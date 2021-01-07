 رب ضارة نافعة!... شاب يقلع عن الإدمان بسبب كورونا | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 08.01.2021

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منوعات

رب ضارة نافعة!... شاب يقلع عن الإدمان بسبب كورونا

منذ سنوات يحاول الشاب الإسكتلندي، جوناثان ماكلويد، التخلص من إدمانه، الذي كاد أن ينهي حياته، إلى أن وجد طريقه خلال جائحة كورونا، فكيف ساعده الفيروس على التعافي من إدمانه؟

الإقلاع عن المخدرات يحتاج إرادة وبرامج علاجية

الإقلاع عن المخدرات يحتاج إرادة وبرامج علاجية

أدمن جوناثان ماكلويد الكوكائين منذ أن كان مراهقاً. جرب الشاب الإسكتلندي المخدر أول مرة عندما كان في سن الخامسة عشر، ولم يتمكن من التخلص منه منذ ذلك الحين. ما بدأ كمغامرة سرعان ما تحول إلى إدمان حقيقي. يبلغ عمر ماكلويد اليوم 24 عاماً، لكنه وأخيراً تمكن من الإقلاع عن إدمان المخدرات منذ بضعة أشهر، كما جاءت قصته على الموقع الإنكليزي Unilad والتي نقلها موقع Stern الألماني.

مختارات

تحدث رئيس قسم مكافحة المخدرات في العاصمة الألمانية عن تفشي "وباء الكوكائين"، ولم تنجح جميع محاولات سلطات المدينة في القضاء على المخدرات فيها. المدينة تبحث عن حلول وليس بجعبتها سوى خيارات محدودة أحلاها مر.

بعد سقوط رئيس عصابة المخدرات بابلو إسكوبار، انخفض إنتاج الكوكايين في كولومبيا لفترة قصيرة. في غضون ذلك، أصبحت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية أكبر منتج للمخدرات في العالم. يتتبع الفيلم درب عصابات الكوكايين.

كثيرا ما نسمع عن عصابات مخدرات يتم القبض عليها ثم تفر من السجن بطريقة قد تكون دموية أو على طريقة أفلام هوليود، لكن أن يتم القبض على قطة متلبسة بـ"تهريب المخدرات"، ثم تستطيع هذه القطة الهرب من السجن، فهذا شيء ليس معتادا.

من يدخن الماريجوانا ربما يعرض حياة أبنائه للخطر نفسه، حيث أشارت دراسة إلى أن فرص تدخين أبناء هؤلاء تزيد لأكثر من الضعف، مقارنة بأبناء غير المدخنين لها. ولكن لن يقتصر الأمر على هذا فقط، فما هي المخاطر الأخرى؟

بينما شكل إغلاق الحياة العامة بسبب جائحة كورونا عبئاً ثقيلًا على كثير من الناس، شكل لماكلويد الدفعة التي كان يحتاجها للتغلب على إدمانه. في البداية كان ماكلويد يخشى أن يؤدي به الملل إلى تعاطي المزيد من الكوكايين. لكن حدث معه العكس، فبسبب الإغلاق، فقد الشاب فرصة تعاطي المخدرات في الحانات وكذلك خلال حضوره مباريات كرة القدم.

اقرأ أيضاً: دراسة تؤكد أن أبناء مدمني الماريجوانا أكثر عرضة لتدخينه

 وخلال فصل الصيف، شارك ماكلويد بنجاح في أحد برامج علاج الإدمان. عن هذه التجربة يقول ماكلويد: "التحدث عن هذا الأمر والإقرار أنني بحاجة للمساعدة، أنقذ حياتي". استغرق الأمر منه وقتاً طويلاً ليفهم أنه لا يستطيع الابتعاد عن المخدرات بمفرده. وأضاف: "لم يكن الأمر سهلاً، لكنه أسهل بكثير من الحياة التي عشتها من قبل".

فرصة التعافي

من قبل كانت معظم حياته تدور حول تعاطي المخدرات وسرعان ما انجرف ماكلويد إلى الاكتئاب والشعور بالذنب. كان يشعر بأنه "لا يستحق أن يعيش". فشلت محاولاته المختلفة للإقلاع. وقال عن وضعه: "أحياناً كنت أحاول بكل قوة إرادتي أن أتوقف. لكنني فعلت ذلك مراراً وتكراراً. كثيراً ما أبكي بينما كنت أتناول المخدرات". حتى بعد تعرضه إلى نوبة قلبية واقترابه من الموت، عاد إلى تعاطي المخدرات. في تلك المرحلة أدرك أنه بحاجة إلى المساعدة.

إلى جانب الإغلاق المفروض بسبب فيروس كورونا، الذي حرره من فرص التعاطي، كان لدى الشاب متسع من الوقت لإعادة النظر في حياته، كما ساعده لقاء مجموعة من المدمنين الآخرين على عدم اللجوء إلى المسحوق الأبيض في المواقف الصعبة.

الآن يقول الشاب أنه بات يشعر أخيراً بالراحة. ومع ذلك، يعترف ماكلويد أن "معركته لم تنتهِ بعد". ويضيف: "يجب أن أعمل على نفسي كل يوم".

إ.م/خ.س

  • A woman packing a stroller into a car (DW/E. Van Nes)

    المخدرات في الولايات المتحدة ألأمريكية: جيسي وخالتها

    بداية اليوم

    جيسي تبقى في مقعد الأطفال داخل السيارة في الوقت الذي تسحب فيه شريل عربة الأطفال من الصندوق الخلفي للتوجه مع البنت الصغيرة إلى مركز التسوق. لا تقوم السيدة المتقاعدة شريل في الغالب بهذه الرحلات، لأنها تكون متعبة. فهي تفضل البقاء في البيت مع الطفلة الصغيرة أو تذهب معها إلى ساحة اللعب، أو تقومان بزيارة أخت جيسي التي تسكن عند أقارب.

