 رجال خلف واجهات زجاجية بأزقة أمستردام الحمراء! | عالم المنوعات | DW | 04.08.2019

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منوعات

رجال خلف واجهات زجاجية بأزقة أمستردام الحمراء!

اكتسب حي "الضوء الأحمر" بمدينة أمستردام الجزء الأكبر من شهرته من خلال صور الفتيات وهن يقفن خلف زجاج نوافذ وأبواب الغرف حيث يعملن كبائعات للهوى، إلا أن الغريب هذه المرة هو استبدال الفتيات برجال! فما القصة وراء الموضوع؟

Niederlande Männliche Sexarbeiter in Amstedam (My red light)

قام عدد من الرجال، نهاية الأسبوع، باعتلاء عدد من نوافذ حي "الضوء الأحمر" بالعاصمة الهولندية أمستردام، كجزء من حملة تدعو للمساواة في الحقوق والحماية وتحسين ظروف العمل لجميع العاملين والعاملات بالحي السياحي الأشهر في المدينة. ويشتهر الحي، الواقع في منطقة دي فالين، بقيام بائعات الهوى بتأجير غرف واستخدام واحدة من النوافذ الـ 300 المتاحة بالحي للإعلان عن أنفسهن، إلا أن نادرا ما يتم رؤية رجال هناك رغم عملهم بنفس المجال.

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ونظمت مجموعة غير هادفة للربح تحمل اسم "ضوئي الأحمر" ما أطلقت عليه "احتلال حي "الضوء الأحمر"، للمطالبة بتوفير مساحات أمنة للعاملين الذكور، مثلهم مثل النساء، حيث يتعرضون كزميلاتهن للعنف والاستغلال وسوء المعاملة. ونبه منظمو الحملة إلى أن الرجال الذين وقفوا أمام النوافذ ليسوا عاملين في مجال تجارة الجنس، بل هم ممثلون تم الاتفاق معهم بغرض عمل جلسة تصوير للحملة فقط.

وكانت العمدة الجديدة لمدينة أمستردام، فيمكا هلسيما، قد أعلنت عن خطة بهدف إصلاح منطقة دي فالين، التي يقع حي الضوء الأحمر فيها، لمواجهة الزيادة في أعداد السياح السكارى واستهلاك المخدرات والاتجار بالبشر. كما نبهت عمدة المدينة أيضا إلى الارتفاع في الخدمات الجنسية غير المرخصة من قبل الجهات الرسمية.

جدير بالذكر، يصل عدد العاملين في مجال الخدمات الجنسية في هولندا إلى 25 ألف شخص من الرجال والنساء.

نيك مارتين (د. ب) / ط.أ 

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    شبكة قنوات مائية

    يبلغ طول الممرات والقنوات المائية التي تربط بين أطراف مدينة أمستردام أكثر من 100 كم، وتؤمن الانتقال الأمثل بين أطراف المدينة. ويرجع تاريخ هذه الممرات إلى القرن السابع عشر عندما كانت العاصمة الهولندية من أغنى وأكثر الموانئ ازدحاماً في العالم. وتُستخدم للتنقلات اليومية ولمشاهدة أشهر معالم المدينة السياحية.

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    الدراجة الهوائية وسيلة نقل

    يبلغ عدد الدراجات الهوائية أكثر من 800 ألف دراجة وهذا العدد يفوق عدد سكان مدينة أمستردام. كما تستضيف المدينة سباق الدراجات الدولي الذي يهدف إلى نشر الوعي البيئي والتحذير من خطر الانبعاثات السامة والمحافظة على صحتنا. ويبقى أن نشير إلى أن جميع أيام العام مناسبة لركوب الدراجة.

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    هندسة معمارية مميزة

    تتخذ واجهات وأسطح أبنية المدينة أشكال "الجملون" الذي يعتبر من السمات التقليدية المميزة لتاريخ الهندسة المعمارية لكل بناء من أبنية مدينة أمستردام. كما يمكن مشاهدة الكثير من هذه الأبنية على ضفاف القنوات المائية.

