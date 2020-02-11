رب ضارة نافعة..إعصار زابينه يتسبب في تحطيم رقمين قياسيين

منذ أيام، تعيش أجزاء متفرقة في القارة الأوروبية على وقع إعصار "زابينه" القوي، والذي تسبب في شل الحياة في أكثر من بلد في القارة "العجوز"، وذلك عقب إلغاء العديد من رحلات الطيران، وتعطيل خدمات القطارات، وتأجيل بعض مباريات كرة القدم وغيرها.
ورغم خسائر إعصار "زابينه" الفادحة، بيد أنه ساهم في ظهور رقمين قياسيين قد لا يتكرران كثيراً. أما عن الرقم القياسي الأول، فقد ذكرت مجلة "شتيرن" الألمانية أن طائرة من نوع بوينغ 747 تابعة للخطوط الجوية البريطانية، احتاجت فقط إلى أربع ساعات و 56 دقيقة من مطار "جون. إف. كينيدي" في نيويورك إلى مطار "هيثرو" لندن، وذلك بسبب الرياح.
وتبلغ المسافة بين مطار "جون. إف. كينيدي" و "هيثرو" حوالي 5500 كم، وتحتاج الطائرة عادة إلى أكثر من ست ساعات، إلا أن الرياح القوية أدت إلى تسجيل هذا الرقم القياسي.
وفي نفس السياق، نقلت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية عن متحدث باسم شركة الخطوط الجوية البريطانية قوله " السلامة تأتي دائماً قبل السرعة القياسية، لكن الطيارين المدربين تدريباً عالياً استفادوا من الظروف، من أجل نقل المسافرين بسرعة إلى لندن".
وبخصوص الرقم القياسي الثاني، الذي ساهم في تحقيقه إعصار "زابينه"، فهو زيادة هائلة في إنتاج الكهرباء المولدة بطاقة الرياح في ألماينا، حيث وصل إنتاج الكهرباء المولدة في بعض الأوقات أمس الاثنين (10 شباط/فيراير)، بفعل قوة الرياح إلى نحو 43.7 غيغا/وات، حسبما أشارت متحدثة باسم شركة "تِنِّت"، إحدى الشركات المشغلة لنظام النقل الكهربائي.
وقالت المتحدثة إن حجم الطاقة الكهربائية، الذي ساهمت به قوة الرياح في شبكة الكهرباء الألمانية العامة، حطم الرقم القياسي الحالي، وهو 43.4 غيغا/وات. وتتولى شركات تشغيل نظام نقل التيار الكهرباء، مهمة نقل التيار المولد بطاقة الرياح، من السواحل الألمانية ومن مناطق شمال ألمانيا، إلى المناطق الجنوبية. ووفقا لشركة أجورا للخدمات الاستشارية للتحول للطاقة المستديمة، فإن أكثر من ثلاثة أرباع الكهرباء المستهلكة في ألمانيا ظهر الأحد وظهر أمس الاثنين، كان من مصادر للطاقة المتجددة.
ر.م/ف.ي (د ب أ)
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إعصار"زابينه" يعصف بألمانيا
بحر الشمال في قبضة الإعصار
مصلحة الأرصاد الجوية الألمانية سجلت منذ مساء الأحد في غرب البلاد وشمال غربها رياحا عاصفة تصل سرعتها إلى 115 كلم في الساعة الواحدة، وخلال الليل كان "زابينه" أقوى. وفي بحر الشمال ـ هنا صورة من داغبول ـ يسود خطر العاصفة ابتداء من الاثنين بعد الظهر.
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إعصار"زابينه" يعصف بألمانيا
سيارات تحت الشجر المتساقط
أصدرت مصلحة الأرصاد الجوية تحذيرا من الدرجة الثانية شمل غالبية المناطق في ألمانيا، وبالنسبة إلى بعض المناطق في بادن فورتمبرغ وبفاريا الفتحذير كان أعلى درجة. وفي كثير من المواقع سقطت أشجار ودفنت تحتها سيارات ـ مثل المشهد الظاهر في الصورة في مدينة دوسلدورف عاصمة ولاية NRW شمال الراين فيستفاليا،
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إعصار"زابينه" يعصف بألمانيا
شجرة أطاحت بفيلا !
