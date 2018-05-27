 رجال شرطة يخالفون القانون في حفل عيد ميلاد | عالم المنوعات | DW | 22.12.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منوعات

رجال شرطة يخالفون القانون في حفل عيد ميلاد

بعد أن أفرط رجال شرطة في شرب الكحوليات أساءوا التصرف في حفلة عيد الميلاد لمنتسبي المقر المركزي لشرطة مدينة هانوفر، فتصرفوا بطريقة يعاقب عليها القانون. فماذا فعلوا؟.

Deutschland Polizei Niedersachsen (picture-alliance/dpa/H.-C. Dittrich)

لم تجري حفلة عيد الميلاد التي أقيمت في منتصف شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري في المقر المركزي لشرطة مدينة هانوفر (ZPD) كما ينبغي، الحفلة التي حضرها مئات من المسؤولين والضيوف المدعوين.

إذ حدث ما لم يكن في الحسبان بعد أن قام العديد من ضباط الشرطة بالإفراط بتناول الكحوليات، فوقعت العديد من الحوادث السيئة، لدرجة أنه قد توجب تقييد أحدهم لتجنب نشوب أي نزاع بين الزملاء، كما تبول أحد رجال الشرطة على جدار مبنى قبل أن يسقط أرضاً نتيجة لإسرافه في المشروبات الكحولية. وفي حالة أخرى، أصيبت إحدى الشرطيات بجرح في رأسها جراء رميها بزجاجة جعة. علاوة على ذلك، تم التبليغ عن حدوث سرقة مئات اليوروهات من ماكينة بيع اوتوماتيكية. وتضررت سيارة كانت مركونة في مكان قريب من الاحتفال، حيث لم يتصرف ضباط الشرطة بما يتوافق مع مهنتهم النموذجية، بحسب ما نشره موقع قناة "NDR" الألمانية.

وقال المتحدث باسم الشرطة كارستن وولف من شرطة هانوفر:" "وقعت حوادث فردية في حفلة عيد الميلاد تسببت بقلق كبير، لدينا وظيفة نموذجية، وهذه التصرفات غير مقبولة." وأضاف: "لم نر شيئاً مماثلاً في أي حفلة عيد الميلاد.. وخصوصاً الإصابة والسرقة". 

وما تزال التحقيقات جارية لاتخاذ إجراءات تأديبية وعقوبات. وقال وولف في حالة الموظفة المصابة، ليس من الواضح إن كانت قد أصيبت عمداً، أو كان مجرد حادث. كما علق الفريق التنظيمي للحفل أنه وبسبب الثقة التي أسيء استخدامها، لن يكون هناك المزيد من حفلات عيد الميلاد مماثلة. بحسب ما نشره موقع قناة "NDR". 

 

ر.ض

  • Deutschland Beruf Fensterputzer Reinigung im Reichstag

    تعرف على بعض أخطر المهن الخطيرة

    تنظيف الزجاج

    يتوجب على الشخص، الذي يأخذ على عاتقه القيام بمهمة تنظيف الزجاج، أن تكون أعصابه قوية وقادرا على البقاء معلقا في الهواء على ارتفاعات شاهقة بدون أن يصاب بالدوار، وخاصة عندما يقوم بتنظيف الزجاج الخارجي لناطحات السحاب. ورغم كل احتياطات السلامة، يبقى تنظيف النوافذ من أكثر المهن خطورة.

  • Bundeswehr Reservist mit G36

    تعرف على بعض أخطر المهن الخطيرة

    مهمة الجندي

    تكثر التقارير الإخبارية عن الحروب ومهام الجنود، فالحرب بالنسبة لهم مسألة حياة أو موت كالحرب في أفغانستان مثلا، إذ يتوجب على الجنود تحقيق الاستقرار والديمقراطية ودعم إعادة الإعمار. ووفقا للمخططات الحالية، يتوجب عليهم الانسحاب تدريجيا من أفغانستان ومغادرة البلاد في نهاية عام 2016.

  • EuGH Urteil über Zwangs-Ruhestand von Piloten

    تعرف على بعض أخطر المهن الخطيرة

    مهنة الطيار

    يقال دائما إن الطائرة هي أكثر وسائل النقل أمانا، إلا أن مهنة الطيار تعد واحدة من أخطر المهن. فأي تقاعس أو أي خطأ بسيط من شأنه أن يشكل خطرا على حياة الركاب. ولعل لهذا السبب تحتل مهنة الطيار المرتبة الخامسة في لائحة المهن الأكثر عرضة لخطر الموت.

  • Brand eines Bauernhofs

    تعرف على بعض أخطر المهن الخطيرة

    رجال الإطفاء

    يواجه رجال الإطفاء أثناء قيامهم بمهمتهم مخاطر كثيرة تعرضهم للخطر، ما يجعلها من المهن الخطيرة أيضا. ولا تقتص مهمة رجال الإطفاء على إخماد الحرائق فحسب، بل يقومون بمواجهة العواصف والفيضانات وغيرها من الكوارث الطبيعية.