  • A woman standing in her kitchen (DW/E. Van Nes)

    المخدرات في الولايات المتحدة ألأمريكية: جيسي وخالتها

    تنفس الصعداء في يوم مجهد

    تربية بنت تبلغ من العمر ثلاث سنوات أمر يجهد امرأة عمرها 71 سنة. في الولايات المتحدة الأمريكية يزداد عدد الأجداد المرغمين على السهر من أجل تربية الأحفاد، لأن الأبوين مدمنان على المخدرات، لاسيما من خلال استعمال أفيونيات توجد أيضا في أدوية مهدئة. وتفيد دراسات أن 12 في المائة من الأطفال في ولاية أريزونا يعيشون لدى أقارب مثل الخالة شريل، وبينهم تسعة في المائة لدى الأجداد.

  • A teddy bear on a stack of papers (DW/E. Van Nes)

    المخدرات في الولايات المتحدة ألأمريكية: جيسي وخالتها

    متاعب بيروقراطية وعدم مساواة

    بداية يوليو/ تموز الفائت 2018 دخل حيز التنفيذ في الولايات المتحدة الأمريكية قانون يُراد منه مساعدة الأجداد الذين يسهرون على تربية أحفادهم. ومن بين الأشياء التي ينص عليها القانون تقديم معلومات حول حق التبني، والخدمات الاجتماعية ودعم التطبيب النفسي. لكن القانون لا يحل مشكلة تتمثل في أن أعضاء العائلة الذين يربون طفلا لا يحصلون على نفس الدعم المالي مثل الآباء بالتبني.

  • A girl sitting on the merry-go-round while an older woman stands beside her (DW/E. Van Nes)

    المخدرات في الولايات المتحدة ألأمريكية: جيسي وخالتها

    قسط من المتعة

    جيسي كانت تخاف قبل جلوسها لأول مرة فوق أرجوحة على شكل خيل. عندما اشترت شريل التذاكر، سأل الرجل خلف الشباك عن جيسي. "إنها ابنتي"، أجابت شريل. وهي تعتقد أن والدة البنت ماتزال على قيد الحياة، لكنها لا تعرف أين وهل تخضع لإعادة تأهيل من المخدرات. والمرة الأخيرة تمت رؤيتها في الخريف الماضي.

  • Two pairs of feet: one of an older woman and one of a little girl (DW/E. Van Nes)

    المخدرات في الولايات المتحدة ألأمريكية: جيسي وخالتها

    السهر على أن تستمر الحياة

    شريل تعلم أنه بسبب سنها لن تشهد جيسي وهي في سن الرشد. فهي تعاني من مشاكل صحية والحياة مع جيسي ترهقها ـ لكن ذلك يجلب لها أيضا الكثير من الفرح. شريل تعتقد أنه من المهم بالنسبة إلى البنت أن تكبر في حضن العائلة بدلا من أن تكبر عند غرباء. وإذا توفيت شريل، فإن ابنها، عم جيسي سيعتني بالصغيرة.

  • A woman holding a struggling girl at a table (DW/E. Van Nes)

    المخدرات في الولايات المتحدة ألأمريكية: جيسي وخالتها

    أفراح الأحد

    يوم الأحد تذهب شريل وجيسي إلى الكنيسة. وجيسي صغيرة للمشاركة في القداس، لكنها تذهب إلى قداس الأطفال. بعدها تلتقيان مع أسر أخرى في قاعة البلدية. والكنسية تدعم شريل التي فقدت ثلاثة أزواج وابنا بسبب الإدمان على المخدرات. وجيسي هي أملها الأخير، تعتقد شريل.

  • A kid pushing a woman through her living room (DW/E. Van Nes)

    المخدرات في الولايات المتحدة ألأمريكية: جيسي وخالتها

    دفع ماما إلى الأمام

    شريل تعاني من آلام ظهر مستمرة والتهاب المفاصل في اليدين وآلام النسا في الرجلين. وهي تضع حزاما لدعم الظهر من شأنه التقليل من الآلام، وتحتاج إلى أدوية مهدئة. ولا خيار آخر أمامها، لاسيما إن أرادت طفلة صغيرة اللعب معها ومشاكستها.

  • A group of people standing around a birthday cake (DW/E. Van Nes)

    المخدرات في الولايات المتحدة ألأمريكية: جيسي وخالتها

    عيد ميلاد سعيد

    جيسي تحتفل بعيد الميلاد ـ أضحى عمرها ثلاث سنوات. وشريل استدعت فقط عددا قليلا من الضيوف، لكي لا تشعر البنت الصغيرة بالإجهاد. جيسي لها أخت وأخ: أختها الأكبر تعيش عند أخ شريل وزوجته اللذين لم يتمكنا من تربية طفلين. أما أخ جيسي الصغير فتبنته عائلة غريبة.

  • A girl lying on the floor surrounded by balloons (DW/E. Van Nes)

    المخدرات في الولايات المتحدة ألأمريكية: جيسي وخالتها

    مشاكل صحية

    قبيل شعور والدة جيسي بآلام الوضع كانت لا تزال تأخذ الميثامفيتامين. وعندما رأت جيسي نور الحياة كانت تصرخ وتبكي وترتعش ـ وهي أعراض تقليدية أثناء التخلص من المخدرات. منذ تلك اللحظة وجيسي تقاوم جملة من المشاكل الصحية، وهي تخضع للمراقبة الطبية لتفادي أضرار إضافية.


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