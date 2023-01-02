راينميتال تعلن إصلاح مركبات "بوما" المعطلة لدى الجيش الألماني

أعلنت شركة راينميتال الألمانية لصناعة السلاح إصلاح كل مدرعات "بوما" تقريبا التي تعطلت أثناء تدريب رماية للجيش الألماني

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية قال متحدث باسم بوما اليوم الاثنين (الثاني من يناير/ كانون الثاني 2022) أنه: "تم الانتهاء من تقييم المركبات في مطلع الأسبوع، وكل الأضرار تقريبا "تافهة"، ومن 18 مركبة عادت 17 مركبة تسير مرة أخرى".

وأوضح المتحدث أن مركبة واحدة فقط هي التي تحتاج إلى إصلاح شامل نظرا لحدوث حريق في كابلاتها.

من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية إن الوزارة لديها تقرير حالة عن الأضرار لكنه لم يدل بمعلومات محددة عنه، وأضاف أنه سيتم العمل مع كل المعنيين لإعداد خطة حول " كيفية استخدام مركبات بوما على المدى الطويل في ظلظروف القتال، وهذا سيستغرق بالتأكيد بضعة أيام".

وكان قد كشف النقاب منتصف الشهر الماضي أن جميع الدبابات الـ 18 التي استخدمها الجيش الألماني خلال مناورة إطلاق نار من أجل المشاركة في "قوة المهام المشتركة عالية الاستعداد" التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) تعطلت، وواجهت القوات المسلحة الألمانية مشاكل فنية خطيرة أثناء التدريبات

وفي أعقاب ذلك أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت تعليق مشتريات المزيد من هذه المركبات وإخراج مركبات "بوما" من العمل ضمن قوة التدخل السريع التابعة للناتو على أن يتم تزويدالجنود الألمان المشاركين في هذه القوة بالمركبات القديمة طراز "ماردر".

كانت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت قد أعلنت تعليق مشتريات المزيد من هذه المركبات وإخراج مركبات "بوما" من الخدمة.

ولا تزال هناك أسئلة دون إجابات حتى الآن، وتتعلق هذه الأسئلة بمدى خطورة المشاكل الفنية أو ما إذا كانت هناك أخطاء في الاستخدام أو الصيانة. ووفقاً لتقرير سابق نشرته مجلة شبيغل الألمانية، فإن الأجهزة الإلكترونية للدبابات عالية التقنية معرضة بشكل خاص للتأثر، وفي أحد الدبابات، حدث حريق خطير في كابلات مقصورة السائق.

ولم يتم الإعلان عن جاهزية مركبات "بوما" للقتال إلا في عام 2021. وهذه المركبات هي إنتاج مشترك بين شركتي راينميتال وكراوس-مافاي فيجمان.

يذكر أن ألمانيا لديها أسطول مكون من 350 مدرعة من طراز بوما وضمنت تمويلًا لـ 229 وحدة إضافية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ع.أ.ج/ أ ح (د ب ا)