون القانون في حفل عيد ميلاد

لم تجري حفلة عيد الميلاد التي أقيمت في منتصف شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري في المقر المركزي لشرطة مدينة هانوفر (ZPD) كما ينبغي، الحفلة التي حضرها مئات من المسؤولين والضيوف المدعوين.
إذ حدث ما لم يكن في الحسبان بعد أن قام العديد من ضباط الشرطة بالإفراط بتناول الكحوليات، فوقعت العديد من الحوادث السيئة، لدرجة أنه قد توجب تقييد أحدهم لتجنب نشوب أي نزاع بين الزملاء، كما تبول أحد رجال الشرطة على جدار مبنى قبل أن يسقط أرضاً نتيجة لإسرافه في المشروبات الكحولية. وفي حالة أخرى، أصيبت إحدى الشرطيات بجرح في رأسها جراء رميها بزجاجة جعة. علاوة على ذلك، تم التبليغ عن حدوث سرقة مئات اليوروهات من ماكينة بيع اوتوماتيكية. وتضررت سيارة كانت مركونة في مكان قريب من الاحتفال، حيث لم يتصرف ضباط الشرطة بما يتوافق مع مهنتهم النموذجية، بحسب ما نشره موقع قناة "NDR" الألمانية.
وقال المتحدث باسم الشرطة كارستن وولف من شرطة هانوفر:" "وقعت حوادث فردية في حفلة عيد الميلاد تسببت بقلق كبير، لدينا وظيفة نموذجية، وهذه التصرفات غير مقبولة." وأضاف: "لم نر شيئاً مماثلاً في أي حفلة عيد الميلاد.. وخصوصاً الإصابة والسرقة".
وما تزال التحقيقات جارية لاتخاذ إجراءات تأديبية وعقوبات. وقال وولف في حالة الموظفة المصابة، ليس من الواضح إن كانت قد أصيبت عمداً، أو كان مجرد حادث. كما علق الفريق التنظيمي للحفل أنه وبسبب الثقة التي أسيء استخدامها، لن يكون هناك المزيد من حفلات عيد الميلاد مماثلة. بحسب ما نشره موقع قناة "NDR".
ر.ض
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تعرف على بعض أخطر المهن الخطيرة
تنظيف الزجاج
يتوجب على الشخص، الذي يأخذ على عاتقه القيام بمهمة تنظيف الزجاج، أن تكون أعصابه قوية وقادرا على البقاء معلقا في الهواء على ارتفاعات شاهقة بدون أن يصاب بالدوار، وخاصة عندما يقوم بتنظيف الزجاج الخارجي لناطحات السحاب. ورغم كل احتياطات السلامة، يبقى تنظيف النوافذ من أكثر المهن خطورة.
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تعرف على بعض أخطر المهن الخطيرة
مهمة الجندي
تكثر التقارير الإخبارية عن الحروب ومهام الجنود، فالحرب بالنسبة لهم مسألة حياة أو موت كالحرب في أفغانستان مثلا، إذ يتوجب على الجنود تحقيق الاستقرار والديمقراطية ودعم إعادة الإعمار. ووفقا للمخططات الحالية، يتوجب عليهم الانسحاب تدريجيا من أفغانستان ومغادرة البلاد في نهاية عام 2016.
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تعرف على بعض أخطر المهن الخطيرة
مهنة الطيار
يقال دائما إن الطائرة هي أكثر وسائل النقل أمانا، إلا أن مهنة الطيار تعد واحدة من أخطر المهن. فأي تقاعس أو أي خطأ بسيط من شأنه أن يشكل خطرا على حياة الركاب. ولعل لهذا السبب تحتل مهنة الطيار المرتبة الخامسة في لائحة المهن الأكثر عرضة لخطر الموت.
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تعرف على بعض أخطر المهن الخطيرة
رجال الإطفاء
يواجه رجال الإطفاء أثناء قيامهم بمهمتهم مخاطر كثيرة تعرضهم للخطر، ما يجعلها من المهن الخطيرة أيضا. ولا تقتص مهمة رجال الإطفاء على إخماد الحرائق فحسب، بل يقومون بمواجهة العواصف والفيضانات وغيرها من الكوارث الطبيعية.
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تعرف على بعض أخطر المهن الخطيرة
رجال الشرطة
تعتبر مهمة رجال الشرطة من المهن الخطيرة أيضا، إذ من الممكن أن يتعرض رجال الشرطة للموت أثناء مطاردتهم للمجرمين مثلا.
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تعرف على بعض أخطر المهن الخطيرة
صيادو الأسماك
يعمل صيادو الأسماك في ظروف صعبة أيضا، فهم يقومون بأداء مهمتهم في أعماق البحار وفي ظروف جوية مختلفة. وبالرغم من إمكانية تجهيز قوارب الصيد بأجهزة تقنية للتنبؤ بالتقلبات الجوية إلا أن مهنة صيد الأسماك تبقى من المهن الخطيرة، فالتقنيات الحديثة لا يمكنها التنبؤ بالكوارث الطبيعية المفاجئة.
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تعرف على بعض أخطر المهن الخطيرة
عمال البناء
تعد مهنة خطيرة للغاية، إذ يتوجب عليهم العمل في مختلف الأحوال الجوية. كما يتعين على عمال البناء أن يكونوا قادرين على العمل على ارتفاعات شاهقة، كأولئك الذين يعملون في بناء ناطحات السحاب، فهم معرضون للسقوط في أي وقت. كما أنهم يتعاملون مع معدات ثقيلة من الممكن أن تؤدي إلى إصابتهم في حال التعامل معها بشكل خاطئ.
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تعرف على بعض أخطر المهن الخطيرة
حطابو الأشجار
تعتبر من أخطر الوظائف، فبالرغم من التحذيرات المتكررة للحفاظ على السلامة، إلا أن المعدات التي يستخدمها حطابو الأشجار حادة وخطيرة. كما أنهم بدورهم معرضون لسقوط الشجار على رؤوسهم وتعرضهم لخطر الإصابة أو الموت.
الكاتب: غوردن هايزيه/دالين صلاحية