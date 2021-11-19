 رايتس ووتش: المحاكمات بتهمة ″الإساءة للرئيس″ في ازدياد بتونس | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.12.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

رايتس ووتش: المحاكمات بتهمة "الإساءة للرئيس" في ازدياد بتونس

حذّرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن السلطات التونسية تستخدم قوانين "قمعية" من عهد النظام السابق لإسكات الأصوات المنتقدة للرئيس سعيّد وإجراءاته. ورأت المنظمة أن المحاكمات ضد مواطنين بتهمة "الإساءة للرئيس" في ازدياد.

الرئيس التونسي قيس سعيد

هيومن رايتس ووتش تحذر من أن السلطات التونسية تستخدم قوانين "قمعية" من عهد النظام السابق لإسكات الأصوات المنتقدة للرئيس.

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الخميس (23 ديسمبر/ كانون الأول 2021) إن المحاكمات ضد مواطنين في تونس أمام المحاكم المدنية والعسكرية بتهمة "الإساءة للرئيس" في ازدياد، مشيرة إلى قوانين قمعية تستخدمها النيابة العامة تعود إلى حقبة ما قبل الثورة.

مختارات

الشارع التونسي يبدو منقسما حيال الوضع السياسي في البلاد التي تواجه أزمة اقتصادية حادة. ويشك كثير من التونسيين في قدرة النخبة السياسية على إيجاد حلول للمشاكل التي يواجهها المواطن العادي. DW عربية استطلعت آراء الناس.

أصيب قياديان على الأقل في حزب النهضة في حريق شب في مقر الحركة في العاصمة تونس على ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس وأعضاء من الحزب. ما ملابسات ما حدث؟

وأضافت المنظمة الحقوقية أن السلطات التونسية تحاكم المواطنين وتسجنهم، بسبب انتقادات عامة للرئيس قيس سعيّد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية يوم 25 يوليو/ تموز الماضي ومسؤولين آخرين، ومن بين هؤلاء أعضاء في البرلمان، ومعلّقون على مواقع التواصل الاجتماعي، ومقدم برامج تلفزيونية.

وكشفت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، أنه من بين خمس قضايا متعلقة بحرية التعبير راجعتها مؤخرا، هناك شخص يقضي حاليا عقوبة في السجن بتهمة الإساءة للرئيس، من بين تهم أخرى، وثلاثة آخرون قيد المحاكمة بتهمة التشهير بالجيش والإساءة للرئيس، وشخص خامس قيد التحقيق الجنائي باتهامات مماثلة.

ومن بين من تمت ملاحقتهم أمام القضاء العسكري نواب في البرلمان مثل ياسين العياري وعبد اللطيف العلوي وسيف الدين مخلوف والصحفي عامر عياد بجانب ملاحقة مدونين في محاكم مدنية بسبب آرائهم.

وقال إريك غولدستين، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: "الاعتراض العلني على الرئيس واستحواذه على سلطات واسعة قد يؤدي بصاحبه إلى المحاكمة. يعتبر إسكات المعارضين خطرا مضاعفا عندما يكون الرئيس منشغلا بتركيز الكثير من السلطات في يده".

مشاهدة الفيديو 01:49

آلاف المواطنين يتظاهرون في تونس بين مؤيد ومعارض للرئيس

وقد يؤدي انتقاد سعيّد إلى المحاكمة بموجب قانون القضاء العسكري لأن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلّحة وفق الدستور.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن عدم وجود محكمة دستورية مهمتها إسقاط القوانين التي يتبين أنها غير دستورية، حرم التونسيين من ضمانة أساسية ضد الملاحقات الجنائية بتهم تنتهك حقوقهم.

وأمس الأربعاء، أصدرت محكمة حكما بسجن الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي بتهمة "الإضرار بأمن الدولة الخارجي" بعد إدلائه بتصريحات مناوئة للرئيس قيس سعيّد، وإعلانه المساهمة في إفشال عقد القمة الفرانكوفونية في جزيرة جربة التونسية قبل أن يتم تأجيلها إلى العام المقبل.

ويشار إلى أن سعيّد تعهد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية وتعليقه لاحقا العمل بمعظم مواد الدستور، بحماية الحقوق والحريات. بيد أن منظمات حقوقية في تونس كانت قد أعلنت قلقها في بيان مشترك من حدوث انتكاسة للانتقال الديمقراطي بسبب تواتر محاكمات لصحفيين ومدونين وسياسيين أمام المحاكم المدنية والعسكرية.

ع.ش/ أ.ح (د ب أ)

مشاهدة الفيديو 02:04

تمديد تعليق البرلمان التونسي

مواضيع ذات صلة

TUNIS, TUNISIA - JULY 26: A screen grab captured from a video on July 26, 2021, shows Tunisian President Kais Saied meets union leaders in Tunis, Tunisia. Tunisian Presidential Image / Anadolu Agency

قيس سعيد: آلاف عُينوا بمؤسسات الدولة بشهادات مزورة وفقاً لولائهم 19.11.2021

اتهام ضمني جديد وجهه الرئيس التونسي قيس سعيد للحكومات السابقة. يقول سعيد إن الآلاف تم تعيينهم بمؤسسات الدولة بشهادات تحمل أختاماً غير صحيحة وبتواطؤ جهات لم يسمها، وأن تعيينهم جرى بناء على ولائهم.

TUNIS, TUNISIA - NOVEMBER 13: Leader of Nahda Movement Rachid al-Ghannouchi attends the first session and oath-taking ceremony of the Tunisian parliament after Tunisia's Supreme Election Council announced results of the parliamentary elections in Tunis, Tunisia on November 13, 2019. Yassine Gaidi / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

وسط انقسامات عميقة.. استقالة أكثر من 100 قيادي من حزب النهضة التونسي 25.09.2021

حمل المستقيلون "المسؤولية إلى الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة وتعطل الإصلاحات الداخلية، ما أدى إلى عزلتها وعدم نجاحها في الانخراط في أي جبهة مشتركة لمواجهة قرارات" الرئيس التونسي قيس سعيد.

Tunisia's President Kais Saied meets with newly appointed Prime Minister Najla Bouden Romdhane, in Tunis, Tunisia September 29, 2021. Tunisian Presidency/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

ماذا يريد قيس سعيد فعلياً من تعيين سيدة ضعيفة الخبرة لرئاسة الحكومة؟ 30.09.2021

في سابقة هي الأولى في العالم العربي اختار الرئيس التونسي قيس سعيّد امرأة لتولي رئاسة الحكومة. خطوة لاقت الترحيب، غير أن تعيين سيدة دون مسار سياسي في ظل تركيز سعيّد للسلطات في يده يطرح عدة أسئلة عن نواياه الحقيقية؟