رايتس ووتش ـ الصين تعمل على هدم منهجي للمساجد شمال البلاد

عملت الصين على إغلاق وهدم وتحويل وتغيير وظائف بنايات المساجد إلى غايات دنيوية وفق تقرير جديد لمنظمة "هيومان رايتس ووتش". وتهدف هذه السياسة الصارمة إلى الحد من ممارسة الشعائر الإسلامية في البلاد. ففي مساجد كثيرة تم حذف زخارف إسلامية وأشكال العمارة الإسلامية كالمآذن والقبب.

ووفق التقرير تم إغلاق أو إضافة تعديلات على ما لا يقل عن 1300 مسجد في منطقة "نينغسيان" في شمال غرب الصين منذ 2020، وفق ما صرحت به خبير الشؤون الصينية حانه تيكر لمحطة "بي بي سي"، وهو ما يوازي ثلث المساجد الموجودة في الإقليم. وفي قرية "لياأوغياو" ذي الأغلبية المسلمةفي "نينغسيان" تم هدم قبب ومآذن ثلاثة مساجد من أصل ستة حسب ما جاء في تقرير "رايتس ووتش".

واعتمدت المنظمة الحقوقية أيضا على وثيقة منسوبةللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني تعود لعام 2018، تدعو لـ "تصنين" الإسلام في البلاد بمراقبة المساجد وأقلمتها. ودعت الوثيقة الحكومات الإقليمية زيادة هدم المساجد والتقليل من بنائها. وأضافت الوثيقة أنه يتعين "مراقبة بناء وتجهيز وتزيين وتمويل المساجد بشكل صارم".

ح.ز/ ا.ف (وكالات، شبيغل أونلاين)