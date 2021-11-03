 رثاء حزين - لحن ذوبان الجبال الجليدية | وثائقي | DW | 01.11.2021

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وثائقي

رثاء حزين - لحن ذوبان الجبال الجليدية

يذوب الجليد في جميع أنحاء العالم، وهو أمر يخلّف عواقب وخيمة على البشرية. يمكن للعلماء معرفة سرعة ذوبانه من خلال الاستماع إلى الجليد لأن الجليد الذائب له صوته الخاص.

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يسعى العالم الجيوفيزيائي لودوفيك مورو للكشف عن سر غامض: لماذا تذوب الحزم الجليدية في القطب الشمالي أسرع من المتوقع؟ رفقة خمسة علماء آخرين يسافر مورو إلى الدائرة القطبية الشمالية، وبالتحديد إلى سفالبارد في النرويج. وفي بحيرة متجمدة، يقومون بحفر ثقوب في الجليد ويضعون فيها أجهزة استشعار تستخدم عادة لمراقبة الزلازل. يصدر الجليد الذائب أصواتا تشبه الغناء، يمكن أن تساعد هذه الترنيمة في كشف لغز ذوبان الجليد.

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Sendung: Dokumentation Eis Requiem – Der Gesang sterbender Eisberge Sendedatum: 31.10.2021 Thema: Wissenschaftler erforschen die Eisschmelze in dem sie in das Eis reinhören Beschreibung: Weltweit schmilzt das Eis, mit dramatischen Folgen für die Menschheit. Wie schnell die Schmelze geschieht, können Wissenschaftler erforschen, indem sie ins Eis hineinhören. Das verschwindende Eis hat einen eigenen Klang. Der Geophysiker Ludovic Moreau will einem Geheimnis auf die Spur kommen: Warum schmilzt das Packeis in der Arktis schneller als in den Vorhersagen? Rechte: Verwendung nur im Zusammenhang mit dieser Dokumentation

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