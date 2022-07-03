 "راينميتال" الألمانية تؤكد قدرتها على تسليم دبابات لكييف | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.01.2023

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"راينميتال" الألمانية تؤكد قدرتها على تسليم دبابات لكييف

أمام تردد الساسة وما سببه ذلك من انتقادات شديدة للحكومة في برلين، أكدت "راينميتال" الألمانية لصناعة السلاح قدرتها على توريد الدبابات لأوكرانيا، فيما حلف ينفي حلف شمال الأطلسي أي انقسامات في صفوفه.

Deutschland | Übung Panzer Leopard der Bundeswehr

دبابات ليوبارد الألمانية في صلب جدل سياسي حاد بين الحلفاء الغربيين

أمام تردد المستشار الألماني أولاف شولتس على وجه الخصوص، في توريد دبابات ليبوارد لأوكرانيا، كشفت الشركة المعنية بصناعة هذه الدبابات عن قدرتها على تسليم أوكرانيا دبابات إذا ما تمت الموافقة على ذلك.

وذكر متحدث باسم شركة راينميتال الدفاعية الألمانية لمجموعة (آر.إن.دي) الإعلامية إن الشركة بإمكانها تسليم 139 دبابة ليوبارد القتالية إلى كييف، 29 دبابة منها من طراز "ليوبارد 2"، وذلك بحلول أبريل/ نيسان إلى مايو/ أيار و22 دبابة أخرى من الطراز نفسه في نهاية عام 2023 أو أوائل عام 2024.

وأضاف المتحدث أن 88 دبابة أخرى من طراز "ليوبارد 1" يمكن توريدها أيضا، دون إعطاء إطار زمني محتمل.

وتأتي هذه التصريحات بعدما شككت تقارير إعلامية محلية في قدرة الشركات المُصنعة للدبابات على تسليم الدبابات لكييف التي تقول عنها إنها بحاجة ماسة إليها لصدّ الغزو الروسي على أراضيها.

بانتظار الرد

من جهتها تجنبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الردّ على سؤال حول ما إذا كانت حكومة بلادها ستوافق سريعا على طلب من دول أخرى لتوريد دبابات ليوبارد القتالية إلى أوكرانيا.

وامتنعت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر عن الإجابة عن الأسئلة التي طرحت بهذا الخصوص عند سؤالها من قبل الصحفيين في العاصمة البلجيكية بروكسل.

كما أنها لم تجب على سؤال عما إذا كانت قد تحدثت باسم الحكومة الألمانية الأحد الماضي، ندما تطرقت إلى خطط بولندا لتوريد دبابات ليوبارد 2"، قائلة: "نحن لم يتم سؤالنا حتى الآن، وإذا"تم سؤالنا فإننا لن نقف في طريق هذا الأمر".

قضية تزويد أوكرانيا بدبابات قتالية تهيمن على اجتماع مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا في قاعدة رامشتاين الألمانية

وكان رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي قد أعلن في وقت سابق عن خطط بلاده توريد دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا حتى بدون موافقة ألمانيا إذا لزم الأمر.

رئيس الناتو مع توريد الدبابات

وتتعرض ألمانيا لضغوط شديدة من أوكرانيا وأعضاء من حلف شمال الأطلسي، مثل بولندا، بسبب ترددها هذا والذي أظهر تبايناً واضحاً في مواقف دول الحلف الأطلسي (الناتو). بيد أنّ أمينه العام ينس ستولتنبرغ، في تصريحات له لمحطة تلفزيون "فيلت" الألمانية مؤخرا، نفا أن يكون الناتو منقسماً في مرحلة حاسمة من هذه الحرب لافتا إلى وجود عملية تشاور حول نوعية المعدات التي يتعين توريدها إلى أوكرانيا وقال إنه أحيانا يستغرق الأمر بعض الوقت للتشاور بشكل سرّي بين الحلفاء.

وردّاً على سؤال حول ما إذا كان سيرحب بموافقة ألمانيا على إعلان بولندا

توريد دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا، قال ستولتنبرغ: "رسالتي هي أن على

الحلفاء تسليم المزيد، عليهم أن يوردوا معدات ثقيلة والعتاد وأنظمة القتال لأوكرانيا. وهذا أمر ضروري للغاية". وتابع: "إذا أردنا إيجاد حلٍّ بشكل فعلي تعيش من خلاله أوكرانيا كدولة مستقلة وحرة فإن من المهم بشكل مطلق أن نتحرك على هذا النحو".

و.ب/ح.ز

 

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