  • llegal Beschäftigte bei Großrazzia auf Baustellen entdeckt

    تعرف على بعض أخطر المهن الخطيرة

    رجال الشرطة

    تعتبر مهمة رجال الشرطة من المهن الخطيرة أيضا، إذ من الممكن أن يتعرض رجال الشرطة للموت أثناء مطاردتهم للمجرمين مثلا.

  • Die gefährlichsten Berufe Hochseefischer

    تعرف على بعض أخطر المهن الخطيرة

    صيادو الأسماك

    يعمل صيادو الأسماك في ظروف صعبة أيضا، فهم يقومون بأداء مهمتهم في أعماق البحار وفي ظروف جوية مختلفة. وبالرغم من إمكانية تجهيز قوارب الصيد بأجهزة تقنية للتنبؤ بالتقلبات الجوية إلا أن مهنة صيد الأسماك تبقى من المهن الخطيرة، فالتقنيات الحديثة لا يمكنها التنبؤ بالكوارث الطبيعية المفاجئة.

  • Auszubildender Dachdecker

    تعرف على بعض أخطر المهن الخطيرة

    عمال البناء

    تعد مهنة خطيرة للغاية، إذ يتوجب عليهم العمل في مختلف الأحوال الجوية. كما يتعين على عمال البناء أن يكونوا قادرين على العمل على ارتفاعات شاهقة، كأولئك الذين يعملون في بناء ناطحات السحاب، فهم معرضون للسقوط في أي وقت. كما أنهم يتعاملون مع معدات ثقيلة من الممكن أن تؤدي إلى إصابتهم في حال التعامل معها بشكل خاطئ.

  • Die gefährlichsten Berufe Holzfäller

    تعرف على بعض أخطر المهن الخطيرة

    حطابو الأشجار

    تعتبر من أخطر الوظائف، فبالرغم من التحذيرات المتكررة للحفاظ على السلامة، إلا أن المعدات التي يستخدمها حطابو الأشجار حادة وخطيرة. كما أنهم بدورهم معرضون لسقوط الشجار على رؤوسهم وتعرضهم لخطر الإصابة أو الموت.

    الكاتب: غوردن هايزيه/دالين صلاحية


مختارات

الشرطة تقتحم حفل زفاف لعشيرة عربية في غرب ألمانيا  

"أجمل" شرطية ألمانية في موقف صعب .. فما هو؟

بلغ عدد متابعي الشرطية الألمانية الحسناء أدريانه كولزار أكثر من نصف مليون متابع على حسابها الخاص على إنستغرام. غير أن نجوميتها على مواقع التواصل وضعتها في موقف صعب أمام رؤسائها في العمل، وعليها الآن اتخاذ قرار مصيري. (07.12.2018)  

ألمانيا ـ إصابات رجال شرطة خلال حفلة "روك ضد تدفق الأجانب"

رشق يمينيون رجال الشرطة بالحجارة والزجاجات الفارغة خلال حفل موسيقي أقامه اليمينيون تحت شعار معاد للهجرة الأجانب في ولاية تورينغن وسط ألمانيا، وقالت الشرطة إن ثمانية من أفرادها أصيبوا بإصابات طفيفة. (07.10.2018)  

تعرف على بعض أخطر المهن الخطيرة

لابد من الانتباه لمخاطر المهنة قبل اختيارها، فهناك الكثير من المهن أو أماكن عمل من الممكن أن تكلّف المرء حياته. جولة مصورة للتعرف على بعض من المهن الخطيرة. (28.08.2014)  

مواضيع ذات صلة

Deutschland Bautzen Polizei bei Konflikt Flüchtlinge vs Rechte

50 طالب لجوء يهاجمون رجال شرطة 27.05.2018

كشفت صحيفة "دي فيلت" عن استدعاء الشرطة بعد حصول خلاف داخل مركز إقامة للاجئين، حيث تجمع نحو 50 طالب لجوء وهاجموا ثمانية رجال شرطة. واستخدم لاجئ قضيباً حديدياً.

Deutschland Polizeieinsatz in Mecklenburg-Vorpommern

الشرطة: اشتباك ألمانية مخمورة مع شاب سوري شرقي ألمانيا 21.01.2018

"ارحلوا أيها الأجانب"، هتف ألمان في مواجهة بينهم وبين مهاجرين بمدينة كوتبوس الليلة الماضية شرقي ألمانيا. وأفادت الشرطة بتحول حفلة عيد ميلاد ألمانية إلى تهجم على الشرطة وأجانب، وباستخدام شخص ذي ملامح أجنبية للغاز المهيج.

Deutschland Messerangriff in Linienbus in Hamburg

ألمانيا: مهاجم يطعن سيدة في حافلة بهامبورغ 24.07.2018

وسط صدمة ركاب حافلة في هامبورغ شمال ألمانيا، هاجم رجل كهل فجأة سيدة وطعنها. ألقي القبض على المهاجم وما زالت خلفيات الاعتداء غير واضحة، إلا أنّ الاستخبارات الداخلية شاركت في التحقيق على خلفية شبهات حول معاداة السامية.

إعلان
Themenbild Facebook

 