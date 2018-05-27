رجال شرطة يخالفون القانون في حفل عيد ميلاد

لم تجري حفلة عيد الميلاد التي أقيمت في منتصف شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري في المقر المركزي لشرطة مدينة هانوفر (ZPD) كما ينبغي، الحفلة التي حضرها مئات من المسؤولين والضيوف المدعوين.

إذ حدث ما لم يكن في الحسبان بعد أن قام العديد من ضباط الشرطة بالإفراط بتناول الكحوليات، فوقعت العديد من الحوادث السيئة، لدرجة أنه قد توجب تقييد أحدهم لتجنب نشوب أي نزاع بين الزملاء، كما تبول أحد رجال الشرطة على جدار مبنى قبل أن يسقط أرضاً نتيجة لإسرافه في المشروبات الكحولية. وفي حالة أخرى، أصيبت إحدى الشرطيات بجرح في رأسها جراء رميها بزجاجة جعة. علاوة على ذلك، تم التبليغ عن حدوث سرقة مئات اليوروهات من ماكينة بيع اوتوماتيكية. وتضررت سيارة كانت مركونة في مكان قريب من الاحتفال، حيث لم يتصرف ضباط الشرطة بما يتوافق مع مهنتهم النموذجية، بحسب ما نشره موقع قناة "NDR" الألمانية.

وقال المتحدث باسم الشرطة كارستن وولف من شرطة هانوفر:" "وقعت حوادث فردية في حفلة عيد الميلاد تسببت بقلق كبير، لدينا وظيفة نموذجية، وهذه التصرفات غير مقبولة." وأضاف: "لم نر شيئاً مماثلاً في أي حفلة عيد الميلاد.. وخصوصاً الإصابة والسرقة".

وما تزال التحقيقات جارية لاتخاذ إجراءات تأديبية وعقوبات. وقال وولف في حالة الموظفة المصابة، ليس من الواضح إن كانت قد أصيبت عمداً، أو كان مجرد حادث. كما علق الفريق التنظيمي للحفل أنه وبسبب الثقة التي أسيء استخدامها، لن يكون هناك المزيد من حفلات عيد الميلاد مماثلة. بحسب ما نشره موقع قناة "NDR".

ر.ض