 رايتس ووتش تتهم الشرطة الكرواتية بسوء معاملة اللاجئين | أخبار | DW | 12.12.2018

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أخبار

رايتس ووتش تتهم الشرطة الكرواتية بسوء معاملة اللاجئين

اتهم تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش الشرطة الكرواتية بضرب اللاجئين وإبعادهم إلى البوسنة دون تمكنهم من تقديم طلبات اللجوء كما تنص على ذلك قوانين الاتحاد الأوروبي.

Kroatien Grenzpolizist (Getty Images/AFP)

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان في تقرير نشر أمس (الاثنين 11 ديسمبر/ كانون الأول 2018) إن لديها أدلة متزايدة على صد قوات الأمن الكرواتية للاجئين كانوا يحاولون الدخول من البوسنة إلى كرواتيا، في بعض الأحيان بعنف، دون السماح لهم بالتقدم بطلب للجوء.

وقالت المنظمة إنها أجرت مقابلات مع 20 شخصا، من بينهم مسؤولون عن عائلات قالوا إن الشرطة أبعدتهم، وضربتهم في بعض الأحيان أو سرقتهم أو استولت على هواتفهم المحمولة. وحذرت المنظمة غير الحكومية من أن حرمان الأشخاص من حقهم في طلب اللجوء يتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي، وحثت المفوضية الأوروبية على الضغط على كرواتيا من أجل وقف الإعادة التعسفية لطالبي اللجوء والتحقيق في مزاعم العنف.

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معاناة لاجئ سوري فقد الأثر بطفلته بين كرواتيا والبوسنة والهرسك

ورد وزير الداخلية الكرواتي دافور بوزينوفيتش على الاتهامات بخطاب إلى منظمة هيومان رايتس ووتش قال فيه إنه لا توجد أدلة كافية لتوجيه اتهام جنائي. في هذا العام، بدأ اللاجئون والمهاجرون الذين يحاولون الوصول إلى الاتحاد الأوروبي، في محاولة عبور كرواتيا من البوسنة في الجنوب، بدلا من سلوك الطريق الطويل من صربيا في الشرق.

ح.ز/ ه.د (أ.ف.ب / د.ب.أ)

 

  • لاجئون يجتمعون حول النار

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    غرباء بين الغرباء

    يختبئ المقدوني دراغان (في المنتصف)، في الغابات القريبة من الحدود الصربية الكرواتية، وهو يحاول العبور إلى بلدان أوروبا مع آخرين معظمهم من بلدان عربية. يجلس بجانب دراغان مهاجر صيني. ويبدو الاثنان في غٌربة مضاعفة بين مئات السوريين والأفغان الذين تقطعت بهم السبل في صربيا، لكن الهم واحد والمعاناة مشتركة

  • رجلان يتسلقان مبنى مهجور

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    التخطيط للخطوة القادمة

    طالبو لجوء الأفغان على سطح مصنع قديم مهجور في مدينة سيد الصربية، والذي هو بمثابة مسكن مؤقت لهم، و يخطط اللاجئون لخطوتهم القادمة في محاولة الوصول إلى بلد أوروبي آخر يمثل بالنسبة لهم بر الأمان.

  • مجموعة من اللاجئين يسيرون على سكك القطارات الحديدية

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    مخاطرة بالحياة

    يسير المهاجرون على مسارات السكك الحديدية التي تربط صربيا وكرواتيا بالقرب من قرية سيد في شمال صربيا. وذكرت تقارير ان شخصين صدمهما القطار بعد أن استغرقا في النوم على السكك الحديدية.

  • رجل يقف بين الشجيرات

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    العيش في "الغابة "

    يختبئ أكثر من 150 شخصاً في الغابة - وهي منطقة ذات شجيرات كثيفة بجوار خطوط القطار التي تربط صربيا وكرواتيا. وقد حاول معظمهم العبور إلى أوروبا الغربية بطرق مختلفة: إما بمساعدة المهربين، أو بمفردهم أو في مجموعات أو حتى عن طريق القفز على الشاحنات أو الاختباء في عربات قطار الشحن.

  • رجل يستحم تحت الجسر

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    الاستحمام في العراء والبرد

    إبراهيم من أفغانستان يستحم في جو شتوي بار تحت جسر بالقرب من قرية صربية، حيث يعيش مئات اللاجئين والمهاجرين في ظروف صعبة، دون مقومات الحياة الأساسية.

  • لاجئون يتجمعون بين كرواتيا وصربيا

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    مطبخ المتطوعين

    مطبخ صغير يديره مجموعة من المتطوعين الذين يوزعون وجبات الإفطار ويقدمون المساعدة للاجئين والمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل على الحدود الصربية الكرواتية، في حين تخلت السلطات عنهم إلى حد كبير.

  • لاجيء على الحدود بين كرواتيا وصريبا

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    بين اليأس والأمل

    كان جدالي (22 عاما) من أفغانستان قد عاد لتوه إلى مدينة سيد بعد محاولة فاشلة للوصول إلى أوروبا الغربية. كان جدالي محتجزا في السجن بكرواتيا لمدة يومين قبل أن تطلق السلطات سراحه، وكما يدعى فإنه تلقى معاملة قاسية.

  • لاجئون يطبخون داخل منزل مهجور

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    التعاون من أجل البقاء

    لاجئان يعدان العشاء لهؤلاء الذين تجمعوا ليتشاركوا العيش في المصنع المهجور، حيث يواجه مئات اللاجئين الجوع والمشقة والعنف اليومي وهم يحاولون البقاء على قيد الحياة في أي مكان حتى يتحقق حلمهم بالعيش في بلد آمن.

  • رجل يسير باتجاه القطار

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    الهدف اليومي الوحيد

    مهاجر يسير نحو قطار شحن بضائع للاختباء في عربة مهجورة في محاولة لعبور الحدود الكرواتية والوصول في نهاية المطاف إلى بلد أوروبي آخر، وهذها هو الهدف الذي يشغل بال كل هؤلاء الناس.

  • رجل ينتظر ركوب السيارة

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    الهروب الأسهل..أغلى

    أولئك الذين يستطيعون تحمل تكاليف تهريب أكثر، يدفعون لسيارات الأجرة لتنقلهم عبر كرواتيا، بتكلفة تصل إلى 1200 يورو، وهي طريقة مكلفة جداً لا يستطيع تحملها كل من تركوا بلادانهم هربا من الظروف المعيشية الصعبة.


 

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