رايتس ووتش تتهم الشرطة الكرواتية بسوء معاملة اللاجئين

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان في تقرير نشر أمس (الاثنين 11 ديسمبر/ كانون الأول 2018) إن لديها أدلة متزايدة على صد قوات الأمن الكرواتية للاجئين كانوا يحاولون الدخول من البوسنة إلى كرواتيا، في بعض الأحيان بعنف، دون السماح لهم بالتقدم بطلب للجوء.

وقالت المنظمة إنها أجرت مقابلات مع 20 شخصا، من بينهم مسؤولون عن عائلات قالوا إن الشرطة أبعدتهم، وضربتهم في بعض الأحيان أو سرقتهم أو استولت على هواتفهم المحمولة. وحذرت المنظمة غير الحكومية من أن حرمان الأشخاص من حقهم في طلب اللجوء يتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي، وحثت المفوضية الأوروبية على الضغط على كرواتيا من أجل وقف الإعادة التعسفية لطالبي اللجوء والتحقيق في مزاعم العنف.

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ورد وزير الداخلية الكرواتي دافور بوزينوفيتش على الاتهامات بخطاب إلى منظمة هيومان رايتس ووتش قال فيه إنه لا توجد أدلة كافية لتوجيه اتهام جنائي. في هذا العام، بدأ اللاجئون والمهاجرون الذين يحاولون الوصول إلى الاتحاد الأوروبي، في محاولة عبور كرواتيا من البوسنة في الجنوب، بدلا من سلوك الطريق الطويل من صربيا في الشرق.

ح.ز/ ه.د (أ.ف.ب / د.ب.أ)