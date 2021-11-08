رايتس ووتش: يجب زيادة الضغط على قطر قبل المونديال

طالب مدير فرع منظمة "هيومن رايتس ووتش" في ألمانيا، فينزل ميخالسكي، الاتحاد الألماني لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بزيادة الضغط على قطر التي تتأهب لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022، وذلك مع اقتراب ختام التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.



وقال ميخالسكي في تصريحات نشرتها صحيفة "تاغس شبيغل" اليوم الأحد (السابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2021): "على الاتحاد الألماني أن يعلن بوضوح أين تكمن أوجه القصور في حقوق الإنسان (في قطر)"، وأضاف: "من ناحية لكي نوضح أننا ندرك إلى أين نحن ذاهبون، ومن ناحية أخرى، لمنع استغلال كأس العالم لأغراض دعائية".

وتابع ميخالسكي: "الفيفا والاتحاد الألماني، الجميع يمكنه ويجب عليه ممارسة الضغط. تلك القيم - العدل والمساواة وحرية الرأي – بعيدة عن التطبيق بالشكل الكافي في قطر". وأشار ميخالسكي إلى أن الاتحاد الألماني لكرة القدم :"يدرك مسؤوليته أكثر من الفيفا"، وأضاف أنه لا يزال يجب على الاتحاد الألماني التأكد من "أن مقدمي الخدمات الذين سيتعامل معهم المنتخب في قطر، يراعون حقوق الإنسان".

وتأهل المنتخب الألماني بالفعل إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر وسيختتم مشواره في التصفيات الأوروبية بمواجهة منتخب ليشتنشتاين في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري ومواجهة منتخب أرمينيا بعدها بثلاثة أيام.

وتقام نهائيات كأس العالم في قطر في الفترة ما بين 21 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر 2022، وكان الحديث قد دار حول احتمالات مقاطعة أوروبية للبطولة، لكن جرى رفض ذلك بشكل قاطع.

وواجهت قطر انتقادات على نطاق واسع حول سجلها في ما يتعلق بحقوق العمال، وقد أبدى المنتخب الألماني وغيره احتجاجات عبر ارتداء قمصان خاصة ولافتات، وذلك اعتباراً من انطلاق التصفيات في آذار/مارس الماضي.

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وقال هانزي فليك المدير الفني للمنتخب الألماني إن تلك التصرفات كانت إيجابية، وذلك في الوقت الذي كان يواخيم لوف لا يزال يشغل فيه منصب المدير الفني للمنتخب قبل أن يحل مكانه فليك. وقال فليك :"تعبيرات مثل ارتداء شارات تحمل ألوان قوس قزح أو الجثو على ركبة (احتجاجاً على العنصرية)، تمثل قيم المنتخب الوطني والاتحاد الألماني، وقيم كرة القدم"، وأضاف :"لا يجب علينا التحدث مع اللاعبين بهذا الشأن، فنحن سنشارك دائماً".

لكن فليك اعترف أيضاً بضرورة وضع حدود لما يمكن فعله، وأضاف: "بصفتنا الجهاز الفني الجديد للمنتخب، عقدنا العزم على أن يكون تركيزنا على كرة القدم في المقام الأول"، وتابع :"الرياضة ستكون ويجب أن تكون صاحبة الأولوية. أمامنا فترة قصيرة للغاية قبل كأس العالم".

ويأمل ميخالسكي أن يكون فليك ولاعبوه على دراية للوضع بأكمله في قطر قبل التوجه إليها في العام المقبل لخوض كأس العالم. وقال إنهم "سيجدون فقط الهندسة المعمارية الرائعة والرفاهية الهائلة. كل شيء ساحر وفاتن: مراكز التسوق والعلامات التجارية بأفضل تصميم، والحانات الرياضية الأمريكية مع الجعة الأمريكية، ونوادل يتحلون باللطف ويرتدون أزياء موحدة لطيفة".

وأضاف ميخالسكي أنه يجب على المدرب ولاعبي الفريق "أن يعتمدوا على ما توصل إليه نشطاء حقوق الإنسان والنقابيون والصحفيون في أبحاثهم".

م.ع.ح/أ.ح (د ب أ)