 رجال أعمال فلسطينيون شباب ـ مشاريع تتجاوز الحدود | سياسة واقتصاد | DW | 24.09.2019

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سياسة واقتصاد

رجال أعمال فلسطينيون شباب ـ مشاريع تتجاوز الحدود

في الأراضي الفلسطينية تشكل الحدود ونقاط التفتيش جزء من الحياة اليومية، وعائقا أمام تنقل الأفراد. لكن إبداع الشباب كسر هذه الحواجز وتجاوز الحدود من خلال العالم الافتراضي وشركات ناشئة تتجاوز الحدود بأفكارها وخدماتها.

Bethlehem (DW/M. Kasper-Claridge)

الشابة الفلسطينية روان علوي لا تحتاج إلى وقت طويل لشرح نموذجها التجاري. تخرج هاتفها النقال من حقيبتها وتكشف عن صور من شوارع من رام الله ومواقع أخرى في مناطق الحكم الذاتي الفلسطينية بالضفة الغربية. في الصور رجال يقفون على جنبات الطريق أو جالسين ينتظرون عروض عمل، إنهم عمال بناء.  "كثير من العمال في فلسطين يحاولون العثور على عمل". وفي الوقت ذاته تبحث شركات بناء عن عمال مختصين ولا تجدهم، تقول روان.

مختارات

تعتبر المشاريع النسوية الصغيرة فرصة للتمكين الاقتصادي للنساء الفلسطينيات وخاصة الريفيات منهن، ومساحة يكملن فيها دور أزواجهن، ويكسرن حواجز اجتماعية تقليدية، ليصبحن سيدات أعمال يعتمدن على أنفسهن في ظل غياب الدعم الحكومي. (14.08.2016)

تساهم برامج بنك فلسطين ومؤسسات محلية ودولية أخرى في مساعدة آلاف النساء الفلسطينيات وإدماجهن في الدورة الاقتصادية من خلال تقديم قروض واستثمارات وتدريبات حتى يصبحن صاحبات مشاريع تجارية مربحة. (16.08.2015)

منصة رقمية لعمال البناء

نشأت فكرة إطلاق منصة رقمية يسجل فيها عمال البناء والشركات أسماءهم، لتنسيق العرض والطلب بشكل أفضل. "Amalwork.com" اسم الموقع الذي أطلقته روان علوي مع والدها، الذي يملك شركة بناء. في الشهرين الأولين سجل 600 عامل بناء أسماءهم ومعلومات عن قدراتهم وأمكاناتهم المهنية. خلال فترة قصيرة نسبيا نجح الموقع في الوساطة والجمع بين عمال يبحثون عن عمل وشركات بناء تبحث عن عمال، وحصلت روان وموقعها على رسوم الوساطة من الشركات.

وتعتقد الفلسطينية الشابة أنه بفضل الرقمنة يمكن تجاوز الحدود، وتقول "نحن نتجاوز الحدود في عملنا"، لكنها لا تعتزم التوسط لإرسال عمال إلى اسرائيل، لأنه من الصعب الحصول على تراخيص عمل، كما توجد تجارة كبيرة في السوق السوداء بهذه التراخيص، تقول روان علوي.

Rowan Alawi (DW/Michael Wetzel)

روان علوي، صاحبة شركة ناشئة تقدم خدماتها لعمال وشركات البناء

فرص عمل في الأراضي الفلسطينية

يعتبر كثير من الشباب الفلسطينيين التكنولوجيا والإبداع فرصة لإيجاد فرص عمل وتأمين دخل شهري. "لا حدود للإبداع. عن طريق الانترنيت يمكننا الوصول إلى الجميع، والعالم يتحول إلى قرية صغيرة"، تقول أماني ابو طير، مؤسسة منصة "Wazza.Inc" الرقمية في القدس.

أبو طير هي سيدة أعمال شابة تم تكريمها أكثر وحصلت على جوائز  منها "جائزة أفضل مبتكر للإبداع والابتكار الفلسطينية". وتستخدم منصة "Wazza.Inc" الذكاء الاصطناعي لدعم التلاميذ والطلبة في التحصيل الدراسي. وتقول أماني "يبذل رجال الأعمال الفلسطينيين كل جهودهم لبلورة مستقبلنا". لكن شركتها لا تستطيع تجاوز الحدود القائمة على الأرض. "إنه صعب جدا السفر من القدس إلى رام الله. إذ يجب المرور عبر عدة نقاط تفتيش. لكن في العالم الرقمي (الافتراضي) لست مجبرة على تجاوز الحدود".

Bethlehem (DW/M. Kasper-Claridge)

شركة ناشئة في بيت لحم

نظام بيئي حيوي

غير معروف كم هو عدد االشركات الناشئة أي "Start-upps" في الأراضي الفلسطينية، ولا توجد أرقام رسمية. لكن أماني أبو طير لها شبكة تواصل واسعة وتقدر عدد تلك الشركات ببضع مئات، وهي تتحدث عن نظام بيئي حيوي نشأ في السنوات الأخيرة.

ويفيد "الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني" بأنه يعيش اليوم نحو خمسة ملايين شخص في الأراضي الفلسطينية، وتصل نسبة البطالة بين الفلسطينيين الشباب رسميا إلى نحو 27 في المائة، لكن في الواقع هي أعلى من ذلك.

مختبر للعالم العربي

علي جميل اسماعيل يريد تغيير هذا الوضع. فهو يعمل منذ عام 2018 لدى شركة "Flow Accelerator" في رام الله حيث يتم دعم ستة من الشركات الناشئة. وهناك مرشدون واستشارات قانونية وعدة جهات مانحة. ويؤكد اسماعيل بأن هدفهم هو إيجاد مركز يقدم كل ما تحتاجه الشركات الناشئة ويضيف "نحن نريد إقامة نظام بيئي فعال للمشاريع المبتدئة في فلسطين".

