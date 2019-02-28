 رايتس ووتش: مصر تستحق أوسكار النفاق لاحتفائها برامي مالك | أخبار | DW | 05.03.2019

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أخبار

رايتس ووتش: مصر تستحق أوسكار النفاق لاحتفائها برامي مالك

مقص الرقيب يطال شخصية مغني الروك المثلي التي جسدها الممثل الأمريكي المصري رامي مالك، هكذا وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش تعامل السلطات المصرية مع تتويج الممثل رامي مالك، معتبرة أن مصر تستحق أوسكار النفاق. لماذا؟

Filmstill Bohemian Rhapsody (2017 Twentieth Century Fox)

انتقدت منظمة هيومان تعاطي السلطات المصرية مع تتويج الممثل الأمريكي المصري رامي مالك، معتبرة أن مصر تستحق أوسكار النفاق لاحتفائها برامي مالك. وقالت نيلا غوشال، واحدة من كبار الباحثين المتخصصين في قضايا مجتمع "الميم" بهيومن رايتس ووتش، إن السلطات المصرية تحمست لادعاء أي صلة بالممثل المصري الأمريكي رامي مالك بعد فوزه بجائزة أوسكار أفضل ممثل الأسبوع الماضي. حتى أن وزارة الهجرة المصرية نشرت في تويتر اقتباسا من خطاب قبول الأوسكار الذي ألقاه مالك. لكن خطاب مالك الكامل لم ولن يُنشر في وسائل الإعلام المصرية.

مختارات

فاز فيلم "غرين بوك" للمخرج الأمريكي بيتر فاريلي بجائزة أوسكار لأفضل فيلم في حفل توزيع جوائز أكاديمية العلوم والفنون السينمائية الأمريكية. فيما عادت جائزة أفضل ممثل للأمريكي من أصل مصري رامي مالك. (25.02.2019)

في عام 2016 التقطت المخرجة اللبنانية نادين لبكي الطفل السوري اللاجئ إلى لبنان زين من قاع مدينة بيروت وجعلته بطل فيلمها "كفرناحوم" الذي رُشح مؤخراً لجائزة الأوسكار. كيف ولد الفيلم وعما يدور؟ وماذا حلّ بالطفل وعائلته؟ (23.11.2018)

وعلقت غوشال بالقول إن مقص الرقيب يطال شخصية مغني الروك المثليّ التي جسدها الممثل الأمريكي المصري. فقد قال مالك عن أسطورة الموسيقى فريدي ميركوري من فرقة "كوين" والذي جسّد شخصيته في فيلم "الملحمة البوهيمية": "صنعنا فيلما عن رجل مثلي، مهاجر، عاش حياته كما أراد من دون أي زيف أو خوف.

وترى غوشال أن الحكومة المصرية والمدافعين عنها إذا كانوا يريدون حصة من فوز مالك، فعليهم أن يرقوا للاعتراف بالحقائق.  وتوضح ذلك بالقول ،بأن الفيلم لم يعُرض في دور العرض بمصر إلا بعد اقتطاع عدة مشاهد، كما قال مصدران في القاهرة لـ هيومن رايتس ووتش. ولو عاش ميركوري في مصر اليوم لاتهمته السلطات بموجب قانون "مكافحة الفسق والفجور" في مصر، كما فعلت مع 76 شخصا العام الماضي وفقا لـمنظمة "بداية" الحقوقية في القاهرة، تضيف نيلا غوشال.

وتابعت غوشال، التي تعتبر واحدة من كبار الباحثين المتخصصين في قضايا مجتمع "الميم" بهيومن رايتس ووتش، "نال رامي مالك الأوسكار لأنه أعطى الحياة والفرح لرمز مثليّ الجنس. لكن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لن تسمح لميركوري بالنجاح على أرضها، ولا لمالك الاحتفاء به."

هـ.د/ح.ز (هيومن رايتس ووتش)

  • Oscarverleihung 2019 | Bester Darsteller - Rami Malek (AFP/V. Macon)

    رامي مالك ـ مشوار ابن المهاجر المصري الذي تُوج بالأوسكار

    حصاد وافر

    حصل الممثل الأمريكي من أصل مصري رامي مالك على جائزة أوسكار أفضل ممثل عن تجسيده لدور فريدي ميركوري المغني الرئيسي الراحل في فريق كوين في فيلم "الملحمة البوهيمية" (بوهيميان رابسودي). وكان الفيلم أكبر صائد لجوائز الأوسكار هذا العام، إذ حصد في الإجمال أربع جوائز.

  • England BAFTA Film Awards 2019 | Rami Malek (picture-alliance/AP Photo/J. C. Ryan)

    رامي مالك ـ مشوار ابن المهاجر المصري الذي تُوج بالأوسكار

    جوائز سابقة

    "إنه أكبر تحد واجهته على الإطلاق"، هكذا وصف مالك (37 عاماً) مشاركته في "الملحمة البوهيمية". وكان الممثل الشاب قد فاز من قبل عن نفس الدور بجائزة "غولدن غلوب" الأمريكية، متفوقاً على برادلي كوبر، الذي رشح أيضاً لنفس الجائزة عن دوره في فيلم "إيه ستار إيز بورن". كما نال جائزة "بافتا" البريطانية عن الفيلم ذاته.

