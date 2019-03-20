رجال دين في برلين: الصلاة ردنا على الكراهية وليس الثأر

أقيمت في العاصمة الألمانية برلين مساء الأربعاء (20 مارس/ آذار 2019) "صلاة بين الأديان من أجل السلام"، شارك فيها مسلمون ومسيحيون ويهود في إطار مراسم عزاء للضحايا المسلمين، الذين سقطوا في هجوم إرهابي على مسجدين في نيوزلندا الجمعة الماضية، خلف 50 قتيلا وعشرات الجرحى.

عشرات من شخصيات مسلمة ومسيحية ويهودية تجمعوا في كنيسة "باروخيالكيرشه" بقلب العاصمة، بناء على دعوة من مؤسسة "بيت الواحد"، (House of One) التي يتعاون من خلالها أتباع الأديان الثلاثة.

وقرأ الإمام قدير سانجي آيات من القرآن الكريم بالعربية وترجمة معانيها بالألمانية ثم تبعه الحاخام أندرياس ناخاما الذي قرأ آحد المزامير بالألمانية والعبرية. وقال ناخاما: "نشاطر عائلات الضحايا المشاعر". أما القس الإنجيلي غريغور هوبرغ، فقد دعا إلى التسامح وقال "الصلاة وليس الثأر هي ردنا على الكراهية، فالثأر يحول بني البشر إلى أعداء". كما تذكر القس أيضا ضحايا إطلاق النار في "أوتريخت" الهولندية، الذي وقع قبل يومين.

ورغم وقوع الكنيسة بالقرب من مقر حكومة ولاية برلين إلا أنه لم يحضر أحد من السياسيين للكنيسة ولا أحد من كبار ممثلي الكنائس في برلين، وكان أشهر الحضور مساء الأربعاء هي لالا زوسكيند، الرئيسة السابقة للجمعية اليهودية في برلين. وقال عثمان أورس، الإمام في برلين: "لقد وجهنا الدعوة قبل وقت قصير جدا" من انطلاق الفعالية.

ص.ش/أ.ح (كريستوف شتراك)