في حي تريبن بشطر مدينة هامبورغ الراقي بلانكينزي سقطت مساء الأحد شجرة على بيت. وتأثر السقف وجداران تحت ضغط الشجرة. ولحسن الحظ لم يصب أحد بسوء، كما قال متحدث باسم رجال المطافئ من المدينة الشمالية الكبرى. الصورة بعد تقطيع الشجرة لتحرير الفيلا من ثقلها.
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إعصار"زابينه" يعصف بألمانيا
التأرجح فوق القمة !
درجة خطورة الطقس الأعلى كانت فوق أعلى جبل في منطقة هارتس الألمانية. فالإدارة المحلية حذرت المتجولين من دخول الغابة والتسلق إلى قمة الجبل بعلو 1141 متر. إلا أن هؤلاء الزوار الظاهرين في الصورة لم يتقيدوا بهذه التعليمات.
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إعصار"زابينه" يعصف بألمانيا
عالقون في محطات القطار
شركة السكك الحديد الألمانية علقت حركة السفر حتى الساعة العاشرة على الأقل من صباح الاثنين. والعديد من المسافرين ـ مثل الظاهرين هنا في محطة القطار الرئيسية بشتوتغارت ـ لم يتمكنوا من مواصلة الرحلة. وفي محطات القطار الكبرى وضعت السكك الحديدة الألمانية قطارات نوم تحت تصرف المسافرين. وحتى حركة السفر الإقليمية كانت معنية بوقف الرحلات.
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إعصار"زابينه" يعصف بألمانيا
تراجع حركة الطيران في المطارات
بعض المطارات الألمانية ألغت إقلاع الطائرات ونزولها. وحتى يوم الاثنين سُجلت إلغاءات. وشركة يورووينغس أوقفت الأحد بسبب حالة الطقس القصوى حركة طيرانها في مطارات هامبورغ وبرلين وهانوفر ودورتموند ودوسلدورف وكولونيا وشتوتغارت.
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إعصار"زابينه" يعصف بألمانيا
حصار بسبب شجرة كبيرة
في الطرقات حصلت كذلك عرقلة كبيرة بحيث أن رجال المطافئ كانوا منشغلين بإزالة الحواجز. ففي بلدة غروس فيلدا مثلا اقتلع إعصار "زابينه" شجرة عالية أغلقت المنفد إلى الطريق الوطنية 49 في اتجاه رينانيا بلاتينا.
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إعصار"زابينه" يعصف بألمانيا
إلغاء ديربي الراين
إعصار "زابينه" أفسد الأجواء الرياضية الأحد بالنسبة لكثير من المعجبين بكرة القدم في منطقة الراين، إذ ألغيت المباراة التي كانت مقررة بين بوروسيا مونشنغلادباخ وكولونيا. وكُشف أن تأمين عودة المتفرجين إلى بيوتهم لم يكن مضموناً، كما جاء في تعليل الإلغاء.
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إعصار"زابينه" يعصف بألمانيا
سقوط حجارة متوقع من كاتدرائية الدوم
مشاهدة معالم المدينة في وسط مدينة كولونيا؟ الأفضل لا! ويجب عدم الاقتراب من أهم معلم في المدينة، كاتدرائية الدوم الشامخة، إذ من المتوقع أن تنقلع بعض قطع الآجر من جدران وسقوف الكاتدرائية وتسقط من علو مرتفع. خطر الموت سيكون قائماً.
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إعصار"زابينه" يعصف بألمانيا
عطلة في يوم الاثنين
في بداية الأسبوع، أعفي التلاميذ من الحضور في كثير من المدارس الألمانية بعديد من مدن شمال الراين فيستفاليا إضافة إلى بعض المناطق في بفاريا وهسن وساكسونيا السفلى وبريمن. وفي بادن فورتمبيرغ بإمكان الآباء إعفاء أطفالهم من الذهاب إلى المدرسة في حال وجود مخاطر في الطريق إليها. كريستيان فالتس