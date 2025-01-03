ربع مليون ألماني يدعون لحظر الألعاب النارية ووزير سابق يرفض

بعد إصابات ووفيات في ألمانيا ليلة رأس السنة، اشتد الجدل حول تشديد قواعد استخدام الألعاب النارية أو فرض حظر عام عليها، ووقع أكثر من ربع مليون ألماني عريضة تطالب بحظر كامل لها، بينما يرفض وزير العدل السابق مسألة الحظر.

وقع أكثر من ربع مليون ألماني على عريضة على الإنترنت تطالب بحظر كامل للألعاب النارية في جميع أنحاء البلاد للاستخدام الخاص، بعد ليلة رأس السنة الجديدة 2025، التي شهدت سقوط قتلى وجرحى.

وبحلول ظهر اليوم الجمعة (3/1/2025)، كان حوالي 270 ألف شخص قد أيدوا العريضةالتي أطلقها فرع برلين لاتحاد الشرطة الألماني قبل عامين.

وقال متحدث باسم الشرطة: "بحلول 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي، كان لدينا حوالي 90 ألف توقيع"، مضيفًا أن الرقم ارتفع بشكل حاد مع مطلع العام.

وكان خمسة أشخاص على الأقل قد لقوا حتفهم وأصيب العشرات خلال احتفالات رأس السنة الجديدةفي ألمانيا، حيث يُسمح، على عكس العديد من الدول الأخرى، في الأيام التي تسبق ليلةرأس السنةباستخدام الأشخاص الألعاب النارية.

وزير العدل السابق يعارض الحظر

وأعرب وزير العدل الألماني السابق ماركو بوشمان عن معارضته لفرض حظر محتمل على استخدام الألعاب النارية في ألمانيا، وفي تصريحات له نشرتها صحف مجموعة شبكة التحرير الصحفي الألمانية (RND) اليوم الجمعة، وصف بوشمان، الأمين العام للحزب الديمقراطي الحر، هذا الحظر بأنه "غير مناسب" و"عقاب جماعي".

ويعتبر بوشمان ثاني أعلى شخصية في الحزب الديمقراطي الحر، بعد زعيم الحزب كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق. وقال بوشمان إنه رغم أن الناس قد لا يستمتعون بالألعاب النارية بالضرورة، فإنهم يجب أن يحتفظوا "بالحرية في الحفاظ على هذا التقليد".

في المقابل، أيد يوخن كوبيلكه، رئيس نقابة الشرطة الألمانية، فرض حظر على الألعاب النارية، موضحًا أن الحظر أو تنظيم المبيعات يمكن أن يسهم في تحسين السلامة في ليلة رأس السنة.

ومع ذلك، دعا بوشمان إلى تحمل المسؤولية الشخصية، مشيرًا إلى أن هناك بالفعل عقوبات شديدة على استخدام الألعاب النارية غير المرخصة، مثل أحكام السجن أو الغرامات الكبيرة، قائلاً: "إذا كان الناس يختارون تعريض أنفسهم للخطر باستخدام هذه الألعاب النارية، فهذا يعد حالة من تعريض الذات للخطر طوعًا".

ن.ف/ ص.ش (د ب أ)