  • Filmstill Bohemian Rhapsody (2017 Twentieth Century Fox)

    رامي مالك ـ مشوار ابن المهاجر المصري الذي تُوج بالأوسكار

    تدريب شاق

    اضطر مالك للخضوع لتدريب شاق لأداء هذا الدور، حيث قال في تصريحات صحفية إنه درس فيديوهات ميركوري حتى يتمكن من تجسيد الشخصية على نحو متطابق، وأضاف: "لم أر نفسى كمغن مطلقاً. لم ألمس البيانو مطلقاً من قبل... لقد كان طريقاً وعراً بالنسبة لي، واضطررت لأخذ دروس وتعلم كل شيء".

  • Rami Malek (Imago/Matrix)

    رامي مالك ـ مشوار ابن المهاجر المصري الذي تُوج بالأوسكار

    ابن مهاجرين مصريين

    ولد مالك عام 1981في لوس إنجليس لأبوين مصريين هما سعيد مالك ونيللي عبد الملك. وتربى مالك وسط عائلته القبطية الأرثوذكسية وتحدث اللغة العربية في المنزل حتى سن الرابعة. لدى مالك شقيق توأم اسمه سامي وهو أصغر سنا بأربع دقائق ويعمل معلماً.

  • Filmstill Nacht im Museum mit Rami Malek und Ben Stiller (picture-alliance/Everett Collection/20th Century Fox Film Corp.)

    رامي مالك ـ مشوار ابن المهاجر المصري الذي تُوج بالأوسكار

    دوره الأول

    كانت أول الأعمال السينمائية التي شارك فيها مالك الفيلم الكوميدي "ليلة في المتحف"، الذي قام ببطولته النجم الأمريكي بن ستيلر، كما شارك في فيلم "ملحمة الشفق: بزوغ الفجر 2 " وفيلم الدراما "أولدبوي".

  • Rami Malek (Imago/UPI Photo)

    رامي مالك ـ مشوار ابن المهاجر المصري الذي تُوج بالأوسكار

    أدوار مساعدة

    ولد رامي وترعرع في لوس إنجليس بكاليفورنيا، والتحق بجامعة إيفانسفيل في إنديانا، وتخرج منها بشهادة بكالوريوس في المسرح. عمل في سلسلة من الأدوار المساعدة في السينما والتلفزيون، بما في ذلك ثلاثية "ليلة في المتحف" ومسلسل "الهادئ" (2010).

  • Filmstill - Mr. Robot (picture-alliance/AP Photo/USA Network/M. Parmelee)

    رامي مالك ـ مشوار ابن المهاجر المصري الذي تُوج بالأوسكار

    مستر روبوت

    لكنه انطلق إلى عالم النجومية بعد تجسيده لشخصية خبير تكنولوجيا المعلومات الذي يعاني من اكتئاب واضطراب في الهوية إليوت ألديرسون في المسلسل التلفزيوني "مستر روبوت". وحصل عن دوره في المسلسل على جائزة إيمي عام 2016.

  • Oscarverleihung 2019 | Bester Darsteller - Rami Malek (Reuters/M. Blake)

    رامي مالك ـ مشوار ابن المهاجر المصري الذي تُوج بالأوسكار

    قبلة بطعم النجاح

    على المستوى الشخصي أيضاً فاز مالك بقلب الممثلة البريطانية الحسناء لوسي بوينتون من خلال عملهما في "الملحمة البوهيمية" بعد أن جسدت دور صديقة ميركوري ماري أوستين في الفيلم. في الصورة يقبل رامي صديقته البريطانية بعد إعلان فوزه بالجائزة.

  • Rami Malek und Lucy Boynton (picture-alliance/AP/Invision/V. Le Caer)

    رامي مالك ـ مشوار ابن المهاجر المصري الذي تُوج بالأوسكار

    الوقوع في حب مدينة الضباب

    لكن الممثل المصري من أصول مصرية لم يقع في حب الحسناء لوسي فقط، بل وفي مدينة لندن أيضاً أثناء تصوير مشاهد الفيلم هناك. وذكر تقرير إخباري منتصف الشهر الجاري أنه بات يفكر في الانتقال للعيش في عاصمة الضباب.


مختارات

رامي مالك ـ مشوار ابن المهاجر المصري الذي تُوج بالأوسكار

فاز الممثل الأمريكي من أصول مصرية رامي مالك بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في الفيلم الموسيقي "الملحمة البوهيمية" بتجسيده دور فريدي ميركوري قائد فرقة كوين الموسيقية الراحل. فما هي أبرز محطات الممثل الشاب؟ (25.02.2019)  

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