ويعرب اسماعيل عن تفاؤله لوجود مستثمرين في الأردن ومصر وسويسرا يمكن أن يدعموا الشركات الناشئة. ويختم حديثه بالقول "نتوفر على ولوج محدود إلى باقي العالم، نحتاج في كل مكان لتأشيرة دخول . لكن بإمكاننا استخدام فلسطين كمختبر لمنتجاتنا، التي يمكن أن تلقى الإقبال في جميع أنحاء العالم العربي".

مانويلا كاسبير كلاريدج/ م.أ.م

  • Die israelische Siedlung Palgey Maim in Westjordanland. (Foto: Reuters/B. Ratner)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    أكثر من 200 مستوطنة في الأراضي الفلسطينية

    تفيد منظمة حقوق الإنسان "بيتسليم" أنه تم في الضفة الغربية والقدس الشرقية من 1967 حتى منتصف 2013 بناء مستوطنات إسرائيلية رسمية ونحو مائة "مستوطنة عشوائية". السلطات الإسرائيلية استولت في الأراضي الفلسطينية، حسب مكتب الأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية، على 35 في المائة من مساحة القدس الشرقية لبناء المستوطنات.

  • In Har Homa wird eine neue Siedlung gebaut. (Foto: picture alliance/newscom/D. Hill)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    لا فرصة للسلام؟

    حاليا يتم تشييد مستوطنة يهودية جديدة في حار حوما بين القدس وبيت لحم في الضفة الغربية. قادة فلسطينيون يعتبرون أن سياسة الاستيطان غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل تدمر فرص حل الدولتين وتعرقل حلا سلميا مع الفلسطينيين. ويلقى بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية انتقادا دوليا.

  • Bei der Abstimmung im Parlament sind alle Abgeordneten anwesend. (Foto: Reuters/A. Awad)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    إسرائيل تصادر أراضي فلسطينية خاصة

    يبقى القانون الجديد للتشريع اللاحق لبناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية محل جدل. 16 مستوطنة ونقطة خارجية مستهدفة. ويتوقع تقديم تعويضات مالية لأصحاب الأرض الفلسطينيين ليتمكن المستوطنون اليهود من البقاء هناك.

  • Ein Mobilehome wird von einem Kran abgerissen. (Foto: Getty Images/AFP/T. Coex)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    هدم مستوطنة أمونا العشوائية

    القانون الإسرائيلي الجديد لا يسري على بيوت المستوطنين الذين تم إخلاؤهم بقرار قضائي. وكان حزب المستوطنين يهدف من خلال القانون الجديد إلى منع الإخلاء الإجباري لمستوطنة أمونا. منازل الأربعين عائلة تم إخلاؤها في الأسبوع الماضي. أربعة أيام فقط بعدها بدأت أشغال الهدم.

  • Vermummte Jugendlichen rennen vor Polizisten weg. Schutt liegt auf der Straße und ein großes Feuer brennt hinter einem LKW. (Foto: Reuters/M. Torokman)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    متاريس واحتجاجات

    قررت المحكمة العليا في إسرائيل منذ نهاية 2014 هدم أمونا. وهذا الموعد تم تأجيله عدة مرات. وقد حاولت مجموعات يمينية ومستوطنون الوقوف في وجه إخلاء المكان وتدميره. وقد سافر كثير من المتظاهرين خصيصا إلى المكان المعني. وحتى على الجانب الآخر وقعت احتجاجات عنيفة من قبل فلسطينيين.

  • Vermummte Jugendliche laufen durch Qualm. Auf der Straße liegen große Steine. (Foto: Reuters/M. Torokman)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    التصعيد أثناء الإخلاء الإجباري

    المستوطنون في أمونا يزعمون أن الضفة الغربية المحتلة من طرف إسرائيل منذ 1967 جزء من الأرض الموعودة للشعب اليهودي. ويعيش نحو 600.000 إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وتحصل من حين لآخر مواجهات بين المستوطنين وفلسطينيين.

  • Ein Jugendlicher fährt mit seinem Rad an Reihenhäusern vorbei. (Reuters/B. Ratner)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    سكن جديد

    تم تشييد نحو 4000 سكن بصفة غير قانونية لمستوطنين إسرائيليين فوق أراضي فلسطينية خاصة. ويُتوقع إخلاؤها أو إضفاء الشرعية عليها لاحقا بفضل القانون الجديد. العديد من سكان أمونا وجدوا سكنا جديدا لهم في مستوطنات مجاورة كما هنا في مستوطنة عفرة

  • Eine Frau und ein Mann tragen Gegenstände aus einem Haus. Auf einem Fensterladen ist die israelische Fahne gemalt. (Foto: Reuters/B. Ratner)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    إفراغ إجباري في عفرة

    لكن حتى في مستوطنة عفرة ليست جميع المنازل قانونية. ويُتوقع حتى الـ 5 من مارس/آذار تدمير تسعة منازل هناك مبنية فوق أراضي فلسطينية خاصة. وحتى عائلة بن شوشان مدعوة إلى مغادرة منزلها.


 

مختارات

نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

رغم الاحتجاجات الكثيرة والتحذيرات السياسية أقر البرلمان الإسرائيلي قانونا يشرعن المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية. كما تعتزم إسرائيل بناء آلاف الشقق في مستوطنة جديدة. منتقدون يرون في ذلك نهاية حل الدولتين. (07.02.2017)  

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