  • Niederlande AmsterdamDie Nachtwache (Rembrandt) im Rijksmuseum

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    مشاهيرالفن في أمستردام

    يضم متحف ريجكس، الذي يقع في ساحة المتاحف، أرقى أعمال مشاهير الفنانين الهولندين أمثال: رامبرانت وهالس وفيرمير وسيستين. وفي هذا المتحف يُمكنك أن تشاهد لوحة الفنان رامبرانت "دورية الليل" التي أعيدت إلى المتحف عام 2013 بعد أن خضعت لعمليات صيانة وترميم استغرقت أكثر من 10 سنوات.

  • Niederlande Amsterdam Besucher am Van Gogh Museum

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    زهرة عباد الشمس

    إحياء ذكرى الفنان الهولندي الشهير فان كوخ، بعرض أكثر من 700 لوحة وعمل فني في متحف فان كوخ للأعمال واللوحات التي تمثل مرحلة ما بعد الإنطباعية، وعرض أعمال كوخ في المتحف الذي أعيد افتتاحه في عام 2015 وقد أحيط بمتاهات من زهرة عباد الشمس التي اشتهر الفنان فان كوخ برسمها في لوحاته.

  • Niederlande Amsterdam Anne Frank Haus

    هذه الأسباب ستدفعك حتما لزيارة أمستردام!

    متحف آني فرانك

    اختبأت الفتاة اليهودية آني فرانك في أمستردام بعد هروبها مع عائلتها من ألمانيا، ودونت يومياتها لمدة سنتين خلال الحرب العالمية الثانية. تُرجمت مذكراتها اليومية إلى أكثر من ستين لغة عالمية، وهي شهادة على قدرة الإنسان على التفاؤل في وجه الشر. تحول المنزل إلى متحف وتم الإحتفاظ بملحق يسمح لزوار المتحف أن يطلعوا على واقع الحياة القاسية أثناء اختباء فرانك في المنزل.

  • Niederlande Amsterdam Boote auf Gracht Feiernde

    هذه الأسباب ستدفعك حتما لزيارة أمستردام!

    يوم الاستقلال

    في أمستردام يجتمع التاريخ مع الفنون والمتعة. المدينة تحرص على الاحتفال بكل ما يتعلق بالمتعة والبطولة والسرور والتنوير. يصادف الـ 5 من شهر أيار/ مايو يوم تحرير واستقلال هولندا عقب نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث تقام بهذه المناسبة الاحتفالات على طول القنوات المائية وممرات وشوارع العاصمة الهولندية الدائمة الحيوية والتألق.

  • Niederlande Amsterdam Videoinstallation

    هذه الأسباب ستدفعك حتما لزيارة أمستردام!

    منطقة الأضواء الحمراء

    اسم منطقة الأضواء الحمراء يعيد إلى الذاكرة السمعة السيئة التي عُرفت بها العاصمة الهولندية. ولكنها أكثر من منطقة لدور الدعارة، إذ يوجد فيها أقدم متحف للجنس في العالم حيث يتناول تاريخ الدعارة وثقافة الجنس.

  • Niederlande Amsterdam Schilder Coffeeshops

    هذه الأسباب ستدفعك حتما لزيارة أمستردام!

    المقاهي

    لاتحظى المقاهي ودور الثقافة المختلفة بنفس درجة القبول من قبل الجميع. وتشتهر أمستردام بانفتاحها وبسياستها الخاصة التي تسمح بتعاطي الحشيش. وكثير من السياح يقصدون المدينة بهدف تدخين الحشيش في مقاهي العاصمة الهولندية.

  • Niederlande Amsterdam Schifffahrtsmuseum Nemo

    هذه الأسباب ستدفعك حتما لزيارة أمستردام!

    التطلع إلى المستقبل

    بإمكان الزائر مشاهدة الأبنية الحديثة في جميع أنحاء المدينة وهي تقف جنباً إلى جنب مع الأبنية التي يرجع تاريخها إلى عصر النهضة، ومن بين أشهر المباني والمنشآت جسر ليكس فان ديلدن وبناء متحف العلوم رينزو بيانو الذي يُمجد التاريخ البحري الهولندي ويُشير بالوقت نفسه إلى المستقبل. الكاتب: ايزابيل روس/ غالية داغستاني

    الكاتب: غالية داغستاني


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